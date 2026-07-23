Saudiya Arabistonida yangi rekord: Al Hilal Crysencio Summerville transferini hal qilmoqda
Saudiya Arabistoni Pro-ligasining amaldagi chempioni Al Hilal klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirishga yaqin turibdi. Niderlandiyalik iqtidorli vinger Crysencio Summerville tez orada Ar-Riyod jamoasi aʼzosiga aylanishi kutilmoqda. Ushbu transfer nafaqat klub, balki butun mintaqa futboli uchun muhim voqeaga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Al Hilal Vest Xem United bilan futbolchi transferi boʻyicha kelishuvga erishgan. Kelishuv summasi 80 million yevroni tashkil etmoqda. Agar ushbu transfer rasman yakuniga yetsa, Summerville Saudiya futboli tarixidagi ikkinchi eng qimmat transferga aylanadi. Bu esa mamlakat chempionatining nufuzi va moliyaviy qudrati oʻsishda davom etayotganidan dalolat beradi.
Crysencio Summerville 2001-yilda Rotterdamda tugʻilgan boʻlib, u yoshligidanoq oʻz iqtidorini namoyish etgan. Feyenoord akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan futbolchi 2018-yilda Niderlandiya yoshlar terma jamoasi bilan birga 17 yoshgacha boʻlgan futbolchilar oʻrtasidagi Yevropa chempionligini qoʻlga kiritgan. Oʻsha turnirda u Germaniya darvozasiga gol urib, finalda Italiyaga qarshi bahsda gʻalabaga munosib hissa qoʻshgan edi.
Premer-ligadan Saudiya choʻllarigaSummerville oʻzining professional faoliyatini Angliyaning Lids Yunayted klubida chinakamiga shakllantirdi. Mashhur murabbiy Marcelo Bielsa qoʻl ostida toblangan futbolchi oʻzining tezkor harakatlari va chap qanotdagi samarali oʻyinlari bilan koʻplab grand jamoalar eʼtiborini tortdi. Uning Angliya chempionatidagi tajribasi Al Hilal hujum chizigʻini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
Al Hilal muxlislari niderlandiyalik yulduzning kelishini intiqlik bilan kutishmoqda. Jamoa tarkibida Neymar, Aleksandar Mitrovic va Yassine Bounou kabi yulduzlar borligini hisobga olsak, Summerville ushbu yulduzli ansamblga yangi qon boʻlib qoʻshiladi. Ayniqsa, darvozabon Yassine Bounou bilan bir jamoada toʻp surishi klubning xalqaro maydondagi imkoniyatlarini yanada oshiradi.
Ushbu transfer Saudiya Arabistoni klublarining yosh va istiqbolli futbolchilarga sarmoya kiritish strategiyasining bir qismidir. Avvalari faqat faoliyati yakunlanib qolgan yulduzlar ushbu ligaga kelgan boʻlsa, endilikda Summerville kabi 24 yoshli, kuchga toʻlgan oʻyinchilarning tanlovi Osiyo futboli darajasi koʻtarilayotganini koʻrsatadi.
…