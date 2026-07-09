Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...

·54·Sport
Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...

Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal JCH-2026da Lionel Messi namoyish etayotgan o‘yin haqida fikr bildirdi.

Argentina sardori hozircha 5 ta uchrashuvda 8 ta gol urib, turnirning eng yaxshi to‘purari bo‘lib turibdi. Yamal esa Messining bu darajadagi o‘yini ko‘pchilik uchun kutilmaganini tan oldi.

Yamal Messining o‘yinini yuqori baholadi

Ispaniyalik yosh yulduzdan jahon chempionatida OAV e’tibori borasida Messi, Neymar va Ronaldu bilan solishtirilayotgani haqida so‘raldi.

U esa birinchi navbatda Messining hozirgi formasiga to‘xtaldi.

«Ajoyib. Hech kim uning bunday yuqori saviyada o‘ynashini kutmagandi. Men Messi uchun juda xursandman», — dedi Yamal.

Messi 8 gol bilan peshqadam

Lionel Messi JCH-2026da Argentina uchun yana asosiy figuraga aylangan.

U 5 ta o‘yinda 8 ta gol urib, turnir to‘purarlari poygasida yetakchilik qilmoqda. 39 yoshli futbolchining bu darajadagi natijasi muxlislar va mutaxassislar orasida katta muhokamaga sabab bo‘lmoqda.

Ronaldu va Neymar haqida ham gapirdi

Yamal Messi bilan bir qatorda Krishtianu Ronaldu va Neymarning ham futboldagi ta’sirini alohida ta’kidladi.

«Neymar va Ronaldu uchun ham shunday deya olaman. Ular hozir maydonga tushayotgan barcha futbolchilarning bolaligiga katta ta’sir ko‘rsata olgan», — dedi u.

Uning fikricha, bu avlod futbolchilari katta sahnaga aynan shu yulduzlarni ko‘rib, ulardan ilhom olib chiqqan.

Final haqidagi javob

Yamal Messi, Ronaldu va Neymar bilan bog‘liq yaxshi voqealar uni ham quvontirishini aytdi.

Biroq u o‘z raqobatchilik ruhini ham yashirmadi.

«Ular bilan bog‘liq har qanday yaxshi voqea men uchun ham quvonchli. Lekin agar men finalgacha yetib borsam, Messini albatta mag‘lub etishni xohlayman», — deya ta’kidladi Yamal.

Avlodlar almashinuvi fonidagi ehtimoliy to‘qnashuv

JCH-2026da Messi hali ham katta sahnaning bosh qahramonlaridan biri bo‘lib turibdi. Yamal esa yangi avlodning eng yorqin vakillaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Shu bois ularning ehtimoliy finaldagi to‘qnashuvi faqat Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi bahs emas, balki futboldagi ikki davrning ramziy qarama-qarshiligiga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Bugun, 09:18MMA xaritasi yangilandi: yetakchilik kutilmagan tomonga o‘tdi...MMA xaritasi yangilandi: yetakchilik kutilmagan tomonga o‘tdi...Bugun, 09:12Neymar JCH-2026 dan keyin uch yo‘l oldida: otasi bir qarorga qarshi...Neymar JCH-2026 dan keyin uch yo‘l oldida: otasi bir qarorga qarshi...Bugun, 08:59Inter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildiInter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildiBugun, 02:11Rafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 01:37Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiArsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 01:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi