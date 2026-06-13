Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdi
Butun dunyo nigohi ayni kunlarda start olgan futbol bo‘yicha tarixiy va eng yirik to‘rt yillik bayram — JCH-2026 musobaqasiga qaratilgan. Dunyoning besh karra chempionlari hisoblangan mashhur «pentakampeonlar»ning mazkur mundialdagi yurishi nafaqat ularning vatanida, balki yurtimizdagi millionlab futbol ishqibozlari tomonidan ham katta hayajon bilan kutilmoqda. Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, tajribali va zabardast mutaxassis Karlo Anchelotti turnirdagi debyut uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida ishtirok etib, o‘z fikrlari va mas’uliyatli rejalari bilan o‘rtoqlashdi.
Mashhur mahalliy Globo nashri xabariga ko‘ra, italiyalik taniqli ustoz musobaqa oldidan jamoadagi ichki muhit va tayyorgarlik jarayoni xususida to‘lqinlanib gapirgan.
Anchelotti: «Men doimo optimistik kayfiyatdaman»
Karlo Anchelotti ushbu nufuzi baland va miqyosi keng bo‘lgan dunyo birinchiligidagi ruhiy holat haqida to‘xtalar ekan, shogirdlariga bo‘lgan ishonchi yuqori ekanini alohida e’tirof etdi:
«Mana shunday ulkan va yirik turnirlar boshlanishi arafasida har qanday murabbiyda hamisha ma’lum ma’noda ichki xavotir va hayajon bo‘lishi tabiiy holdir. Boisi, siz o‘z qo‘l ostingizdagi jamoaning yashil maydonda o‘zining eng yuqori, go‘zal va mukammal o‘yinini namoyish etishini chin dildan xohlaysiz.
Shunday bo‘lsa-da, men tabiatan doimo hayotga optimistik nigoh bilan boquvchi insonman. Mening futbolchilarim ushbu Jahon chempionati bahslariga juda yuqori darajada va puxta tayyorgarlik ko‘rishganini bilaman va ularning kuchiga to‘liq ishonaman».
Quyidagi tahliliy jadval orqali Braziliya milliy terma jamoasining JCH-2026 turniridagi guruh tarkibi va ilk raqiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Terma jamoa nomi
Bosh murabbiy
Rasmiy bayonot chop etgan manba
Guruh bosqichidagi ilk raqib
Guruhdagi boshqa jamoalar
Musobaqaning umumiy maqomi
Braziliya
(Pentakampeonlar)
Karlo Anchelotti
Globo nashri
(Braziliya)
Marokash
(Afrika vakili)
• Gaiti
• Shotlandiya
JCH-2026
(Futbol bayrami)
«Pentakampeonlar»ning guruhdagi raqiblari kimlar?
Eslatib o‘tamiz, kuchli va mahoratli yulduzlardan tarkib topgan Braziliya milliy terma jamoasi JCH-2026 guruh bosqichidagi dastlabki bahsini Qatardagi mundialda shov-shuv ko‘targan Afrika qit’asining kuchli vakili — Marokash terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Shuningdek, ushbu kvartetdan Shimoliy Amerika vakili Gaiti hamda Yevropaning jiddiy jamoalaridan biri bo‘lgan Shotlandiya termalari ham joy olgan. Futbol ekspertlarining fikriga ko‘ra, Anchelotti shogirdlari uchun guruhdan keyingi bosqichga chiqish vazifasi u qadar qiyinchilik tug‘dirmasa-da, har bir raqibga qarshi jiddiy yondashish talab etiladi.
Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, Karlo Anchelotti va boshqa mashhur murabbiylarning eksklyuziv fikrlari, o‘yinlar tahlili hamda sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…