Robert Lewandowski Lamine Yamalning JCh-2026 dagi oʻyini haqida fikr bildirdi
Polshalik tajribali hujumchi Robert Lewandowski Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi gʻalabasidan soʻng oʻzining sobiq jamoadoshi Lamine Yamal haqida qiziqarli fikrlarni bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, yosh iqtidor sohibi turnir davomida oʻzining eng yuqori sport formasida boʻlmagan, biroq shunga qaramay jamoa muvaffaqiyatiga ulkan hissa qoʻshgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lamine Yamal mazkur nufuzli musobaqaga jiddiy jarohatdan soʻng yetib kelgan edi. Barselona tarkibida La Liga mavsumining yakuniy qismini tizza osti payidagi jarohati sababli oʻtkazib yuborgan 19 yoshli vinger, sakkiz hafta davomida maydonga tushmagandi. ESPN nashriga bergan intervyusida Lewandowski aynan shu omil futbolchining maksimal darajada oʻyin koʻrsatishiga toʻsqinlik qilganini taʼkidladi.
Jarohatdan keyingi tiklanish va murabbiy taktikasiIspaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente turnirning dastlabki bosqichlarida Yamalning jismoniy holatini asrash maqsadida uning oʻyin vaqtini nazorat qilib bordi. Shunga qaramay, yosh yulduz jahon chempionati davomida 8 ta uchrashuvda jami 616 daqiqa harakat qildi. U bitta gol urishdan tashqari, 35 marta muvaffaqiyatli dribling amalga oshirib, bu borada musobaqaning eng yaxshi koʻrsatkichini qayd etdi.
"Toʻgʻrisini aytsam, biz ushbu turnirda Laminening eng yaxshi versiyasini koʻrmadik. Men uchun uning eng kuchli oʻyinlari oʻtgan mavsumda emas, balki ikki yil avvalgi davrga toʻgʻri keladi. Sakkiz hafta maydonga tushmay turib, birdaniga jahon chempionatida qatnashish juda qiyin. Mashgʻulotlar uchun vaqt yoʻq edi, faqat oʻyindan oʻyinga oʻtildi", — deya tushuntirdi Lewandowski.
Ispaniya va Argentina qarama-qarshiligiFinal bahsida Ispaniya va Argentina toʻqnash kelganida, Robert Lewandowski oʻzining sobiq klubdoshlari sababli aynan "Qizil furiya"ga muxlislik qilganini yashirmadi. Polsha terma jamoasi turnirga yoʻllanma ololmagan bir paytda, hujumchi Barselona dagi doʻstlarini qoʻllab-quvvatlashni afzal koʻrgan.
Lionel Messi bilan shaxsan tanish boʻlsa-da va uning avvalgi jahon chempionligini hurmat qilsa-da, Lewandowski Ispaniya tarkibidagi yoshlar bilan koʻproq vaqt oʻtkazganini bildirdi. Uning fikricha, Ispaniya terma jamoasining hozirgi tarkibi juda yosh va ularning kelajagi porloq.
Ispaniya terma jamoasi JCh-2026 yoʻlida Portugaliya, Fransiya va finalda Argentina kabi grand jamoalarni magʻlub etib, tarixiy gʻalabaga erishdi. Lamine Yamal esa jarohatdan keyingi qiyinchiliklarga qaramay, jamoaviy mexanizmning ajralmas qismi boʻla oldi. Lewandowski bu hamkorlikni "mukammal" deb atadi va yosh iqtidorning mahoratini yuqori baholadi.
…