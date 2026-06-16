Manchester Yunayted Krizensio Sammervill transferi boʻyicha kutilmagan qadam tashladi

·43·Sport
Manchester Yunayted Krizensio Sammervill transferi boʻyicha kutilmagan qadam tashladi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi transfer bozorida kutilmagan harakatni amalga oshirdi. "Qizil iblislar" Vest Xem va Niderlandiya terma jamoasi vingeri Krizensio Sammervillga qiziqish bildirib, uning transferi boʻyicha dastlabki soʻrovni yubordi. Ushbu futbolchi jahon chempionatining ilk bosqichida oʻzini koʻrsatganidan soʻng, Manchester klubi rahbariyatining eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted skautlari 24 yoshli futbolchining jismoniy holati va texnik imkoniyatlarini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelmoqda. Niderlandiyalik futbolchining Yaponiya terma jamoasiga qarshi oʻyinda (2:2) kiritgan goli uning nufuzini yanada oshirib yubordi. Old Trafford mutasaddilari Sammervillning xalqaro maydondagi ishonchli oʻyinlari uni Chempionlar ligasi darajasidagi futbolchi ekanligidan dalolat beradi, deb hisoblamoqda.

Rashfordning kelajagi asosiy omil sifatida

Sammervillning transferi koʻp jihatdan jamoaning amaldagi hujumchisi Marcus Rashford bilan bogʻliq vaziyatga bogʻliq. Rashfordning Barselona klubiga 30 million yevro evaziga oʻtish imkoniyati dushanba kuni rasman yakuniga yetdi. Agar Angliya terma jamoasi aʼzosi Manchesterda qoladigan boʻlsa, Sammervill uchun amalga oshiriladigan transfer harakatlari toʻxtatib qoʻyilishi mumkin.

Manchester Yunayted rahbariyati Marcus Rashfordni sotishni afzal koʻrmoqda va uning shartnomasida Manchester Siti hamda Liverpuldan tashqari barcha klublar uchun amal qiladigan 40 million funt sterlinglik tovon puli mavjud. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Vest Xem oʻz yetakchisi uchun kamida 50 million funt sterling talab qilishi kutilmoqda.

Jamoa bosh murabbiyi Michael Carrick niderlandiyalik vingerning chap qanotdan markazga yorib kirish qobiliyatini va tezkorligini yuqori baholamoqda. Uning fikricha, Sammervill hujum chizigʻini yanada xilma-xil va xavfliroq qilishga qodir. Hozirda futbolchining London klubi bilan yana uch yillik shartnomasi mavjud boʻlib, bu muzokaralarni murakkablashtirishi mumkin.

Shu bilan birga, Manchester Yunayted tarkibni kuchaytirishning boshqa yoʻnalishlarida ham faol ish olib bormoqda. Goal.com maʼlumotiga koʻra, klub allaqachon Atalanta yarim himoyachisi Ederson transferini hal qilgan. Shuningdek, agent Jorge Mendes orqali Vest Xemning yana bir iqtidorli vakili, 21 yoshli Mateus Fernandes boʻyicha ham muzokaralar jadal davom etmoqda.

Hozirda Krizensio Sammervill bor eʼtiborini Ronald Koeman boshchiligidagi Niderlandiya terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtirokiga qaratgan. Futbolchi pley-off bosqichida ham oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini koʻrsatish orqali transfer qiymatini yanada oshirib olishi mumkin.

Manchester YunaytedWest HamTransferKrizensio SammervillFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Casemiro va Lionel Messi hamkorligiga MLS qoidalari toʻsqinlik qilmoqdaCasemiro va Lionel Messi hamkorligiga MLS qoidalari toʻsqinlik qilmoqdaBugun, 10:15Jahon chempionatida 68 yil avvalgi noyob tarixiy rekord takrorlandiJahon chempionatida 68 yil avvalgi noyob tarixiy rekord takrorlandiBugun, 10:15Neymar beshinchi bor ota boʻlishini eʼlon qildi: Braziliyalik yulduzdan hazilomuz munosabatNeymar beshinchi bor ota boʻlishini eʼlon qildi: Braziliyalik yulduzdan hazilomuz munosabatBugun, 09:38Sandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiSandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiBugun, 08:56Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiInfantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiBugun, 08:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi