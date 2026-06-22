Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?

·0·Sport
Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?

Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Tomas Tuxel va jamoa yulduzi Jud Bellingem oʻrtasidagi munosabatlar sport jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib turibdi. Real Madrid yarim himoyachisi va germaniyalik mutaxassis oʻrtasida yuzaga kelgan oʻziga xos "shaxslar toʻqnashuvi" terma jamoaning kelgusi strategiyasiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sobiq futbolchi Denni Millsning Goal.com nashriga bergan maʼlumotlariga koʻra, Tuxel jamoada tartib-intizomni birinchi oʻringa qoʻygan holda, oʻzining mutloq rahbar ekanligini namoyish etmoqda. Bu vaziyatda Bellingham kabi yosh va ambitsiyali yulduzlar murabbiyning qatʼiy talablariga moslashishlariga toʻgʻri keladi. Tuxelning qarorlari nafaqat taktikaga, balki futbolchilarning maydondagi xulq-atvoriga ham tegishli ekani aytilmoqda.

Intizom va yulduzlik maqomi

Bellingham Jaxon chempionati-2026 saralash bahslarida Angliya terma jamoasining 10-raqamli libosini kiyib, Xorvatiyaga qarshi oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushdi. Garchi u oʻyinda gol urib, jamoasining 4:2 hisobidagi gʻalabasiga hissa qoʻshgan boʻlsa-da, Tuxelning futbolchiga nisbatan munosabati biroz ehtiyotkorligicha qolmoqda. Mutaxassislar buni murabbiyning "men bu yerda xoʻjayinman" degan signalni butun jamoaga yuborish usuli deb baholashmoqda.

Denni Millsning fikricha, Tuxelga Bellinghamning baʼzi maydon ichidagi hissiy chiqishlari va oʻzini tutishi yoqmagan boʻlishi mumkin. Biroq, bu ziddiyat futbolchining oʻsishi uchun xizmat qilishi taʼkidlanmoqda. Real Madrid yulduzi hali juda yosh ekanligini hisobga olsak, bunday tajribali murabbiy bilan ishlash uning professional sifatida yetilishi uchun muhim bosqich boʻladi.

Yangi davr va raqobat

Angliya terma jamoasida nafaqat intizom, balki tarkib uchun raqobat ham kuchayib bormoqda. Masalan, Morgan Rogers kabi yosh iqtidorlar Bellinghamning oʻrniga jiddiy daʼvogarlik qilmoqda. Bu esa har qanday "daxlsiz" futbolchi uchun oʻz ustida ishlashda davom etish kerakligini anglatadi. Tuxel uchun futbolchining nomi yoki klubdagi maqomi emas, balki uning tizimga qanchalik mos kelishi muhimroqdir.

Xulosa qilib aytganda, Angliya terma jamoasi Tomas Tuxel qoʻl ostida yangi bosqichga qadam qoʻymoqda. Jud Bellingem kabi "Galactico" darajasidagi oʻyinchilarning murabbiy bilan til topishishi Angliyaning boʻlajak turnirlardagi muvaffaqiyatini belgilab beradi. Hozircha Tuxel oʻz pozitsiyasini aniq koʻrsatib qoʻydi: jamoada intizom va murabbiy koʻrsatmasi har qanday individual iqtidordan ustun turadi.

AngliyaTomas TuxelJude BellinghamReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiAndrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiBugun, 12:34Kylian Mbappe Lionel Messi va Cristiano Ronaldoni jahonning eng yaxshi futbolchilari deb atadiKylian Mbappe Lionel Messi va Cristiano Ronaldoni jahonning eng yaxshi futbolchilari deb atadiBugun, 12:32Mundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaMundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaBugun, 12:27JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun, 12:21Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizTurkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizBugun, 12:09Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiSaloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiBugun, 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi