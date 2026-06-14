«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...

·24·Sport
«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...

Myunxenning «Bavariya» klubi jamoa vingeri Maykl Olisening kelajagi borasidagi turli mish-mishlarga nuqta qo‘yish niyatida. So‘nggi haftalarda futbolchiga Yevropaning bir qator yirik klublari, xususan, «PSJ» qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

L'Équipe nashri ma’lumotlariga tayanib, Bayern & Germany sahifasi xabar berishicha, «Bavariya» 24 yoshli futbolchi bilan yangi shartnoma imzolashni rejalashtirmoqda. Myunxen klubi Olise bilan hamkorlikni 2031 yilgacha uzaytirishni maqsad qilgan.

Yangi kelishuv doirasida futbolchining maoshi sezilarli darajada oshirilishi kutilmoqda. Manbaga ko‘ra, Olisening yillik daromadi deyarli ikki barobarga ko‘payishi mumkin. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, fransiyalik vinger «Bavariya»ning eng ko‘p maosh oluvchi futbolchilaridan biriga aylanadi.

Ayni paytda Maykl Olisening amaldagi shartnomasi 2029 yilgacha mo‘ljallangan. OAV ma’lumotlariga ko‘ra, futbolchi hozirda yiliga taxminan 16–17 million yevro atrofida maosh olmoqda.

2025/26 yilgi mavsum Olise uchun juda muvaffaqiyatli o‘tdi. U barcha musobaqalarda 52 ta o‘yinda maydonga tushib, 22 ta gol urdi va 31 ta golli uzatma amalga oshirdi. Bu ko‘rsatkichlar uni «Bavariya» hujum chizig‘ining eng muhim futbolchilaridan biriga aylantirdi.

Transfermarkt portali Maykl Olisening transfer qiymatini 150 million yevroga baholamoqda. Bu esa futbolchining Yevropa futbol bozoridagi nufuzi yanada oshib borayotganini ko‘rsatadi.

«Bavariya» rahbariyati esa Oliseni jamoaning kelajakdagi asosiy yulduzlaridan biri sifatida ko‘rmoqda. Shu sababli klub uni saqlab qolish va atrofida yangi loyiha qurish tarafdori. Hozircha muzokaralar yakuniy bosqichga yetmagan bo‘lsa-da, myunxenliklar futbolchini qo‘yib yuborish niyatida emas.

Bayern MunichMichael OlisePSGL'ÉquipeGermany
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiO‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiBugun, 15:49Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Bugun, 13:31Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...Bugun, 13:10Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdiCristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdiBugun, 11:10Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...Bugun, 10:47Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?