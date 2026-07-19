Tuxel Fransiyadan keyin ogohlantirdi: farq hali yo‘qolmadi

·42·Sport
Tuxel Fransiyadan keyin ogohlantirdi: farq hali yo‘qolmadi

Angliya JCH–2026 bronza bahsida Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etdi, ammo Tomas Tuxel bu natijadan keyin ham ehtiyotkor gapirdi. Nemis mutaxassisi «uch sherlar» dunyoning eng kuchli jamoalariga yaqinlashganini tan oldi, biroq bitta g‘alaba barcha muammolar hal bo‘lganini anglatmasligini ta’kidladi.

Uning fikricha, Fransiya ustidan qozonilgan tarixiy g‘alaba faqat birinchi qadam. Navbatda Angliyani yana bir jiddiy sinov kutmoqda.

«Farqni qisqartirish imkoniyatimiz bor»

Tuxel Fransiya so‘nggi yillarda jahon futbolidagi eng barqaror terma jamoalardan biri bo‘lib kelganiga e’tibor qaratdi.

«Sakkiz yil oldin Fransiya jahon chempioni bo‘lgan, to‘rt yil avval esa finalda o‘ynagan. Oramizda kichik farq bor, ammo bu muammo emas. Biz uni yo‘qotmoqchimiz», — dedi murabbiy.

Angliya Fransiyani o‘nta gol urilgan dramatik uchrashuvda mag‘lub etib, 1966 yilgi chempionlikdan keyingi eng yaxshi natijasini qayd etdi. Bu, shuningdek, jahon chempionatlari tarixidagi eng sermahsul uchinchi o‘rin bahsi bo‘ldi.

Fransiya ustidan g‘alaba — faqat boshlanishi

Tuxel bronza medalini Angliyaning top-termalarga yaqinlashish yo‘lidagi dastlabki muhim natija deb baholadi.

«Kecha aytganimdek, bugungi o‘yin farqni qisqartirish yo‘lidagi birinchi qadam edi. Biz buni uddaladik — ularni mag‘lub etdik», — dedi u.

Shu bilan birga, murabbiy raqiblar ham bir joyda to‘xtab qolmasligini eslatdi. Angliya rivojlansa, Fransiya, Ispaniya va boshqa yetakchi jamoalar ham o‘z ustunligini oshirish uchun harakat qiladi.

Shu sababli Tuxel uchun asosiy vazifa bitta shov-shuvli g‘alabani barqaror natijalarga aylantirishdan iborat. Fransiyaga qarshi hujumkor o‘yin jamoaning katta salohiyatini ko‘rsatdi, ammo ikkinchi bo‘limda to‘rtta gol o‘tkazib yuborilishi himoyadagi muammolar ham saqlanib qolayotganini ko‘rsatdi.

Keyingi katta sinov — Ispaniya

Angliyaning top-termalar bilan navbatdagi jiddiy uchrashuvi UYEFA Millatlar ligasida Ispaniyaga qarshi bo‘ladi.

Ispaniya bilan bahs Tuxel shogirdlarining Fransiya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin haqiqatan ham yangi darajaga chiqqan-chiqmaganini ko‘rsatishi mumkin. Angliya Millatlar ligasida Ispaniya, Xorvatiya va Chexiya bilan bir guruhda kurashishi kutilmoqda.

«Keyingi imkoniyat — Millatlar ligasida Ispaniyaga qarshi o‘yin. Biz farqni qisqartirishda davom etishimiz kerak», — dedi Tuxel.

Yarimfinal alami hali ketgani yo‘q

Bronza medaliga qaramay, Angliya lagerida Argentinaga qarshi yarimfinal mag‘lubiyatining og‘rig‘i saqlanib qolmoqda. Tuxel finalni tomosha qilish futbolchilar va murabbiylar uchun oson bo‘lmasligini tan oldi.

«Ertaga final o‘tkazilayotganda bizga baribir alam qiladi. Bu tuyg‘uni unutish uchun vaqt kerak bo‘ladi», — dedi u.

Shunga qaramay, murabbiy jamoaning Fransiyaga qarshi ko‘rsatgan irodasi undan kuch olib qo‘ymagani, aksincha kelajakka ishonchini oshirganini bildirdi.

Angliya JCH–2026ni chempion sifatida emas, ammo 60 yildan keyin yana medal bilan yakunladi. Endi Tuxel uchun haqiqiy vazifa boshlanadi: bronza tasodifiy muvaffaqiyat emasligini keyingi turnirlarda isbotlash.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Bugun, 13:38Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi