Atalanta oʻz yulduzi uchun 50 million yevro soʻramoqda: Bavariya va PSJ poygada

·65·Sport
Atalanta oʻz yulduzi uchun 50 million yevro soʻramoqda: Bavariya va PSJ poygada

Italiyaning Atalanta klubi oʻzining hujumkor yarim himoyachisi Charles De Ketelaere borasida yakuniy qarorga keldi. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng, Bergamo klubi belgiyalik iqtidor egasini sotish orqali transfer byudjetini boyitib olishni rejalashtirmoqda. Hozirda Yevropaning ikki grandi — Germaniyaning Bavariya va Fransiyaning Pari Sen-Jermen klublari futbolchi uchun asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Corriere Bergamo nashri xabariga koʻra, Atalanta rahbariyati De Ketelaere uchun 50 million yevro (taxminan 43 million funt) miqdorida narx belgilagan. Avvalroq klub Edersonni Manchester Yunaytedga sotish boʻyicha muzokaralar oʻtkazgan edi, biroq ushbu kelashuv amalga oshmagach, aynan belgiyalik pleymeyker klub uchun asosiy daromad manbaiga aylandi.

Jahon chempionatidagi muvaffaqiyat va taktik moslashuvchanlik

Charles De Ketelaere 2026-yilgi Jahon chempionatida Belgiya terma jamoasi safida haqiqiy kashfiyotga aylandi. U turnir davomida uchta gol urishga muvaffaq boʻldi, jumladan, AQSH darvozasiga dubl qayd etdi va chempionlikni qoʻlga kiritgan Ispaniya darvozasini ishgʻol qilgan yagona futbolchi boʻldi. Aynan shu natijalar uning transfer bozoridagi qiymatini keskin oshirib yubordi.

Bavariya allaqachon futbolchining transferi boʻyicha rasmiy soʻrov yuborgan boʻlsa, Pari Sen-Jermen uni Maghnes Akliouchega munosib muqobil sifatida koʻrmoqda. Parijliklar ustozi Luis Enrique futbolchining universalligini yuqori baholamoqda: De Ketelaere oʻng qanot vingeri, "yolgʻonchi toʻqqizlik" yoki hujumkor yarim himoyachi pozitsiyalarida birdek samarali harakat qila oladi.

Atalanta bosh murabbiyi Maurizio Sarri ham yangi mavsum oldidan oʻz taktik sxemalarida (4-2-3-1 va 4-3-3) belgiyalik futbolchiga katta urgʻu bermoqda. Murabbiy uni jarima maydonchasi ichida xavf tugʻdiruvchi "wildcard" yoki asosiy hujumchi ortida harakatlanuvchi ikkinchi operator sifatida sinab koʻrmoqda. Biroq, klub iqtisodiy manfaatlar tufayli uni sotishga majbur boʻlishi mumkin.

Hozirda nafaqat Bavariya va PSJ, balki Angliya Premer-ligasining bir qator klublari ham vaziyatni kuzatib bormoqda. Atalanta rahbariyati transfer masalasini yangi mavsum startiga qadar hal qilish niyatida. Eslatib oʻtamiz, Bergamo jamoasi A Seriyaning 2026-27-yilgi mavsumini 23-avgust kuni Sassuolo jamoasiga qarshi oʻyin bilan boshlaydi.

AtalantaBavariyaPSJTransferCharles De Ketelaere
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...