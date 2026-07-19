Keyn Tuxel haqida ochiq gapirdi: «U ko‘p narsa o‘rgandi»

·38·Sport
Keyn Tuxel haqida ochiq gapirdi: «U ko‘p narsa o‘rgandi»

Angliya milliy jamoasi hujumchisi Harri Keyn JCH–2026 yakunlaridan so‘ng bosh murabbiy Tomas Tuxelning ishiga baho berdi. Sardor mutaxassisning ilk yirik turniri oson kechmagani, ammo u qisqa vaqt ichida muhim tajriba to‘plaganini ta’kidladi.

Angliya chempionlikka erisha olmadi, biroq Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etib, musobaqani bronza medali bilan yakunladi.

«Bu uning ilk yirik turniri edi»

Keynning fikricha, klub futbolida katta tajribaga ega Tuxel uchun milliy jamoa bilan jahon chempionatida ishtirok etish butunlay boshqacha sinov bo‘lgan.

«Bu uning ilk yirik turniri. Menimcha, u jamoa va butun musobaqa jarayoni haqida juda ko‘p narsa o‘rgandi», — dedi Keyn.

Hujumchi murabbiy turnir davomida nafaqat taktika, balki futbolchilarning tiklanishi, safarlar va doimiy bosim bilan bog‘liq jihatlarni ham chuqurroq anglaganini qayd etdi.

Tuxel uchun yangi tajriba

Jahon chempionati kabi yirik musobaqalarda o‘yinlar orasidagi qisqa vaqt, turli shaharlarga safar qilish va natija uchun kuchli bosim murabbiylardan alohida yondashuvni talab qiladi.

Keyn Tuxel ushbu jarayonda quyidagi yo‘nalishlarda tajriba orttirganini ta’kidladi:

  • jamoani qisqa vaqtda tiklash;

  • turnir davomida tarkibni boshqarish;

  • uzoq safarlarga moslashish;

  • mag‘lubiyatdan keyin futbolchilarni ruhlantirish;

  • muxlislar va ommaviy axborot vositalari bosimini yengish.

Angliya finalga bir qadam qolganda to‘xtadi

Angliya milliy jamoasi JCH–2026 yarimfinalida Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlik uchun kurashdan chiqib ketgan edi.

Shundan keyin jamoa uchinchi o‘rin uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushdi. O‘nta gol urilgan dramatik uchrashuvda inglizlar 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Bu natija Angliya uchun 1966 yilgi jahon chempionligidan keyingi eng yaxshi mundial ko‘rsatkichlaridan biri bo‘ldi.

Keyn kelajakka ishonch bilan qaramoqda

Keynning so‘zlaridan futbolchilar Tuxel bilan ishlashni davom ettirish va keyingi yirik turnirlarda yanada yuqori natijaga erishishga ishonayotganini anglash mumkin.

JCH–2026 Tomas Tuxel uchun ilk katta milliy jamoalar turniri bo‘ldi. Angliya kuboksiz qolgan bo‘lsa-da, bronza medali va to‘plangan tajriba kelajakdagi chempionlikka intilish uchun muhim poydevor bo‘lishi mumkin.

Endi asosiy savol — Tuxel ushbu saboqlardan keyin Angliyani navbatdagi yirik turnirda finalga olib chiqa oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Bugun, 13:38Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi