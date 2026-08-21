Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdi
Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyoning soʻzlariga koʻra, agar Barselona yulduzi Lamin Yamal transfer bozoriga qoʻyilgan taqdirda ham, uni oʻz jamoasiga qoʻshib olishdan manfaatdor emas. Goal.com xabar berishicha, portugaliyalik mutaxassis Santiago Bernabeu stadionidagi hozirgi tarkib yetarlicha kuchli ekanini va boshqa futbolchilarga ehtiyoj yoʻqligini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda atigi 19 yoshda boʻlishiga qaramay, Lamin Yamal oʻz faoliyati davomida uch bor La Liga chempionligini qoʻlga kiritgan, shuningdek, Yevropa va Jahon chempionati gʻolibi maqomiga ega. Oʻtgan mavsumda 45 ta oʻyinda 45 ta golli uzatma va golga mualliflik qilgan yosh iqtidor egasi 2026 yilgi Oltin toʻp (Ballon d’Or) sovrinining asosiy daʼvogarlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda.
Joze Mourinyoning qatʼiy pozitsiyasi va transfer siyosatiEl Chiringuito nashrining savoliga javob berar ekan, Joze Mourinyo Kataloniya klubi vakilini oʻz jamoasida koʻrmoqchi emasligini ochiqchasiga bildirdi. Mutaxassisning fikricha, bunday yoshda xalqaro miqyosda yuqori natijalarga erishish noyob holat boʻlsa-da, Real Madrid tarkibi mutlaq mukammal va u oʻz yigitlariga toʻliq ishonadi.
Mourinyoning bu qadar xotirjam va ishonchli harakat qilishiga klubning yozgi transferlar davridagi ulkan sarmoyalari ham sabab boʻlmoqda. Real Madrid RB Leyptsig safidan Yan Diomandeni rekord darajadagi 140 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi. Shuningdek, Vinisius Junior Arsenal klubining qiziqishiga qaramay, Madridda qolishga qaror qildi.
Yan Diomandening kelishi va Barselona ishlari haqidaYangi transfer haqida fikr bildirar ekan, Mourinyo ikkala qanotda ham harakat qila oladigan tezkor va tajovuzkor futbolchini topish qiyinligini, Yan Diomande aynan jamoaga kerakli profil ekanini taʼkidladi. Shu bilan birga, portugaliyalik murabbiy qattiq raqobatga qaramay, Xansi Flik boshchiligidagi Barselona jamoasining ishini ijobiy baholadi.
Kataloniya klubida Robert Levandovski Chikago Fayr safiga, Ferran Torres esa Pari Sen-Jermen jamoasiga yoʻl olgan boʻlsa-da, Xansi Flik, Deku va futbolchilar ajoyib ish olib borayotganini Joze Mourinyo eʼtirof etdi.
…