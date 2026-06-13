Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdi

·0·Sport
Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdi

Butun dunyo nigohi ayni kunlarda start olgan futbol bo‘yicha tarixiy va eng yirik to‘rt yillik bayram — JCH-2026 musobaqasiga qaratilgan. Dunyoning besh karra chempionlari hisoblangan mashhur «pentakampeonlar»ning mazkur mundialdagi yurishi nafaqat ularning vatanida, balki yurtimizdagi millionlab futbol ishqibozlari tomonidan ham katta hayajon bilan kutilmoqda. Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, tajribali va zabardast mutaxassis Karlo Anchelotti turnirdagi debyut uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida ishtirok etib, o‘z fikrlari va mas’uliyatli rejalari bilan o‘rtoqlashdi.

Mashhur mahalliy Globo nashri xabariga ko‘ra, italiyalik taniqli ustoz musobaqa oldidan jamoadagi ichki muhit va tayyorgarlik jarayoni xususida to‘lqinlanib gapirgan.

Anchelotti: «Men doimo optimistik kayfiyatdaman»

Karlo Anchelotti ushbu nufuzi baland va miqyosi keng bo‘lgan dunyo birinchiligidagi ruhiy holat haqida to‘xtalar ekan, shogirdlariga bo‘lgan ishonchi yuqori ekanini alohida e’tirof etdi:

«Mana shunday ulkan va yirik turnirlar boshlanishi arafasida har qanday murabbiyda hamisha ma’lum ma’noda ichki xavotir va hayajon bo‘lishi tabiiy holdir. Boisi, siz o‘z qo‘l ostingizdagi jamoaning yashil maydonda o‘zining eng yuqori, go‘zal va mukammal o‘yinini namoyish etishini chin dildan xohlaysiz.

Shunday bo‘lsa-da, men tabiatan doimo hayotga optimistik nigoh bilan boquvchi insonman. Mening futbolchilarim ushbu Jahon chempionati bahslariga juda yuqori darajada va puxta tayyorgarlik ko‘rishganini bilaman va ularning kuchiga to‘liq ishonaman».

Quyidagi tahliliy jadval orqali Braziliya milliy terma jamoasining JCH-2026 turniridagi guruh tarkibi va ilk raqiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Terma jamoa nomi

Bosh murabbiy

Rasmiy bayonot chop etgan manba

Guruh bosqichidagi ilk raqib

Guruhdagi boshqa jamoalar

Musobaqaning umumiy maqomi

Braziliya


(Pentakampeonlar)

Karlo Anchelotti

Globo nashri


(Braziliya)

Marokash


(Afrika vakili)

Gaiti


Shotlandiya

JCH-2026


(Futbol bayrami)

«Pentakampeonlar»ning guruhdagi raqiblari kimlar?

Eslatib o‘tamiz, kuchli va mahoratli yulduzlardan tarkib topgan Braziliya milliy terma jamoasi JCH-2026 guruh bosqichidagi dastlabki bahsini Qatardagi mundialda shov-shuv ko‘targan Afrika qit’asining kuchli vakili — Marokash terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Shuningdek, ushbu kvartetdan Shimoliy Amerika vakili Gaiti hamda Yevropaning jiddiy jamoalaridan biri bo‘lgan Shotlandiya termalari ham joy olgan. Futbol ekspertlarining fikriga ko‘ra, Anchelotti shogirdlari uchun guruhdan keyingi bosqichga chiqish vazifasi u qadar qiyinchilik tug‘dirmasa-da, har bir raqibga qarshi jiddiy yondashish talab etiladi.

Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, Karlo Anchelotti va boshqa mashhur murabbiylarning eksklyuziv fikrlari, o‘yinlar tahlili hamda sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliMishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliBugun, 17:16Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinGeoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinBugun, 16:52Liverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorLiverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorBugun, 16:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi