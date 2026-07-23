Arsenal va Liverpul Bradley Barcola uchun kurashga kirishishi kutilmoqda
Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi va milliy terma jamoasi hujumchisi Bradley Barcola Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalari eʼtiborini tortmoqda. Soʻnggi yillarda oʻzining tezkorligi va samaradorligi bilan tanilgan 23 yoshli vinger uchun Arsenal va Liverpul kabi grandlar asosiy daʼvogar sifatida koʻrilmoqda. Bu transfer nafaqat jamoalar tarkibini kuchaytirishi, balki Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini ham oʻzgartirishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenalning sobiq himoyachisi Mikael Silvestre Goal.com nashriga bergan intervyusida Bradley Barcola London klubi uchun ideal tanlov ekanini taʼkidladi. Silvestrening fikricha, yosh fransuzning oʻyin uslubi Mikel Arteta qurayotgan loyihaga toʻliq mos keladi. Ayniqsa, jamoaning chap qanot hujum chizigʻida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan boʻshliqni toʻldirishda Barcola asosiy nomzod boʻlishi kutilmoqda.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi ehtiyojlarHozirda Arsenal tarkibida jiddiy rotatsiyalar amalga oshirilishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, jamoaning muhim gollariga mualliflik qilgan Leandro Trossard Turkiyaning Beshiktash klubiga oʻtishga yaqin turibdi. Shuningdek, braziliyalik Gabriel Martinelli borasida ham savollar mavjud — klub yangi transferlar uchun mablagʻ yigʻish maqsadida uni sotib yuborish variantini koʻrib chiqishi mumkin.
Bradley Barcola PSJ safida Chempionlar ligasida zafar quchgan va Fransiya terma jamoasi bilan jahon chempionatida porlagan boʻlsa-da, Parij klubida uning asosiy tarkibdagi oʻrni kafolatlanmagan. Desire Doue, Ousmane Dembele va yaqinda jamoaga qoʻshilgan Khvicha Kvaratskhelia kabi yulduzlar bilan raqobat oʻta kuchli. Bu holat futbolchini koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun Angliyaga koʻchib oʻtish haqida oʻylashga majbur qilishi mumkin.
Fransuz anʼanalarining davomiArsenal tarixan fransuz futbolchilari bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilib kelgan. Terri Anri, Patrik Viera va Robert Pires kabi afsonalar yoʻlini Barcola davom ettirishi mumkin. Mikael Silvestre bu haqda gapirar ekan, "Bradley PSJ va terma jamoada koʻrsatgan oʻyinlari bilan Arsenal darajasiga tayyor ekanini isbotladi. Bu ham futbolchi, ham klub uchun 100 foiz toʻgʻri qaror boʻladi", — deya qoʻshimcha qildi.
Hozirda Barcolaning PSJ bilan shartnomasi 2028-yilning yoziga qadar amal qiladi. Biroq, 2026-yilgi transfer oynasida parijliklar munosib takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Arsenal va Liverpul kabi jamoalar nafaqat ichki chempionatda, balki xalqaro maydonda ham oʻz mavqeini mustahkamlash uchun bunday iqtidorli yoshlarni oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qiladi.
…