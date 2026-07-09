Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...
Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal JCH-2026da Lionel Messi namoyish etayotgan o‘yin haqida fikr bildirdi.
Argentina sardori hozircha 5 ta uchrashuvda 8 ta gol urib, turnirning eng yaxshi to‘purari bo‘lib turibdi. Yamal esa Messining bu darajadagi o‘yini ko‘pchilik uchun kutilmaganini tan oldi.
Yamal Messining o‘yinini yuqori baholadi
Ispaniyalik yosh yulduzdan jahon chempionatida OAV e’tibori borasida Messi, Neymar va Ronaldu bilan solishtirilayotgani haqida so‘raldi.
U esa birinchi navbatda Messining hozirgi formasiga to‘xtaldi.
«Ajoyib. Hech kim uning bunday yuqori saviyada o‘ynashini kutmagandi. Men Messi uchun juda xursandman», — dedi Yamal.
Messi 8 gol bilan peshqadam
Lionel Messi JCH-2026da Argentina uchun yana asosiy figuraga aylangan.
U 5 ta o‘yinda 8 ta gol urib, turnir to‘purarlari poygasida yetakchilik qilmoqda. 39 yoshli futbolchining bu darajadagi natijasi muxlislar va mutaxassislar orasida katta muhokamaga sabab bo‘lmoqda.
Ronaldu va Neymar haqida ham gapirdi
Yamal Messi bilan bir qatorda Krishtianu Ronaldu va Neymarning ham futboldagi ta’sirini alohida ta’kidladi.
«Neymar va Ronaldu uchun ham shunday deya olaman. Ular hozir maydonga tushayotgan barcha futbolchilarning bolaligiga katta ta’sir ko‘rsata olgan», — dedi u.
Uning fikricha, bu avlod futbolchilari katta sahnaga aynan shu yulduzlarni ko‘rib, ulardan ilhom olib chiqqan.
Final haqidagi javob
Yamal Messi, Ronaldu va Neymar bilan bog‘liq yaxshi voqealar uni ham quvontirishini aytdi.
Biroq u o‘z raqobatchilik ruhini ham yashirmadi.
«Ular bilan bog‘liq har qanday yaxshi voqea men uchun ham quvonchli. Lekin agar men finalgacha yetib borsam, Messini albatta mag‘lub etishni xohlayman», — deya ta’kidladi Yamal.
Avlodlar almashinuvi fonidagi ehtimoliy to‘qnashuv
JCH-2026da Messi hali ham katta sahnaning bosh qahramonlaridan biri bo‘lib turibdi. Yamal esa yangi avlodning eng yorqin vakillaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.
Shu bois ularning ehtimoliy finaldagi to‘qnashuvi faqat Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi bahs emas, balki futboldagi ikki davrning ramziy qarama-qarshiligiga aylanishi mumkin.
…