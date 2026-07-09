Kapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadi
Italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Kapello Lionel Messining hozirgi o‘yini haqida fikr bildirdi. U argentinalik yulduzni tarixdagi eng buyuk futbolchi deb atadi, ammo yosh o‘z ta’sirini ko‘rsatayotganini ham tan oldi.
Kapelloga ko‘ra, Messi avvalgidek maydonda hammani aldab o‘tib ketadigan futbolchi emas, biroq hal qiluvchi vaziyatlarda hali ham jamoasi uchun asosiy figura bo‘lib qolmoqda.
«Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchi»
Fabio Kapello Messining futboldagi o‘rni haqida gapirar ekan, uning texnikasi va iste’dodini alohida ta’kidladi.
«Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchi. Albatta, yosh o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda. Unda tengsiz texnik mahorat va haqiqiy futbol iste’dodi bor», — dedi Kapello.
Uning fikricha, Messining darajasi yillar davomida futbol muxlislariga katta zavq bergan.
Kapello Messining o‘zgarganini ham aytdi
Italiyalik mutaxassis Messining hozirgi holati bilan eng yaxshi davrini taqqosladi.
«U endi avvalgidek to‘pni olib, uch nafar futbolchini aldab o‘tib gol uradigan Messi emas», — deya ta’kidladi u.
Biroq Kapello buni tanqid emas, balki tabiiy jarayon sifatida baholamoqda. Uning fikricha, yosh o‘z ta’sirini ko‘rsatsa-da, Messi hali ham o‘yin taqdiriga ta’sir qila oladi.
Ikki penaltidan keyin ham ishonch saqlanmoqda
Kapello Messining ushbu Jahon chempionatida ikkita penaltidan unumli foydalana olmaganini ham eslab o‘tdi.
Shunga qaramay, u argentinalik futbolchining futbol uchun qilgan ishlari bunday epizodlar bilan o‘lchanmasligini ta’kidladi.
«Biz uning futbol uchun qilgan ishlari uchun doimo minnatdor bo‘lishimiz kerak», — dedi Kapello.
Holand, Mbappe va Messi taqqoslandi
Fabio Kapello Messini Erling Holand va Kilian Mbappe bilan ham taqqosladi.
Uning fikricha, Holand — ulkan jismoniy kuch egasi, Mbappe esa tezlik va texnikani birlashtira olgan futbolchi.
Messi esa o‘zining eng yaxshi davrida bo‘lmasa ham, hali ham maydonda ajoyib harakatlarni namoyish etib kelmoqda.
Misrga qarshi o‘yin yana bir misol bo‘ldi
Kapello Messining hal qiluvchi vaziyatlarda o‘z so‘zini ayta olishini Misrga qarshi bahs misolida tilga oldi.
Argentina ushbu o‘yinda qiyin vaziyatdan chiqib, g‘alaba qozongan edi. Kapelloga ko‘ra, Messi aynan shunday lahzalarda hali ham jamoasi uchun farq yarata oladi.
Messi avvalgidek yosh emas, ammo uning maydondagi birgina qarori hali ham butun o‘yin taqdirini o‘zgartirishi mumkin — Kapello aytgan asosiy fikr ham shunda.
…