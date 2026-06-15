Jud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqda
Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Thomas Tuchel jamoani shakllantirishda individual mahoratdan koʻra jamoaviy muvozanatni ustun qoʻymoqda. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem ʻavlodlar talantiʻ deb eʻtirof etilayotgan boʻlishiga qaramay, mutaxassislar uni jamoaning yagona oʻzagiga aylantirish xavfli ekanidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni David James Goal.com nashriga bergan intervyusida Bellinghamning iqtidoriga shubha qilmasligini, biroq Thomas Tuchel uni Glenn Hoddle yoki Paul Gascoigne kabi ehtiyotkorlik bilan ishlatishi kerakligini taʻkidladi. Uning fikricha, butun jamoa oʻyinini birgina futbolchi atrofida qurish kutilmagan muammolarga olib kelishi mumkin.
Bellingham hozirda dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri hisoblansa-da, Angliya terma jamoasining ʻoʻnlikʻ pozitsiyasida raqobat nihoyatda kuchli. Bu esa hattoki Santiago Bernabeu ʻgalaktikosiʻ uchun ham asosiy tarkibdan kafolatlangan joy yoʻqligini anglatadi. Thomas Tuchel 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, asosiy eʻtiborni bitta yulduzga emas, balki tarkibning umumiy salohiyatiga qaratmoqda.
Tarixiy saboqlar: Hoddle va Gascoigne misoliAngliya futboli tarixida oʻz davrining eng iqtidorli futbolchilaridan toʻliq foydalana olmaslik holatlari koʻp kuzatilgan. Masalan, 1980-yillarda Tottenxem afsonasi Glenn Hoddle terma jamoada munosib oʻrin topa olmagan boʻtsa, 1998-yilgi Jahon chempionati oldidan Paul Gascoigne tarkibdan chetlatilgan edi.
David Jamesning soʻzlariga koʻra, agar asosiy oʻyinchi jarohat olsa yoki sport formasi pasaysa, uning atrofida qurilgan butun tizim inqirozga yuz tutadi. «Jude — ajoyib futbolchi, u oʻzining eng yaxshi sport formasida boʻlganida undan oʻzib ketadigani yoʻq. Ammo Jahon chempionatida gʻolib chiqish uchun masʻuliyatni hamma teng boʻlishib olishi kerak», deydi sobiq posbon.
Hozirgi Angliya tarkibi Wayne Rooney, Steven Gerrard va Paul Scholes davridagi kabi yulduzlar bilan toʻla. Biroq oʻsha paytda ham murabbiylar barcha yulduzlarni bir maydonda samarali birlashtirish borasida qiyinchiliklarga duch kelishgan. Thomas Tuchel esa bu xatolarni takrorlamaslik niyatida.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Jud Bellingem 2026-yilgi mundialda muhim rol oʻynashi aniq, biroq u jamoaning yagona ʻnajotkoriʻ sifatida koʻrilmaydi. Bu yondashuv futbolchining zimmasidagi bosimni kamaytirishi va Angliyaga uzoq kutilgan chempionlikni olib kelishi mumkin.
…