Jahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandi
AQSHning Missuri shtati politsiyasi 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan Angliya terma jamoasining anjomlarini oʻgʻirlashda gumon qilingan ikki shaxsni hibsga oldi. Ushbu kutilmagan hodisa Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoa uchun Xorvatiyaga qarshi turnirning ochilish oʻyini oldidan jiddiy muammolarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kanzas-Siti politsiya departamenti Angliya terma jamoasining jihozlarini tashiydigan transport vositasi nishonga olingani boʻyicha tergov boshlanganini tasdiqladi. Oʻgʻirlik anjomlar "Uch sherlar"ning turnir bazasiga koʻchirilayotgan vaqtda sodir boʻlgan. Politsiya maʼlumotiga koʻra, ikki nafar gumonlanuvchi tergov harakatlari yakunlangunga qadar hibsda saqlanadi.
Oʻgʻirlik koʻlami Angliya lagerida katta xavotir uygʻotdi, ayniqsa jamoa yetakchilarining shaxsiy anjomlari yoʻqolgani vaziyatni murakkablashtirmoqda. Xabarlarga koʻra, oʻgʻirlangan buyumlar orasida jamoa sardori Harry Kane va Real Madrid yulduzi Jud Bellingem uchun maxsus tayyorlangan futbol butsalari ham bor. Zamonaviy futbolda butsalar futbolchining qulayligi va mahsuldorligi uchun oʻta shaxsiylashtirilgan boʻladi.
Oyoq kiyimlardan tashqari, oʻgʻrilar katta miqdordagi rasmiy toʻplar va mashgʻulot anjomlarini ham olib ketishgan. Hatto ayrim manbalar xavfsizlik tizimidagi ushbu nosozlikdan soʻng jamoa ixtiyorida bor-yoʻgʻi bitta rasmiy toʻp qolganini taʼkidlamoqda. Shuningdek, taktik tahlil asboblari va massaj stollari kabi tiklanish uchun zarur boʻlgan muhim jihozlar ham yoʻqolgan.
Hozirda jamoa maʼmuriyati Kanzas-Sitida yoʻqotilgan anjomlarning oʻrnini toʻldirish uchun tezkor choralar koʻrmoqda. Angliya terma jamoasi Florida shtatidagi West Palm Beach lageridan Swope Soccer Village bazasiga koʻchib oʻtgan edi. Yoʻqotishlar juma kuni kechqurun yuklar tushirilayotgan vaqtda aniqlangan.
…