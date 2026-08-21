Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdi

·17·Sport
Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdi

Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyoning soʻzlariga koʻra, agar Barselona yulduzi Lamin Yamal transfer bozoriga qoʻyilgan taqdirda ham, uni oʻz jamoasiga qoʻshib olishdan manfaatdor emas. Goal.com xabar berishicha, portugaliyalik mutaxassis Santiago Bernabeu stadionidagi hozirgi tarkib yetarlicha kuchli ekanini va boshqa futbolchilarga ehtiyoj yoʻqligini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda atigi 19 yoshda boʻlishiga qaramay, Lamin Yamal oʻz faoliyati davomida uch bor La Liga chempionligini qoʻlga kiritgan, shuningdek, Yevropa va Jahon chempionati gʻolibi maqomiga ega. Oʻtgan mavsumda 45 ta oʻyinda 45 ta golli uzatma va golga mualliflik qilgan yosh iqtidor egasi 2026 yilgi Oltin toʻp (Ballon d’Or) sovrinining asosiy daʼvogarlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda.

Joze Mourinyoning qatʼiy pozitsiyasi va transfer siyosati

El Chiringuito nashrining savoliga javob berar ekan, Joze Mourinyo Kataloniya klubi vakilini oʻz jamoasida koʻrmoqchi emasligini ochiqchasiga bildirdi. Mutaxassisning fikricha, bunday yoshda xalqaro miqyosda yuqori natijalarga erishish noyob holat boʻlsa-da, Real Madrid tarkibi mutlaq mukammal va u oʻz yigitlariga toʻliq ishonadi.

Mourinyoning bu qadar xotirjam va ishonchli harakat qilishiga klubning yozgi transferlar davridagi ulkan sarmoyalari ham sabab boʻlmoqda. Real Madrid RB Leyptsig safidan Yan Diomandeni rekord darajadagi 140 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi. Shuningdek, Vinisius Junior Arsenal klubining qiziqishiga qaramay, Madridda qolishga qaror qildi.

Yan Diomandening kelishi va Barselona ishlari haqida

Yangi transfer haqida fikr bildirar ekan, Mourinyo ikkala qanotda ham harakat qila oladigan tezkor va tajovuzkor futbolchini topish qiyinligini, Yan Diomande aynan jamoaga kerakli profil ekanini taʼkidladi. Shu bilan birga, portugaliyalik murabbiy qattiq raqobatga qaramay, Xansi Flik boshchiligidagi Barselona jamoasining ishini ijobiy baholadi.

Kataloniya klubida Robert Levandovski Chikago Fayr safiga, Ferran Torres esa Pari Sen-Jermen jamoasiga yoʻl olgan boʻlsa-da, Xansi Flik, Deku va futbolchilar ajoyib ish olib borayotganini Joze Mourinyo eʼtirof etdi.

Joze MourinoLamin YamalReal MadridBarselonaLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiJulian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiBugun, 15:38Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 15:33Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiJoze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiBugun, 15:16Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiMattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiBugun, 15:15Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiTottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 14:58Martin Kyoun Maks Doumenning Arsenal asosiy jamoasidagi o‘rnini baholadiMartin Kyoun Maks Doumenning Arsenal asosiy jamoasidagi o‘rnini baholadiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)