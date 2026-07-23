Luis Figo: Kylian Mbappe 2026-yilgi Oltin toʻp uchun asosiy daʼvogar boʻlib qolmoqda

·69·Sport
Luis Figo: Kylian Mbappe 2026-yilgi Oltin toʻp uchun asosiy daʼvogar boʻlib qolmoqda

Futbol olamining afsonaviy vakillaridan biri, Real Madrid sobiq yulduzi Luis Figo yaqinda bergan intervyusida zamonaviy futbolning eng dolzarb masalalari haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Kylian Mbappe jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng 2026-yilgi Oltin toʻp mukofotini qoʻlga kiritish uchun eng kuchli nomzodlardan biri boʻlib qolmoqda. Bu haqda Betfair tadbirida ishtirok etgan Figoning soʻzlariga tayanib ixbt.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe uzoq vaqtdan beri dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoniga asosiy daʼvogar sifatida koʻriladi. Uning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari, xususan, jahon chempionatlaridagi sermahsul oʻyinlari ushbu prognozlarni yanada mustahkamlamoqda. Garchi Fransiya terma jamoasi soʻnggi turnirni toʻrtinchi oʻrinda yakunlagan boʻlsa-da, Mbappe 10 ta gol bilan "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritdi va musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi.

Oltin toʻp uchun mezonlar va yangi nomzodlar

Luis Figo mukofotni topshirishda nafaqat terma jamoadagi ishtirok, balki klub miqyosidagi muvaffaqiyatlar ham hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini taʼkidladi. "Mbappe oʻzining ajoyib oʻyinlari bilan gʻoliblikka munosib. Ammo biz butun yil davomida koʻrsatilgan natijalarni hisobga olishimiz kerak. Ichki chempionatlar va Chempionlar ligasidagi gʻalabalar ham mezonlar orasida muhim oʻrin tutadi", — dedi portugaliyalik afsona.

Shuningdek, Figo kutilmagan nomzodlar sifatida Pari Sen-Jermen jamoasining baʼzi vakillarini ham tilga oldi. Xususan, u Vitinha va Desire Doue kabi oʻyinchilarning oʻtgan mavsumdagi barqaror oʻyinini yuqori baholadi. Uning fikricha, ushbu futbolchilar oʻz klublari safida koʻrsatgan natijalari evaziga elit roʻyxatdan joy olishga loyiqdir.

Rodri va Real Madrid transferi haqida

Suhbat davomida Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri atrofidagi mish-mishlar ham chetda qolmadi. Hozirda ushbu futbolchini Madridning "Galaktikos" loyihasiga jalb etish borasida turli xabarlar tarqalmoqda. Rodri oʻzining taktik zakovati va barqarorligi bilan Madrid jamoasi uchun ideal nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Biroq, Figo bu transferning amalga oshishi oson boʻlmasligini ogohlantirdi. "Rodri ajoyib futbolchi va u Real Madrid kabi klubga mos tushadi. Ammo uning Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi borligini unutmaslik kerak. Albatta, Real Madrid har doim dunyoning eng yaxshi oʻyinchilarini oʻz safiga qoʻshib olishni istaydi, lekin bunday darajadagi transferlar murakkab jarayon hisoblanadi", — deya qoʻshimcha qildi u.

Yakunda Figo Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi gʻalabasini munosib eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, "La Roxa" turnir davomida eng chiroyli va samarali futbol namoyish etgan yagona jamoa boʻldi. Ispaniyaliklarning barqarorligi va himoyadagi mustahkamligi ularni haqli ravishda chempionlik shohsupasiga olib chiqqan asosiy omillar sifatida koʻrsatildi.

FutbolReal MadridKylian MbappeOltin ToʻpRodri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...