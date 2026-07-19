Javohir Ummataliyev Manchesterda raqibini nokaut qildi (video)
O‘zbekistonlik bokschi Javohir Ummataliyev professional ringdagi ikkinchi jangida ham ishonchli g‘alabaga erishdi. Havaskorlar o‘rtasida amaldagi jahon chempioni polshalik Damian Drabikni ikkinchi raundda nokautga uchratdi.
Manchesterdagi g‘alaba Ummataliyevning professional boksdagi muvaffaqiyatli seriyasini davom ettirdi.
Jang ikkinchi raundda yakunlandi
Professional boks kechasi Manchester shahridagi Co-op Live Arena majmuasida bo‘lib o‘tdi.
Yarim og‘ir vazn toifasida tashkil etilgan olti raundlik jangda Javohir Ummataliyev Damian Drabikka qarshi ringga ko‘tarildi.
O‘zbekistonlik sportchi dastlabki raunddanoq tashabbusni o‘z qo‘liga oldi. Ikkinchi raundda esa raqibiga hal qiluvchi zarbalar yo‘llab, jangni muddatidan oldin yakunladi.
Professional ringdagi ikkinchi g‘alaba
Bu Javohir Ummataliyevning professional boksdagi ikkinchi jangi bo‘ldi. U debyut uchrashuvida ham raqibini mag‘lubiyatga uchratgan edi.
Shu tariqa, o‘zbekistonlik bokschining professional ringdagi natijasi ikki jang va ikki g‘alabaga yetdi.
Ummataliyevning ikkinchi bellashuvniyoq nokaut bilan yakunlashi uning yangi yo‘nalishga tez moslashayotganini ko‘rsatdi.
Jahon chempionidan katta umidlar bor
Javohir Ummataliyev havaskorlar boksidagi muvaffaqiyatlari bilan tanilgan. Amaldagi jahon chempionining professional boksdagi dastlabki qadamlari ham ishonchli kechmoqda.
Endi asosiy qiziqish uning keyingi jangi qachon va qaysi raqibga qarshi o‘tkazilishiga qaratilmoqda. Manchesterdagi nokautdan so‘ng Ummataliyev professional boksda ham jiddiy nomga aylanishi mumkinligini yana bir bor namoyish etdi.
…