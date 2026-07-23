O‘zbekiston U-23ning Osiyo o‘yinlaridagi raqiblari ma’lum bo‘ldi
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston U-23 milliy jamoasi Yaponiyada o‘tkaziladigan XX Osiyo o‘yinlarining guruh bosqichida qaysi raqiblarga qarshi maydonga tushishi ma’lum bo‘ldi.
Qur’a natijasiga ko‘ra, O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi C guruhidan joy oldi. Vakillarimiz keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun Vetnam, Filippin va Kuvayt jamoalari bilan kurash olib boradi.
O‘zbekiston C guruhidan joy oldi
Osiyo o‘yinlarining futbol musobaqasida ishtirok etadigan O‘zbekiston U-23 jamoasi guruh bosqichida uchta raqib bilan to‘qnashadi.
C guruhi tarkibi:
O‘zbekiston;
Vetnam;
Filippin;
Kuvayt.
Guruhdagi uchrashuvlar taqvimi va bahslar o‘tkaziladigan stadionlar haqida hozircha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Keyingi bosqich uchun kurash oson kechmaydi
O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi Osiyo miqyosida yuqori natijalarni ko‘zlab kelayotgan jamoalardan biri hisoblanadi. Biroq C guruhidagi har bir uchrashuv muhim ahamiyat kasb etadi.
Vetnam yoshlar futboli so‘nggi yillarda qit’a musobaqalarida raqobatbardosh jamoa sifatida ko‘rinib kelmoqda. Kuvayt ham Osiyo futbol maktabining tajribali vakillaridan biri. Filippin esa guruhdagi raqiblar uchun kutilmagan muammolar yaratishi mumkin.
Shu bois O‘zbekiston U-23 jamoasi dastlabki turdanoq maksimal natija uchun maydonga tushishi kutilmoqda.
AQSH ustidan qozonilgan g‘alaba
Avvalroq O‘zbekiston U-23 milliy jamoasi Sloveniyada o‘tkazilgan uchrashuvda AQSH yoshlar terma jamoasini mag‘lub etgandi.
Ushbu natija Osiyo o‘yinlari oldidan futbolchilarning ruhiy holati va tayyorgarligi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin. Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari murabbiylar shtabiga tarkib imkoniyatlarini baholash va asosiy musobaqaga mos taktikani shakllantirish imkonini beradi.
Osiyo o‘yinlari qachon o‘tkaziladi?
XX Osiyo o‘yinlari Yaponiyada 15 sentyabrdan 3 oktyabrga qadar bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.
Futbol musobaqasidagi bahslar umumiy o‘yinlar taqvimi doirasida tashkil etiladi. Yaqin vaqt ichida O‘zbekiston U-23 jamoasining guruh bosqichidagi uchrashuvlari sanalari ham e’lon qilinishi kutilmoqda.
Endi asosiy e’tibor jamoaning yakuniy tarkibi va Yaponiyadagi musobaqa oldidan o‘tkaziladigan tayyorgarlik yig‘inlariga qaratiladi.
…