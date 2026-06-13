Liverpulda yangi davr: Andoni Iraola murabbiylar shtabini shakllantirmoqda

·0·Sport
Liverpulda yangi davr: Andoni Iraola murabbiylar shtabini shakllantirmoqda

Liverpul klubida Andoni Iraola davri rasman boshlanmoqda. Jamoa Arne Slot ketganidan soʻng birinchi jamoa murabbiylar shtabida jiddiy tarkibiy oʻzgarishlarni amalga oshirishga kirishdi. Mersisaydliklar sobiq murabbiylar shtabining uchta asosiy aʼzosi klubni tark etganini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub bergan rasmiy maʼlumotga koʻra, Sipke Hulshoff, Ruben Peeters va Giovanni van Bronckhorst oʻz lavozimlarini tark etishgan. Ushbu mutaxassislar Arne Slot bilan birga kelib, Liverpulning Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqishida muhim rol oʻynagan edilar. Bu oʻzgarishlar Enfildda yangi tizim shakllantirilayotganidan dalolat beradi.

Liverpul rahbariyati ketgan murabbiylarga minnatdorchilik bildirdi: "Sipke, Ruben va Gioga klub rivojiga qoʻshgan hissalari uchun rahmat aytamiz va kelgusi faoliyatlarida omad tilaymiz". Endilikda Andoni Iraola oʻzi ishongan mutaxassislarni jamoaga jalb etishi kutilmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, ispaniyalik mutaxassis oʻziga tanish boʻlgan Tommy Elphick, Shaun Cooper, Tom Webber va Pablo de la Torre kabi murabbiylarni Liverpulga olib keladi. Bu Iraolaga oʻz falsafasini jamoaga tezroq singdirish imkonini beradi.

Yangi murabbiy kelasi oyda jamoa bilan mashgʻulotlarni boshlaydi. Liverpul mavsumoldi tayyorgarlik doirasida AQSH boʻylab turga chiqadi va u yerda bir qator oʻrtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etadi. Shundan soʻng, jamoa Enfildda Monako va Komo klublariga qarshi bahs olib boradi.

LiverpulAndoni IraolaAngliya Premer-ligasiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyukasl darvozabon qidirmoqda: James Trafford yana eʻtibordaNyukasl darvozabon qidirmoqda: James Trafford yana eʻtibordaBugun, 08:10Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiJoze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiBugun, 07:39Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiRui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiBugun, 07:36Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiAngliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiBugun, 07:35Florian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiFlorian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiBugun, 07:16«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...Bugun, 06:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi