Arsenal va Liverpul Bradley Barcola uchun kurashga kirishishi kutilmoqda

·30·Sport
Arsenal va Liverpul Bradley Barcola uchun kurashga kirishishi kutilmoqda

Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi va milliy terma jamoasi hujumchisi Bradley Barcola Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalari eʼtiborini tortmoqda. Soʻnggi yillarda oʻzining tezkorligi va samaradorligi bilan tanilgan 23 yoshli vinger uchun Arsenal va Liverpul kabi grandlar asosiy daʼvogar sifatida koʻrilmoqda. Bu transfer nafaqat jamoalar tarkibini kuchaytirishi, balki Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini ham oʻzgartirishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenalning sobiq himoyachisi Mikael Silvestre Goal.com nashriga bergan intervyusida Bradley Barcola London klubi uchun ideal tanlov ekanini taʼkidladi. Silvestrening fikricha, yosh fransuzning oʻyin uslubi Mikel Arteta qurayotgan loyihaga toʻliq mos keladi. Ayniqsa, jamoaning chap qanot hujum chizigʻida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan boʻshliqni toʻldirishda Barcola asosiy nomzod boʻlishi kutilmoqda.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi ehtiyojlar

Hozirda Arsenal tarkibida jiddiy rotatsiyalar amalga oshirilishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, jamoaning muhim gollariga mualliflik qilgan Leandro Trossard Turkiyaning Beshiktash klubiga oʻtishga yaqin turibdi. Shuningdek, braziliyalik Gabriel Martinelli borasida ham savollar mavjud — klub yangi transferlar uchun mablagʻ yigʻish maqsadida uni sotib yuborish variantini koʻrib chiqishi mumkin.

Bradley Barcola PSJ safida Chempionlar ligasida zafar quchgan va Fransiya terma jamoasi bilan jahon chempionatida porlagan boʻlsa-da, Parij klubida uning asosiy tarkibdagi oʻrni kafolatlanmagan. Desire Doue, Ousmane Dembele va yaqinda jamoaga qoʻshilgan Khvicha Kvaratskhelia kabi yulduzlar bilan raqobat oʻta kuchli. Bu holat futbolchini koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun Angliyaga koʻchib oʻtish haqida oʻylashga majbur qilishi mumkin.

Fransuz anʼanalarining davomi

Arsenal tarixan fransuz futbolchilari bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilib kelgan. Terri Anri, Patrik Viera va Robert Pires kabi afsonalar yoʻlini Barcola davom ettirishi mumkin. Mikael Silvestre bu haqda gapirar ekan, "Bradley PSJ va terma jamoada koʻrsatgan oʻyinlari bilan Arsenal darajasiga tayyor ekanini isbotladi. Bu ham futbolchi, ham klub uchun 100 foiz toʻgʻri qaror boʻladi", — deya qoʻshimcha qildi.

Hozirda Barcolaning PSJ bilan shartnomasi 2028-yilning yoziga qadar amal qiladi. Biroq, 2026-yilgi transfer oynasida parijliklar munosib takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Arsenal va Liverpul kabi jamoalar nafaqat ichki chempionatda, balki xalqaro maydonda ham oʻz mavqeini mustahkamlash uchun bunday iqtidorli yoshlarni oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qiladi.

ArsenalPSJBradley BarcolaTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...