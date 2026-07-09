Kapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadi

·74·Sport
Kapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadi

Italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Kapello Lionel Messining hozirgi o‘yini haqida fikr bildirdi. U argentinalik yulduzni tarixdagi eng buyuk futbolchi deb atadi, ammo yosh o‘z ta’sirini ko‘rsatayotganini ham tan oldi.

Kapelloga ko‘ra, Messi avvalgidek maydonda hammani aldab o‘tib ketadigan futbolchi emas, biroq hal qiluvchi vaziyatlarda hali ham jamoasi uchun asosiy figura bo‘lib qolmoqda.

«Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchi»

Fabio Kapello Messining futboldagi o‘rni haqida gapirar ekan, uning texnikasi va iste’dodini alohida ta’kidladi.

«Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchi. Albatta, yosh o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda. Unda tengsiz texnik mahorat va haqiqiy futbol iste’dodi bor», — dedi Kapello.

Uning fikricha, Messining darajasi yillar davomida futbol muxlislariga katta zavq bergan.

Kapello Messining o‘zgarganini ham aytdi

Italiyalik mutaxassis Messining hozirgi holati bilan eng yaxshi davrini taqqosladi.

«U endi avvalgidek to‘pni olib, uch nafar futbolchini aldab o‘tib gol uradigan Messi emas», — deya ta’kidladi u.

Biroq Kapello buni tanqid emas, balki tabiiy jarayon sifatida baholamoqda. Uning fikricha, yosh o‘z ta’sirini ko‘rsatsa-da, Messi hali ham o‘yin taqdiriga ta’sir qila oladi.

Ikki penaltidan keyin ham ishonch saqlanmoqda

Kapello Messining ushbu Jahon chempionatida ikkita penaltidan unumli foydalana olmaganini ham eslab o‘tdi.

Shunga qaramay, u argentinalik futbolchining futbol uchun qilgan ishlari bunday epizodlar bilan o‘lchanmasligini ta’kidladi.

«Biz uning futbol uchun qilgan ishlari uchun doimo minnatdor bo‘lishimiz kerak», — dedi Kapello.

Holand, Mbappe va Messi taqqoslandi

Fabio Kapello Messini Erling Holand va Kilian Mbappe bilan ham taqqosladi.

Uning fikricha, Holand — ulkan jismoniy kuch egasi, Mbappe esa tezlik va texnikani birlashtira olgan futbolchi.

Messi esa o‘zining eng yaxshi davrida bo‘lmasa ham, hali ham maydonda ajoyib harakatlarni namoyish etib kelmoqda.

Misrga qarshi o‘yin yana bir misol bo‘ldi

Kapello Messining hal qiluvchi vaziyatlarda o‘z so‘zini ayta olishini Misrga qarshi bahs misolida tilga oldi.

Argentina ushbu o‘yinda qiyin vaziyatdan chiqib, g‘alaba qozongan edi. Kapelloga ko‘ra, Messi aynan shunday lahzalarda hali ham jamoasi uchun farq yarata oladi.

Messi avvalgidek yosh emas, ammo uning maydondagi birgina qarori hali ham butun o‘yin taqdirini o‘zgartirishi mumkin — Kapello aytgan asosiy fikr ham shunda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorJCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorBugun, 16:58Mason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaMason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaBugun, 16:56Kollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borKollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borBugun, 16:49Atletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiAtletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiBugun, 15:58«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart bor«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart borBugun, 15:56Iyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinIyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi