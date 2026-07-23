Luis Figo: Kylian Mbappe 2026-yilgi Oltin toʻp uchun asosiy daʼvogar boʻlib qolmoqda
Futbol olamining afsonaviy vakillaridan biri, Real Madrid sobiq yulduzi Luis Figo yaqinda bergan intervyusida zamonaviy futbolning eng dolzarb masalalari haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Kylian Mbappe jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng 2026-yilgi Oltin toʻp mukofotini qoʻlga kiritish uchun eng kuchli nomzodlardan biri boʻlib qolmoqda. Bu haqda Betfair tadbirida ishtirok etgan Figoning soʻzlariga tayanib ixbt.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe uzoq vaqtdan beri dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoniga asosiy daʼvogar sifatida koʻriladi. Uning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari, xususan, jahon chempionatlaridagi sermahsul oʻyinlari ushbu prognozlarni yanada mustahkamlamoqda. Garchi Fransiya terma jamoasi soʻnggi turnirni toʻrtinchi oʻrinda yakunlagan boʻlsa-da, Mbappe 10 ta gol bilan "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritdi va musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi.
Oltin toʻp uchun mezonlar va yangi nomzodlarLuis Figo mukofotni topshirishda nafaqat terma jamoadagi ishtirok, balki klub miqyosidagi muvaffaqiyatlar ham hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini taʼkidladi. "Mbappe oʻzining ajoyib oʻyinlari bilan gʻoliblikka munosib. Ammo biz butun yil davomida koʻrsatilgan natijalarni hisobga olishimiz kerak. Ichki chempionatlar va Chempionlar ligasidagi gʻalabalar ham mezonlar orasida muhim oʻrin tutadi", — dedi portugaliyalik afsona.
Shuningdek, Figo kutilmagan nomzodlar sifatida Pari Sen-Jermen jamoasining baʼzi vakillarini ham tilga oldi. Xususan, u Vitinha va Desire Doue kabi oʻyinchilarning oʻtgan mavsumdagi barqaror oʻyinini yuqori baholadi. Uning fikricha, ushbu futbolchilar oʻz klublari safida koʻrsatgan natijalari evaziga elit roʻyxatdan joy olishga loyiqdir.
Rodri va Real Madrid transferi haqidaSuhbat davomida Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri atrofidagi mish-mishlar ham chetda qolmadi. Hozirda ushbu futbolchini Madridning "Galaktikos" loyihasiga jalb etish borasida turli xabarlar tarqalmoqda. Rodri oʻzining taktik zakovati va barqarorligi bilan Madrid jamoasi uchun ideal nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Biroq, Figo bu transferning amalga oshishi oson boʻlmasligini ogohlantirdi. "Rodri ajoyib futbolchi va u Real Madrid kabi klubga mos tushadi. Ammo uning Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi borligini unutmaslik kerak. Albatta, Real Madrid har doim dunyoning eng yaxshi oʻyinchilarini oʻz safiga qoʻshib olishni istaydi, lekin bunday darajadagi transferlar murakkab jarayon hisoblanadi", — deya qoʻshimcha qildi u.
Yakunda Figo Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi gʻalabasini munosib eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, "La Roxa" turnir davomida eng chiroyli va samarali futbol namoyish etgan yagona jamoa boʻldi. Ispaniyaliklarning barqarorligi va himoyadagi mustahkamligi ularni haqli ravishda chempionlik shohsupasiga olib chiqqan asosiy omillar sifatida koʻrsatildi.
…