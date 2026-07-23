Robert Lewandowski Lamine Yamalning JCh-2026 dagi oʻyini haqida fikr bildirdi

·56·Sport
Robert Lewandowski Lamine Yamalning JCh-2026 dagi oʻyini haqida fikr bildirdi

Polshalik tajribali hujumchi Robert Lewandowski Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi gʻalabasidan soʻng oʻzining sobiq jamoadoshi Lamine Yamal haqida qiziqarli fikrlarni bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, yosh iqtidor sohibi turnir davomida oʻzining eng yuqori sport formasida boʻlmagan, biroq shunga qaramay jamoa muvaffaqiyatiga ulkan hissa qoʻshgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lamine Yamal mazkur nufuzli musobaqaga jiddiy jarohatdan soʻng yetib kelgan edi. Barselona tarkibida La Liga mavsumining yakuniy qismini tizza osti payidagi jarohati sababli oʻtkazib yuborgan 19 yoshli vinger, sakkiz hafta davomida maydonga tushmagandi. ESPN nashriga bergan intervyusida Lewandowski aynan shu omil futbolchining maksimal darajada oʻyin koʻrsatishiga toʻsqinlik qilganini taʼkidladi.

Jarohatdan keyingi tiklanish va murabbiy taktikasi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente turnirning dastlabki bosqichlarida Yamalning jismoniy holatini asrash maqsadida uning oʻyin vaqtini nazorat qilib bordi. Shunga qaramay, yosh yulduz jahon chempionati davomida 8 ta uchrashuvda jami 616 daqiqa harakat qildi. U bitta gol urishdan tashqari, 35 marta muvaffaqiyatli dribling amalga oshirib, bu borada musobaqaning eng yaxshi koʻrsatkichini qayd etdi.

"Toʻgʻrisini aytsam, biz ushbu turnirda Laminening eng yaxshi versiyasini koʻrmadik. Men uchun uning eng kuchli oʻyinlari oʻtgan mavsumda emas, balki ikki yil avvalgi davrga toʻgʻri keladi. Sakkiz hafta maydonga tushmay turib, birdaniga jahon chempionatida qatnashish juda qiyin. Mashgʻulotlar uchun vaqt yoʻq edi, faqat oʻyindan oʻyinga oʻtildi", — deya tushuntirdi Lewandowski.

Ispaniya va Argentina qarama-qarshiligi

Final bahsida Ispaniya va Argentina toʻqnash kelganida, Robert Lewandowski oʻzining sobiq klubdoshlari sababli aynan "Qizil furiya"ga muxlislik qilganini yashirmadi. Polsha terma jamoasi turnirga yoʻllanma ololmagan bir paytda, hujumchi Barselona dagi doʻstlarini qoʻllab-quvvatlashni afzal koʻrgan.

Lionel Messi bilan shaxsan tanish boʻlsa-da va uning avvalgi jahon chempionligini hurmat qilsa-da, Lewandowski Ispaniya tarkibidagi yoshlar bilan koʻproq vaqt oʻtkazganini bildirdi. Uning fikricha, Ispaniya terma jamoasining hozirgi tarkibi juda yosh va ularning kelajagi porloq.

Ispaniya terma jamoasi JCh-2026 yoʻlida Portugaliya, Fransiya va finalda Argentina kabi grand jamoalarni magʻlub etib, tarixiy gʻalabaga erishdi. Lamine Yamal esa jarohatdan keyingi qiyinchiliklarga qaramay, jamoaviy mexanizmning ajralmas qismi boʻla oldi. Lewandowski bu hamkorlikni "mukammal" deb atadi va yosh iqtidorning mahoratini yuqori baholadi.

Lamine YamalRobert LewandowskiIspaniyaJCh-2026Barcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...