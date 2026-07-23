«Posthaqiqat emas, yolg‘on davri»: JCH-2026 finali va ijtimoiy tarmoqlardagi fitna nazariyalari

·48·Sport
«Posthaqiqat emas, yolg‘on davri»: JCH-2026 finali va ijtimoiy tarmoqlardagi fitna nazariyalari

Bugungi raqamli dunyoni shunchaki «posthaqiqat» tushunchasi bilan ta’riflab bo‘lmaydi — biz ochiq-oshikor «yolg‘on davri»da yashamoqdamiz. Ijtimoiy tarmoqlar nafaqat axborot uzatish, balki soxta xabarlar, mish-mishlar va fitna nazariyalarini ommaviy tarqatish vositasiga aylanib bo‘ldi. Buning yorqin misolini Jahon chempionati finali voqealari atrofida avj olgan muhokamalarda ko‘rish mumkin.

Zamin.uz media makondagi yolg‘onlar oqimi va ularning jamiyat ongiga ta’siri haqidagi tahliliy materialni taqdim etadi.

1. Yolg‘onning psixologik tuzog‘i: "Balki nimadir sodir bo‘lgandir?"

Yolg‘on axborotning qayta-qayta takrorlanishi odamlar ongida shu qadar chuqur iz qoldiradiki, hatto eng o‘qimishli va ziyoli insonlar ham haqiqatni uydirmadan ajratishda qiynala boshlaydilar.

  • Shubha urug‘i: Inson yolg‘on axborotni to‘liq qabul qilmasa-da: «Men buning yolg‘onligini bilaman, lekin balki baribir nimadir sodir bo‘lgandir?» degan xayolga boradi.

  • Narrativning shakllanishi: Aynan shunday shubhalar orqali asta-sekin jamiyat ongida reallikdan yiroq bo‘lgan sun’iy «voqelik» shakllanadi.

2. Argentina terma jamoasi va finaldagi kutilmagan manzara

Fitna nazariyalari rivojlanishi uchun doimo «unumdor zamin» kerak bo‘ladi. Finalda Argentina terma jamoasi o‘zining odatiy jangovar ruhi va maydondagi agressiv mentalitetini po‘latnoma namoyish etmagani turli mish-mishlarning alanga olishiga sabab bo‘ldi.

  • Statistika va reallik: Sinchkovlik bilan qayd etilgan JCH statistikasiga qarasak, ba’zi argentinalik futbolchilar yugurish masofasi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlarni qayd etganini ko‘rish mumkin.

  • Futbol faqat yugurish emas: Ammo futbolda nafaqat qancha yugurganing, balki maydonda qanday harakat qilganing va eng muhimi — qanday o‘ynaganing hal qiluvchi ahamiyatga ega.

  • Kutilmagan holat: Muxlislarini hech qachon xafa qilmaydigan va oxirgi soniyagacha kurashadigan jamoaning finaldagi noodatiy passivligi eng xomxayol mish-mishlarga ham ishonish uchun qulay sharoit yaratdi.

3. Soxta «ekspertlar» va FQB haqidagi uydirmalar

Ayrim siyosatchilar jamiyat kamroq xabardor bo‘lishini istaganidek, media makonda ham 500-600 tagina obunachisi bo‘lgan noma’lum akkauntlar to‘satdan soxta axborotlarni tarqatish orqali minglab kuzatuvchilarni to‘plamoqda.

Ushbu soxta axborot mashinasi jamoatchilikni chalg‘itish uchun turli «sensatsiya»larni to‘qib chiqardi:

  1. FQB (FBR) aralashuvi: Jamoa ixtiyorida FQB xodimlari bo‘lgani haqidagi asossiz mish-mishlar.

  2. Tahdid va bosimlar: Futbolchilar va murabbiylarga nisbatan noma’lum kuchlar tomonidan bosim o‘tkazilgani haqidagi da’volar.

  3. «Sotilgan» final: Argentinadek kurash va bo‘ysunmaslik timsoli bo‘lgan jamoa go‘yoki «natijasi oldindan hal qilingan» finalga chiqqani haqidagi da’volar.

Asosiy xulosa: Bularning barchasi yolg‘ondan boshqa narsa emas. Futbolni sharhlash va baholash uchun uni chuqur tushunish lozim. Aks holda, asossiz mish-mishlar jamiyatni nodonlashtirishda davom etaveradi.

ArgentinaZamin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...