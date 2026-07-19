Tuxel Fransiyadan keyin ogohlantirdi: farq hali yo‘qolmadi
Angliya JCH–2026 bronza bahsida Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etdi, ammo Tomas Tuxel bu natijadan keyin ham ehtiyotkor gapirdi. Nemis mutaxassisi «uch sherlar» dunyoning eng kuchli jamoalariga yaqinlashganini tan oldi, biroq bitta g‘alaba barcha muammolar hal bo‘lganini anglatmasligini ta’kidladi.
Uning fikricha, Fransiya ustidan qozonilgan tarixiy g‘alaba faqat birinchi qadam. Navbatda Angliyani yana bir jiddiy sinov kutmoqda.
«Farqni qisqartirish imkoniyatimiz bor»
Tuxel Fransiya so‘nggi yillarda jahon futbolidagi eng barqaror terma jamoalardan biri bo‘lib kelganiga e’tibor qaratdi.
«Sakkiz yil oldin Fransiya jahon chempioni bo‘lgan, to‘rt yil avval esa finalda o‘ynagan. Oramizda kichik farq bor, ammo bu muammo emas. Biz uni yo‘qotmoqchimiz», — dedi murabbiy.
Angliya Fransiyani o‘nta gol urilgan dramatik uchrashuvda mag‘lub etib, 1966 yilgi chempionlikdan keyingi eng yaxshi natijasini qayd etdi. Bu, shuningdek, jahon chempionatlari tarixidagi eng sermahsul uchinchi o‘rin bahsi bo‘ldi.
Fransiya ustidan g‘alaba — faqat boshlanishi
Tuxel bronza medalini Angliyaning top-termalarga yaqinlashish yo‘lidagi dastlabki muhim natija deb baholadi.
«Kecha aytganimdek, bugungi o‘yin farqni qisqartirish yo‘lidagi birinchi qadam edi. Biz buni uddaladik — ularni mag‘lub etdik», — dedi u.
Shu bilan birga, murabbiy raqiblar ham bir joyda to‘xtab qolmasligini eslatdi. Angliya rivojlansa, Fransiya, Ispaniya va boshqa yetakchi jamoalar ham o‘z ustunligini oshirish uchun harakat qiladi.
Shu sababli Tuxel uchun asosiy vazifa bitta shov-shuvli g‘alabani barqaror natijalarga aylantirishdan iborat. Fransiyaga qarshi hujumkor o‘yin jamoaning katta salohiyatini ko‘rsatdi, ammo ikkinchi bo‘limda to‘rtta gol o‘tkazib yuborilishi himoyadagi muammolar ham saqlanib qolayotganini ko‘rsatdi.
Keyingi katta sinov — Ispaniya
Angliyaning top-termalar bilan navbatdagi jiddiy uchrashuvi UYEFA Millatlar ligasida Ispaniyaga qarshi bo‘ladi.
Ispaniya bilan bahs Tuxel shogirdlarining Fransiya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin haqiqatan ham yangi darajaga chiqqan-chiqmaganini ko‘rsatishi mumkin. Angliya Millatlar ligasida Ispaniya, Xorvatiya va Chexiya bilan bir guruhda kurashishi kutilmoqda.
«Keyingi imkoniyat — Millatlar ligasida Ispaniyaga qarshi o‘yin. Biz farqni qisqartirishda davom etishimiz kerak», — dedi Tuxel.
Yarimfinal alami hali ketgani yo‘q
Bronza medaliga qaramay, Angliya lagerida Argentinaga qarshi yarimfinal mag‘lubiyatining og‘rig‘i saqlanib qolmoqda. Tuxel finalni tomosha qilish futbolchilar va murabbiylar uchun oson bo‘lmasligini tan oldi.
«Ertaga final o‘tkazilayotganda bizga baribir alam qiladi. Bu tuyg‘uni unutish uchun vaqt kerak bo‘ladi», — dedi u.
Shunga qaramay, murabbiy jamoaning Fransiyaga qarshi ko‘rsatgan irodasi undan kuch olib qo‘ymagani, aksincha kelajakka ishonchini oshirganini bildirdi.
Angliya JCH–2026ni chempion sifatida emas, ammo 60 yildan keyin yana medal bilan yakunladi. Endi Tuxel uchun haqiqiy vazifa boshlanadi: bronza tasodifiy muvaffaqiyat emasligini keyingi turnirlarda isbotlash.
…