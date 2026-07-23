O‘zbekiston U-23ning Osiyo o‘yinlaridagi raqiblari ma’lum bo‘ldi

·44·Sport
O‘zbekiston U-23ning Osiyo o‘yinlaridagi raqiblari ma’lum bo‘ldi

Futbol bo‘yicha O‘zbekiston U-23 milliy jamoasi Yaponiyada o‘tkaziladigan XX Osiyo o‘yinlarining guruh bosqichida qaysi raqiblarga qarshi maydonga tushishi ma’lum bo‘ldi.

Qur’a natijasiga ko‘ra, O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi C guruhidan joy oldi. Vakillarimiz keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun Vetnam, Filippin va Kuvayt jamoalari bilan kurash olib boradi.

O‘zbekiston C guruhidan joy oldi

Osiyo o‘yinlarining futbol musobaqasida ishtirok etadigan O‘zbekiston U-23 jamoasi guruh bosqichida uchta raqib bilan to‘qnashadi.

C guruhi tarkibi:

  • O‘zbekiston;

  • Vetnam;

  • Filippin;

  • Kuvayt.

Guruhdagi uchrashuvlar taqvimi va bahslar o‘tkaziladigan stadionlar haqida hozircha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Keyingi bosqich uchun kurash oson kechmaydi

O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi Osiyo miqyosida yuqori natijalarni ko‘zlab kelayotgan jamoalardan biri hisoblanadi. Biroq C guruhidagi har bir uchrashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Vetnam yoshlar futboli so‘nggi yillarda qit’a musobaqalarida raqobatbardosh jamoa sifatida ko‘rinib kelmoqda. Kuvayt ham Osiyo futbol maktabining tajribali vakillaridan biri. Filippin esa guruhdagi raqiblar uchun kutilmagan muammolar yaratishi mumkin.

Shu bois O‘zbekiston U-23 jamoasi dastlabki turdanoq maksimal natija uchun maydonga tushishi kutilmoqda.

AQSH ustidan qozonilgan g‘alaba

Avvalroq O‘zbekiston U-23 milliy jamoasi Sloveniyada o‘tkazilgan uchrashuvda AQSH yoshlar terma jamoasini mag‘lub etgandi.

Ushbu natija Osiyo o‘yinlari oldidan futbolchilarning ruhiy holati va tayyorgarligi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin. Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari murabbiylar shtabiga tarkib imkoniyatlarini baholash va asosiy musobaqaga mos taktikani shakllantirish imkonini beradi.

Osiyo o‘yinlari qachon o‘tkaziladi?

XX Osiyo o‘yinlari Yaponiyada 15 sentyabrdan 3 oktyabrga qadar bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.

Futbol musobaqasidagi bahslar umumiy o‘yinlar taqvimi doirasida tashkil etiladi. Yaqin vaqt ichida O‘zbekiston U-23 jamoasining guruh bosqichidagi uchrashuvlari sanalari ham e’lon qilinishi kutilmoqda.

Endi asosiy e’tibor jamoaning yakuniy tarkibi va Yaponiyadagi musobaqa oldidan o‘tkaziladigan tayyorgarlik yig‘inlariga qaratiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...