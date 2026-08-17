Liverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildi

·20·Sport
Liverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildi
Qisqacha

Liverpul Bredli Barkola transferi uchun Pari Sen-Jermenga 135 million yevrolik yangilangan rasmiy taklif yubordi. Pari Sen-Jermen avval futbolchini 150 million yevroga baholagan, biroq hozir Liverpul taklifini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Luis Enrike Barkolani Lensga qarshi uchrashuv qaydnomasiga kiritmadi, bu esa muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirganidan darak bermoqda.

Angliyaning Liverpul klubi Fransiyaning Pari Sen-Jermen jamoasi hujumchisi Bredli Barkola transferi uchun oʻz harakatlarini keskin oshirdi. Foot01 nashri maʼlumotiga koʻra, mersisaydliklar fransiyalik vinger uchun 135 million yevro miqdorida yangilangan rasmiy taklif yuborgan. Ushbu moliyaviy paket avvalgi 100 million yevrodan oshiq takliflarga nisbatan sezilarli darajada yuqori boʻlib, klub rahbariyati transferni tezroq yakunlash niyatida qatʼiy ekanini koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer muzokaralaridagi ushbu keskin burilish oʻyin kuniga toʻgʻri keldi. Pari Sen-Jermen bosh murabbiyi Luis Enrike Fransiya chempionati doirasidagi Lensga qarshi uchrashuv uchun qaydnomaga Bredli Barkolani kiritmadi. Mutaxassis futbolchining kelajagi borasida ommaga izoh berishdan bosh tortgan boʻlsa-da, uning tarkibdan butunlay chetlatilgani klublar oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirganidan dalolat beradi.

Transfer narxi va Parij klubining pozitsiyasi

Pari Sen-Jermen rahbariyati dastlab futbolchini 150 million yevroga baholagan edi. Biroq klub prezidenti Nosir Al-Xelayfi va boshqa mutasaddilar Kilian Mbappe transferi atrofidagi choʻzilib ketgan voqealarni takrorlamaslik uchun joriy taklifni jiddiy ravishda koʻrib chiqmoqda. Avvaliga darhol rad etilishi kutilgan 135 million yevrolik taklif hozirda Parij klubi rahbarlari tomonidan diqqat bilan oʻrganilmoqda.

Liverpulning bunday yirik moliyaviy qadam tashlashiga Amazon rahbariyatining klub kapital tuzilmasiga qoʻshilgani ham ijobiy taʼsir koʻrsatgani aytilmoqda. Ingliz klubi oʻz tarkibini kuchaytirish uchun mablagʻni ayamayotgani ularning Yevropa arenasidagi ulkan maqsadlaridan darak beradi. Futbolchining oʻzi ham faoliyatini aynan Mersisayd klubida davom etishni istamoqda.

Boshqa daʼvogarlar va kelajakdagi rejalar

Matbuotda tarqalgan xabarlarga koʻra, Angliya Premyer-ligasining boshqa bir giganti Arsenal ham futbolchiga qiziqish bildirgan. Biroq London klubi va PSJ oʻrtasida hech qanday rasmiy muzokaralar boʻlib oʻtmagani sababli, uning Emirates Stadiumga koʻchib oʻtishi hozircha real koʻrinmayapti. Liverpul va fransiyalik vinger oʻrtasidagi muzokaralar ancha oldinga siljigani bois boshqa daʼvogarlarning imkoniyatlari past baholanmoqda.

Sobiq Lion futbolchisi Bredli Barkolaning Parijdan Angliyaga koʻchib oʻtishi joriy transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin. PSJ rahbariyati tez orada yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda, chunki mavsum boshlanishi bilan jamoa tarkibini toʻliq shakllantirib olish har ikki tomon uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

LiverpulBredli BarkolaPSJTransferlarAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviBugun, 13:50Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordEnzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordBugun, 13:37Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaManchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaBugun, 13:36Ruben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiRuben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiBugun, 13:18Barselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBarselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 12:58Liverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiLiverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiBugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi