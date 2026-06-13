Jahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandi

·0·Sport
Jahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandi

AQSHning Missuri shtati politsiyasi 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan Angliya terma jamoasining anjomlarini oʻgʻirlashda gumon qilingan ikki shaxsni hibsga oldi. Ushbu kutilmagan hodisa Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoa uchun Xorvatiyaga qarshi turnirning ochilish oʻyini oldidan jiddiy muammolarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kanzas-Siti politsiya departamenti Angliya terma jamoasining jihozlarini tashiydigan transport vositasi nishonga olingani boʻyicha tergov boshlanganini tasdiqladi. Oʻgʻirlik anjomlar "Uch sherlar"ning turnir bazasiga koʻchirilayotgan vaqtda sodir boʻlgan. Politsiya maʼlumotiga koʻra, ikki nafar gumonlanuvchi tergov harakatlari yakunlangunga qadar hibsda saqlanadi.

Oʻgʻirlik koʻlami Angliya lagerida katta xavotir uygʻotdi, ayniqsa jamoa yetakchilarining shaxsiy anjomlari yoʻqolgani vaziyatni murakkablashtirmoqda. Xabarlarga koʻra, oʻgʻirlangan buyumlar orasida jamoa sardori Harry Kane va Real Madrid yulduzi Jud Bellingem uchun maxsus tayyorlangan futbol butsalari ham bor. Zamonaviy futbolda butsalar futbolchining qulayligi va mahsuldorligi uchun oʻta shaxsiylashtirilgan boʻladi.

Oyoq kiyimlardan tashqari, oʻgʻrilar katta miqdordagi rasmiy toʻplar va mashgʻulot anjomlarini ham olib ketishgan. Hatto ayrim manbalar xavfsizlik tizimidagi ushbu nosozlikdan soʻng jamoa ixtiyorida bor-yoʻgʻi bitta rasmiy toʻp qolganini taʼkidlamoqda. Shuningdek, taktik tahlil asboblari va massaj stollari kabi tiklanish uchun zarur boʻlgan muhim jihozlar ham yoʻqolgan.

Hozirda jamoa maʼmuriyati Kanzas-Sitida yoʻqotilgan anjomlarning oʻrnini toʻldirish uchun tezkor choralar koʻrmoqda. Angliya terma jamoasi Florida shtatidagi West Palm Beach lageridan Swope Soccer Village bazasiga koʻchib oʻtgan edi. Yoʻqotishlar juma kuni kechqurun yuklar tushirilayotgan vaqtda aniqlangan.

AngliyaJahon ChempionatiHarry KaneJude BellinghamReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Styuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiStyuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiBugun, 17:34Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiAnchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiBugun, 17:24Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliMishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliBugun, 17:16Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi