Dembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldi

·51·Sport
Dembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldi

Yevropa futbolining transfer bozorida shiddatli kurashlar qizg‘in pallasiga kirgan bir vaqtda, qit’aning eng nufuzli klublari o‘rtasida haqiqiy yulduzlar ovi boshlandi. Yevropa Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi hisoblangan Fransiyaning «Pari Sen-Jermen» klubi yetakchisi va asosiy harakatlantiruvchi kuchi Usmon Dembelega nisbatan boshqa ko‘plab yirik jamoalar tomonidan moliyaviy jihatdan o‘ta manfaatli bo‘lgan rasmiy chorlovlar hamda takliflar oqimi tinimsiz ravishda ko‘payib bormoqda.

«Oltin to‘p» sohibi faoliyatini Parijda davom ettirmoqchi

Nufuzli insaydlar va taniqli sport jurnalisti Fabris Xokins taqdim etgan eng so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, fransiyalik mahoratli hujumchi o‘ziga nisbatan xorij klublaridan qiziqish va bosim juda yuqori bo‘layotganiga qaramay, kelasi yangi mavsumni ham aynan hozirgi jamoasi — Parij klubi tarkibida boshlashni qat’iy maqsad qilgan.

Xabar qilinishicha, ayni paytda futbolchi va PSJ rahbariyati o‘rtasida yangi uzoq muddatli shartnoma imzolash bo‘yicha rasmiy muzokaralar jarayoni izchillik bilan davom etmoqda. Klub ichki muhitidan olingan ma’lumotlarga qaraganda, ushbu muloqotlar o‘ta osoyishta va o‘zaro ishonch ruhida kechmoqda. Biroq shartnomaning barcha mayda detallarini va yakuniy rasmiylashtirish jarayonlarini ayni paytda qizg‘in davom etayotgan Jahon chempionatidan keyingi davrda amalga oshirishga kelishib olingan.

Manbaning alohida ta’kidlashicha, jahon futbolining amaldagi va eng nufuzli sovrini — «Oltin to‘p» sohibi (Ballon d'Or) hisoblangan Usmon Dembelening shaxsan o‘zi ham porloq faoliyatini sevimli Parijida davom ettirishning mutlaq tarafdori bo‘lib turibdi. U hozirgi vaqtda jamoani tark etish yoki boshqa mamlakatga ko‘chib o‘tish kabi variantlarni umuman ko‘rib chiqayotgani yo‘q.

Quyidagi maxsus sport tahlili jadvali orqali Usmon Dembele va «Pari Sen-Jermen» klubi o‘rtasidagi hamkorlikning ayni damdagi holati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi va maqomi

Klubning Yevropadagi joriy unvoni

Mehnat shartnomasi bo‘yicha muzokaralar ruhi

Yakuniy qaror qabul qilinadigan muddat

Klub rahbariyatining bosh maqsadi

Transfer bozoridagi umumiy vaziyat

Usmon Dembele


(Amaldagi «Oltin to‘p» sohibi)

Yevropa Chempionlar ligasi g‘olibi

O‘ta osoyishta, barqaror va ijobiy

Jahon chempionati yakunlanganidan so‘ng

Yetakchi yulduz bilan shartnomani uzoq muddatga uzaytirish

Boshqa grandlardan manfaatli takliflar mavjud, ammo rad etilgan

Parij grandi yetakchisini qo‘yib yuborishni istamaydi

«Pari Sen-Jermen» klubi rahbariyati ham transfer bozorida xatoga yo‘l qo‘ymoqchi emas. Klub xo‘jayinlari jamoani Yevropa cho‘qqisiga olib chiqqan eng asosiy va yetakchi o‘yinchilaridan biri bilan amaldagi hamkorlikni uzoq yillarga uzaytirishdan juda qattiq manfaatdor. Muxlislar uchun Dembelening Parijda qolish qarori YECHL bosh sovrinini himoya qilish yo‘lidagi eng katta xushxabarlardan biri bo‘ldi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Ekspertlarning transfer haqidagi xulosasi:

Usmon Dembelening PSJda qolish istagi jamoaning Yevropadagi gegemonligini saqlab qolishda muhim poydevor vazifasini o‘taydi. «Oltin to‘p» sohibi atrofida qurilayotgan yangi taktik loyiha kelasi mavsumda ham Parij klubini barcha turnirlarda bosh favoritga aylantirishi shubhasizdir.

Yevropa Chempionlar ligasining eng so‘nggi qaynoq yangiliklari, PSJ va Fransiya futboliga oid eksklyuziv insaydlar, yulduz futbolchilarning transfer olamidagi yashirin yurishlari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Ousmane DembeleParis Saint-GermainFabrizio HawkinsUEFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiSandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiBugun, 08:56Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiInfantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiBugun, 08:33Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiLionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiBugun, 08:19Eron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiEron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiBugun, 08:17Jahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiJahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiBugun, 08:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi