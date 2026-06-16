Manchester Yunayted Krizensio Sammervill transferi boʻyicha kutilmagan qadam tashladi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi transfer bozorida kutilmagan harakatni amalga oshirdi. "Qizil iblislar" Vest Xem va Niderlandiya terma jamoasi vingeri Krizensio Sammervillga qiziqish bildirib, uning transferi boʻyicha dastlabki soʻrovni yubordi. Ushbu futbolchi jahon chempionatining ilk bosqichida oʻzini koʻrsatganidan soʻng, Manchester klubi rahbariyatining eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted skautlari 24 yoshli futbolchining jismoniy holati va texnik imkoniyatlarini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelmoqda. Niderlandiyalik futbolchining Yaponiya terma jamoasiga qarshi oʻyinda (2:2) kiritgan goli uning nufuzini yanada oshirib yubordi. Old Trafford mutasaddilari Sammervillning xalqaro maydondagi ishonchli oʻyinlari uni Chempionlar ligasi darajasidagi futbolchi ekanligidan dalolat beradi, deb hisoblamoqda.
Rashfordning kelajagi asosiy omil sifatidaSammervillning transferi koʻp jihatdan jamoaning amaldagi hujumchisi Marcus Rashford bilan bogʻliq vaziyatga bogʻliq. Rashfordning Barselona klubiga 30 million yevro evaziga oʻtish imkoniyati dushanba kuni rasman yakuniga yetdi. Agar Angliya terma jamoasi aʼzosi Manchesterda qoladigan boʻlsa, Sammervill uchun amalga oshiriladigan transfer harakatlari toʻxtatib qoʻyilishi mumkin.
Manchester Yunayted rahbariyati Marcus Rashfordni sotishni afzal koʻrmoqda va uning shartnomasida Manchester Siti hamda Liverpuldan tashqari barcha klublar uchun amal qiladigan 40 million funt sterlinglik tovon puli mavjud. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Vest Xem oʻz yetakchisi uchun kamida 50 million funt sterling talab qilishi kutilmoqda.
Jamoa bosh murabbiyi Michael Carrick niderlandiyalik vingerning chap qanotdan markazga yorib kirish qobiliyatini va tezkorligini yuqori baholamoqda. Uning fikricha, Sammervill hujum chizigʻini yanada xilma-xil va xavfliroq qilishga qodir. Hozirda futbolchining London klubi bilan yana uch yillik shartnomasi mavjud boʻlib, bu muzokaralarni murakkablashtirishi mumkin.
Shu bilan birga, Manchester Yunayted tarkibni kuchaytirishning boshqa yoʻnalishlarida ham faol ish olib bormoqda. Goal.com maʼlumotiga koʻra, klub allaqachon Atalanta yarim himoyachisi Ederson transferini hal qilgan. Shuningdek, agent Jorge Mendes orqali Vest Xemning yana bir iqtidorli vakili, 21 yoshli Mateus Fernandes boʻyicha ham muzokaralar jadal davom etmoqda.
Hozirda Krizensio Sammervill bor eʼtiborini Ronald Koeman boshchiligidagi Niderlandiya terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtirokiga qaratgan. Futbolchi pley-off bosqichida ham oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini koʻrsatish orqali transfer qiymatini yanada oshirib olishi mumkin.
…