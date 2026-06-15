Jud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqda

·41·Sport
Jud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqda

Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Thomas Tuchel jamoani shakllantirishda individual mahoratdan koʻra jamoaviy muvozanatni ustun qoʻymoqda. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem ʻavlodlar talantiʻ deb eʻtirof etilayotgan boʻlishiga qaramay, mutaxassislar uni jamoaning yagona oʻzagiga aylantirish xavfli ekanidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni David James Goal.com nashriga bergan intervyusida Bellinghamning iqtidoriga shubha qilmasligini, biroq Thomas Tuchel uni Glenn Hoddle yoki Paul Gascoigne kabi ehtiyotkorlik bilan ishlatishi kerakligini taʻkidladi. Uning fikricha, butun jamoa oʻyinini birgina futbolchi atrofida qurish kutilmagan muammolarga olib kelishi mumkin.

Bellingham hozirda dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri hisoblansa-da, Angliya terma jamoasining ʻoʻnlikʻ pozitsiyasida raqobat nihoyatda kuchli. Bu esa hattoki Santiago Bernabeu ʻgalaktikosiʻ uchun ham asosiy tarkibdan kafolatlangan joy yoʻqligini anglatadi. Thomas Tuchel 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, asosiy eʻtiborni bitta yulduzga emas, balki tarkibning umumiy salohiyatiga qaratmoqda.

Tarixiy saboqlar: Hoddle va Gascoigne misoli

Angliya futboli tarixida oʻz davrining eng iqtidorli futbolchilaridan toʻliq foydalana olmaslik holatlari koʻp kuzatilgan. Masalan, 1980-yillarda Tottenxem afsonasi Glenn Hoddle terma jamoada munosib oʻrin topa olmagan boʻtsa, 1998-yilgi Jahon chempionati oldidan Paul Gascoigne tarkibdan chetlatilgan edi.

David Jamesning soʻzlariga koʻra, agar asosiy oʻyinchi jarohat olsa yoki sport formasi pasaysa, uning atrofida qurilgan butun tizim inqirozga yuz tutadi. «Jude — ajoyib futbolchi, u oʻzining eng yaxshi sport formasida boʻlganida undan oʻzib ketadigani yoʻq. Ammo Jahon chempionatida gʻolib chiqish uchun masʻuliyatni hamma teng boʻlishib olishi kerak», deydi sobiq posbon.

Hozirgi Angliya tarkibi Wayne Rooney, Steven Gerrard va Paul Scholes davridagi kabi yulduzlar bilan toʻla. Biroq oʻsha paytda ham murabbiylar barcha yulduzlarni bir maydonda samarali birlashtirish borasida qiyinchiliklarga duch kelishgan. Thomas Tuchel esa bu xatolarni takrorlamaslik niyatida.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Jud Bellingem 2026-yilgi mundialda muhim rol oʻynashi aniq, biroq u jamoaning yagona ʻnajotkoriʻ sifatida koʻrilmaydi. Bu yondashuv futbolchining zimmasidagi bosimni kamaytirishi va Angliyaga uzoq kutilgan chempionlikni olib kelishi mumkin.

AngliyaJud BellingemReal MadridThomas TuchelFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaNyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaBugun, 13:54Federico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchiFederico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchiBugun, 13:39Jordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadiJordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadiBugun, 13:19Van Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiVan Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiBugun, 12:50Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiArman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiBugun, 12:17Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBarselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?