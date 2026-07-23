Atalanta oʻz yulduzi uchun 50 million yevro soʻramoqda: Bavariya va PSJ poygada
Italiyaning Atalanta klubi oʻzining hujumkor yarim himoyachisi Charles De Ketelaere borasida yakuniy qarorga keldi. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng, Bergamo klubi belgiyalik iqtidor egasini sotish orqali transfer byudjetini boyitib olishni rejalashtirmoqda. Hozirda Yevropaning ikki grandi — Germaniyaning Bavariya va Fransiyaning Pari Sen-Jermen klublari futbolchi uchun asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Corriere Bergamo nashri xabariga koʻra, Atalanta rahbariyati De Ketelaere uchun 50 million yevro (taxminan 43 million funt) miqdorida narx belgilagan. Avvalroq klub Edersonni Manchester Yunaytedga sotish boʻyicha muzokaralar oʻtkazgan edi, biroq ushbu kelashuv amalga oshmagach, aynan belgiyalik pleymeyker klub uchun asosiy daromad manbaiga aylandi.
Jahon chempionatidagi muvaffaqiyat va taktik moslashuvchanlikCharles De Ketelaere 2026-yilgi Jahon chempionatida Belgiya terma jamoasi safida haqiqiy kashfiyotga aylandi. U turnir davomida uchta gol urishga muvaffaq boʻldi, jumladan, AQSH darvozasiga dubl qayd etdi va chempionlikni qoʻlga kiritgan Ispaniya darvozasini ishgʻol qilgan yagona futbolchi boʻldi. Aynan shu natijalar uning transfer bozoridagi qiymatini keskin oshirib yubordi.
Bavariya allaqachon futbolchining transferi boʻyicha rasmiy soʻrov yuborgan boʻlsa, Pari Sen-Jermen uni Maghnes Akliouchega munosib muqobil sifatida koʻrmoqda. Parijliklar ustozi Luis Enrique futbolchining universalligini yuqori baholamoqda: De Ketelaere oʻng qanot vingeri, "yolgʻonchi toʻqqizlik" yoki hujumkor yarim himoyachi pozitsiyalarida birdek samarali harakat qila oladi.
Atalanta bosh murabbiyi Maurizio Sarri ham yangi mavsum oldidan oʻz taktik sxemalarida (4-2-3-1 va 4-3-3) belgiyalik futbolchiga katta urgʻu bermoqda. Murabbiy uni jarima maydonchasi ichida xavf tugʻdiruvchi "wildcard" yoki asosiy hujumchi ortida harakatlanuvchi ikkinchi operator sifatida sinab koʻrmoqda. Biroq, klub iqtisodiy manfaatlar tufayli uni sotishga majbur boʻlishi mumkin.
Hozirda nafaqat Bavariya va PSJ, balki Angliya Premer-ligasining bir qator klublari ham vaziyatni kuzatib bormoqda. Atalanta rahbariyati transfer masalasini yangi mavsum startiga qadar hal qilish niyatida. Eslatib oʻtamiz, Bergamo jamoasi A Seriyaning 2026-27-yilgi mavsumini 23-avgust kuni Sassuolo jamoasiga qarshi oʻyin bilan boshlaydi.
…