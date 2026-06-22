Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?
Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Tomas Tuxel va jamoa yulduzi Jud Bellingem oʻrtasidagi munosabatlar sport jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib turibdi. Real Madrid yarim himoyachisi va germaniyalik mutaxassis oʻrtasida yuzaga kelgan oʻziga xos "shaxslar toʻqnashuvi" terma jamoaning kelgusi strategiyasiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sobiq futbolchi Denni Millsning Goal.com nashriga bergan maʼlumotlariga koʻra, Tuxel jamoada tartib-intizomni birinchi oʻringa qoʻygan holda, oʻzining mutloq rahbar ekanligini namoyish etmoqda. Bu vaziyatda Bellingham kabi yosh va ambitsiyali yulduzlar murabbiyning qatʼiy talablariga moslashishlariga toʻgʻri keladi. Tuxelning qarorlari nafaqat taktikaga, balki futbolchilarning maydondagi xulq-atvoriga ham tegishli ekani aytilmoqda.
Intizom va yulduzlik maqomiBellingham Jaxon chempionati-2026 saralash bahslarida Angliya terma jamoasining 10-raqamli libosini kiyib, Xorvatiyaga qarshi oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushdi. Garchi u oʻyinda gol urib, jamoasining 4:2 hisobidagi gʻalabasiga hissa qoʻshgan boʻlsa-da, Tuxelning futbolchiga nisbatan munosabati biroz ehtiyotkorligicha qolmoqda. Mutaxassislar buni murabbiyning "men bu yerda xoʻjayinman" degan signalni butun jamoaga yuborish usuli deb baholashmoqda.
Denni Millsning fikricha, Tuxelga Bellinghamning baʼzi maydon ichidagi hissiy chiqishlari va oʻzini tutishi yoqmagan boʻlishi mumkin. Biroq, bu ziddiyat futbolchining oʻsishi uchun xizmat qilishi taʼkidlanmoqda. Real Madrid yulduzi hali juda yosh ekanligini hisobga olsak, bunday tajribali murabbiy bilan ishlash uning professional sifatida yetilishi uchun muhim bosqich boʻladi.
Yangi davr va raqobatAngliya terma jamoasida nafaqat intizom, balki tarkib uchun raqobat ham kuchayib bormoqda. Masalan, Morgan Rogers kabi yosh iqtidorlar Bellinghamning oʻrniga jiddiy daʼvogarlik qilmoqda. Bu esa har qanday "daxlsiz" futbolchi uchun oʻz ustida ishlashda davom etish kerakligini anglatadi. Tuxel uchun futbolchining nomi yoki klubdagi maqomi emas, balki uning tizimga qanchalik mos kelishi muhimroqdir.
Xulosa qilib aytganda, Angliya terma jamoasi Tomas Tuxel qoʻl ostida yangi bosqichga qadam qoʻymoqda. Jud Bellingem kabi "Galactico" darajasidagi oʻyinchilarning murabbiy bilan til topishishi Angliyaning boʻlajak turnirlardagi muvaffaqiyatini belgilab beradi. Hozircha Tuxel oʻz pozitsiyasini aniq koʻrsatib qoʻydi: jamoada intizom va murabbiy koʻrsatmasi har qanday individual iqtidordan ustun turadi.
…