Liverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildi
Liverpul Bredli Barkola transferi uchun Pari Sen-Jermenga 135 million yevrolik yangilangan rasmiy taklif yubordi. Pari Sen-Jermen avval futbolchini 150 million yevroga baholagan, biroq hozir Liverpul taklifini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Luis Enrike Barkolani Lensga qarshi uchrashuv qaydnomasiga kiritmadi, bu esa muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirganidan darak bermoqda.
Angliyaning Liverpul klubi Fransiyaning Pari Sen-Jermen jamoasi hujumchisi Bredli Barkola transferi uchun oʻz harakatlarini keskin oshirdi. Foot01 nashri maʼlumotiga koʻra, mersisaydliklar fransiyalik vinger uchun 135 million yevro miqdorida yangilangan rasmiy taklif yuborgan. Ushbu moliyaviy paket avvalgi 100 million yevrodan oshiq takliflarga nisbatan sezilarli darajada yuqori boʻlib, klub rahbariyati transferni tezroq yakunlash niyatida qatʼiy ekanini koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer muzokaralaridagi ushbu keskin burilish oʻyin kuniga toʻgʻri keldi. Pari Sen-Jermen bosh murabbiyi Luis Enrike Fransiya chempionati doirasidagi Lensga qarshi uchrashuv uchun qaydnomaga Bredli Barkolani kiritmadi. Mutaxassis futbolchining kelajagi borasida ommaga izoh berishdan bosh tortgan boʻlsa-da, uning tarkibdan butunlay chetlatilgani klublar oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirganidan dalolat beradi.
Transfer narxi va Parij klubining pozitsiyasiPari Sen-Jermen rahbariyati dastlab futbolchini 150 million yevroga baholagan edi. Biroq klub prezidenti Nosir Al-Xelayfi va boshqa mutasaddilar Kilian Mbappe transferi atrofidagi choʻzilib ketgan voqealarni takrorlamaslik uchun joriy taklifni jiddiy ravishda koʻrib chiqmoqda. Avvaliga darhol rad etilishi kutilgan 135 million yevrolik taklif hozirda Parij klubi rahbarlari tomonidan diqqat bilan oʻrganilmoqda.
Liverpulning bunday yirik moliyaviy qadam tashlashiga Amazon rahbariyatining klub kapital tuzilmasiga qoʻshilgani ham ijobiy taʼsir koʻrsatgani aytilmoqda. Ingliz klubi oʻz tarkibini kuchaytirish uchun mablagʻni ayamayotgani ularning Yevropa arenasidagi ulkan maqsadlaridan darak beradi. Futbolchining oʻzi ham faoliyatini aynan Mersisayd klubida davom etishni istamoqda.
Boshqa daʼvogarlar va kelajakdagi rejalarMatbuotda tarqalgan xabarlarga koʻra, Angliya Premyer-ligasining boshqa bir giganti Arsenal ham futbolchiga qiziqish bildirgan. Biroq London klubi va PSJ oʻrtasida hech qanday rasmiy muzokaralar boʻlib oʻtmagani sababli, uning Emirates Stadiumga koʻchib oʻtishi hozircha real koʻrinmayapti. Liverpul va fransiyalik vinger oʻrtasidagi muzokaralar ancha oldinga siljigani bois boshqa daʼvogarlarning imkoniyatlari past baholanmoqda.
Sobiq Lion futbolchisi Bredli Barkolaning Parijdan Angliyaga koʻchib oʻtishi joriy transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin. PSJ rahbariyati tez orada yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda, chunki mavsum boshlanishi bilan jamoa tarkibini toʻliq shakllantirib olish har ikki tomon uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.
…