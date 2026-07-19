Keyn Tuxel haqida ochiq gapirdi: «U ko‘p narsa o‘rgandi»
Angliya milliy jamoasi hujumchisi Harri Keyn JCH–2026 yakunlaridan so‘ng bosh murabbiy Tomas Tuxelning ishiga baho berdi. Sardor mutaxassisning ilk yirik turniri oson kechmagani, ammo u qisqa vaqt ichida muhim tajriba to‘plaganini ta’kidladi.
Angliya chempionlikka erisha olmadi, biroq Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etib, musobaqani bronza medali bilan yakunladi.
«Bu uning ilk yirik turniri edi»
Keynning fikricha, klub futbolida katta tajribaga ega Tuxel uchun milliy jamoa bilan jahon chempionatida ishtirok etish butunlay boshqacha sinov bo‘lgan.
«Bu uning ilk yirik turniri. Menimcha, u jamoa va butun musobaqa jarayoni haqida juda ko‘p narsa o‘rgandi», — dedi Keyn.
Hujumchi murabbiy turnir davomida nafaqat taktika, balki futbolchilarning tiklanishi, safarlar va doimiy bosim bilan bog‘liq jihatlarni ham chuqurroq anglaganini qayd etdi.
Tuxel uchun yangi tajriba
Jahon chempionati kabi yirik musobaqalarda o‘yinlar orasidagi qisqa vaqt, turli shaharlarga safar qilish va natija uchun kuchli bosim murabbiylardan alohida yondashuvni talab qiladi.
Keyn Tuxel ushbu jarayonda quyidagi yo‘nalishlarda tajriba orttirganini ta’kidladi:
jamoani qisqa vaqtda tiklash;
turnir davomida tarkibni boshqarish;
uzoq safarlarga moslashish;
mag‘lubiyatdan keyin futbolchilarni ruhlantirish;
muxlislar va ommaviy axborot vositalari bosimini yengish.
Angliya finalga bir qadam qolganda to‘xtadi
Angliya milliy jamoasi JCH–2026 yarimfinalida Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlik uchun kurashdan chiqib ketgan edi.
Shundan keyin jamoa uchinchi o‘rin uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushdi. O‘nta gol urilgan dramatik uchrashuvda inglizlar 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Bu natija Angliya uchun 1966 yilgi jahon chempionligidan keyingi eng yaxshi mundial ko‘rsatkichlaridan biri bo‘ldi.
Keyn kelajakka ishonch bilan qaramoqda
Keynning so‘zlaridan futbolchilar Tuxel bilan ishlashni davom ettirish va keyingi yirik turnirlarda yanada yuqori natijaga erishishga ishonayotganini anglash mumkin.
JCH–2026 Tomas Tuxel uchun ilk katta milliy jamoalar turniri bo‘ldi. Angliya kuboksiz qolgan bo‘lsa-da, bronza medali va to‘plangan tajriba kelajakdagi chempionlikka intilish uchun muhim poydevor bo‘lishi mumkin.
Endi asosiy savol — Tuxel ushbu saboqlardan keyin Angliyani navbatdagi yirik turnirda finalga olib chiqa oladimi?
…