Dembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldi
Yevropa futbolining transfer bozorida shiddatli kurashlar qizg‘in pallasiga kirgan bir vaqtda, qit’aning eng nufuzli klublari o‘rtasida haqiqiy yulduzlar ovi boshlandi. Yevropa Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi hisoblangan Fransiyaning «Pari Sen-Jermen» klubi yetakchisi va asosiy harakatlantiruvchi kuchi Usmon Dembelega nisbatan boshqa ko‘plab yirik jamoalar tomonidan moliyaviy jihatdan o‘ta manfaatli bo‘lgan rasmiy chorlovlar hamda takliflar oqimi tinimsiz ravishda ko‘payib bormoqda.
«Oltin to‘p» sohibi faoliyatini Parijda davom ettirmoqchi
Nufuzli insaydlar va taniqli sport jurnalisti Fabris Xokins taqdim etgan eng so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, fransiyalik mahoratli hujumchi o‘ziga nisbatan xorij klublaridan qiziqish va bosim juda yuqori bo‘layotganiga qaramay, kelasi yangi mavsumni ham aynan hozirgi jamoasi — Parij klubi tarkibida boshlashni qat’iy maqsad qilgan.
Xabar qilinishicha, ayni paytda futbolchi va PSJ rahbariyati o‘rtasida yangi uzoq muddatli shartnoma imzolash bo‘yicha rasmiy muzokaralar jarayoni izchillik bilan davom etmoqda. Klub ichki muhitidan olingan ma’lumotlarga qaraganda, ushbu muloqotlar o‘ta osoyishta va o‘zaro ishonch ruhida kechmoqda. Biroq shartnomaning barcha mayda detallarini va yakuniy rasmiylashtirish jarayonlarini ayni paytda qizg‘in davom etayotgan Jahon chempionatidan keyingi davrda amalga oshirishga kelishib olingan.
Manbaning alohida ta’kidlashicha, jahon futbolining amaldagi va eng nufuzli sovrini — «Oltin to‘p» sohibi (Ballon d'Or) hisoblangan Usmon Dembelening shaxsan o‘zi ham porloq faoliyatini sevimli Parijida davom ettirishning mutlaq tarafdori bo‘lib turibdi. U hozirgi vaqtda jamoani tark etish yoki boshqa mamlakatga ko‘chib o‘tish kabi variantlarni umuman ko‘rib chiqayotgani yo‘q.
Quyidagi maxsus sport tahlili jadvali orqali Usmon Dembele va «Pari Sen-Jermen» klubi o‘rtasidagi hamkorlikning ayni damdagi holati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi va maqomi
Klubning Yevropadagi joriy unvoni
Mehnat shartnomasi bo‘yicha muzokaralar ruhi
Yakuniy qaror qabul qilinadigan muddat
Klub rahbariyatining bosh maqsadi
Transfer bozoridagi umumiy vaziyat
Usmon Dembele
(Amaldagi «Oltin to‘p» sohibi)
Yevropa Chempionlar ligasi g‘olibi
O‘ta osoyishta, barqaror va ijobiy
Jahon chempionati yakunlanganidan so‘ng
Yetakchi yulduz bilan shartnomani uzoq muddatga uzaytirish
Boshqa grandlardan manfaatli takliflar mavjud, ammo rad etilgan
Parij grandi yetakchisini qo‘yib yuborishni istamaydi
«Pari Sen-Jermen» klubi rahbariyati ham transfer bozorida xatoga yo‘l qo‘ymoqchi emas. Klub xo‘jayinlari jamoani Yevropa cho‘qqisiga olib chiqqan eng asosiy va yetakchi o‘yinchilaridan biri bilan amaldagi hamkorlikni uzoq yillarga uzaytirishdan juda qattiq manfaatdor. Muxlislar uchun Dembelening Parijda qolish qarori YECHL bosh sovrinini himoya qilish yo‘lidagi eng katta xushxabarlardan biri bo‘ldi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.
Ekspertlarning transfer haqidagi xulosasi:
Usmon Dembelening PSJda qolish istagi jamoaning Yevropadagi gegemonligini saqlab qolishda muhim poydevor vazifasini o‘taydi. «Oltin to‘p» sohibi atrofida qurilayotgan yangi taktik loyiha kelasi mavsumda ham Parij klubini barcha turnirlarda bosh favoritga aylantirishi shubhasizdir.
Yevropa Chempionlar ligasining eng so‘nggi qaynoq yangiliklari, PSJ va Fransiya futboliga oid eksklyuziv insaydlar, yulduz futbolchilarning transfer olamidagi yashirin yurishlari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…