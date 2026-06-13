Liverpulda yangi davr: Andoni Iraola murabbiylar shtabini shakllantirmoqda
Liverpul klubida Andoni Iraola davri rasman boshlanmoqda. Jamoa Arne Slot ketganidan soʻng birinchi jamoa murabbiylar shtabida jiddiy tarkibiy oʻzgarishlarni amalga oshirishga kirishdi. Mersisaydliklar sobiq murabbiylar shtabining uchta asosiy aʼzosi klubni tark etganini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub bergan rasmiy maʼlumotga koʻra, Sipke Hulshoff, Ruben Peeters va Giovanni van Bronckhorst oʻz lavozimlarini tark etishgan. Ushbu mutaxassislar Arne Slot bilan birga kelib, Liverpulning Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqishida muhim rol oʻynagan edilar. Bu oʻzgarishlar Enfildda yangi tizim shakllantirilayotganidan dalolat beradi.
Liverpul rahbariyati ketgan murabbiylarga minnatdorchilik bildirdi: "Sipke, Ruben va Gioga klub rivojiga qoʻshgan hissalari uchun rahmat aytamiz va kelgusi faoliyatlarida omad tilaymiz". Endilikda Andoni Iraola oʻzi ishongan mutaxassislarni jamoaga jalb etishi kutilmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, ispaniyalik mutaxassis oʻziga tanish boʻlgan Tommy Elphick, Shaun Cooper, Tom Webber va Pablo de la Torre kabi murabbiylarni Liverpulga olib keladi. Bu Iraolaga oʻz falsafasini jamoaga tezroq singdirish imkonini beradi.
Yangi murabbiy kelasi oyda jamoa bilan mashgʻulotlarni boshlaydi. Liverpul mavsumoldi tayyorgarlik doirasida AQSH boʻylab turga chiqadi va u yerda bir qator oʻrtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etadi. Shundan soʻng, jamoa Enfildda Monako va Komo klublariga qarshi bahs olib boradi.
…