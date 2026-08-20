Liverpul yulduzchasi Rio Ngumoha Muhammad Saloh oʻrnini bosa oladimi?

·0·Sport
Liverpul yulduzchasi Rio Ngumoha Muhammad Saloh oʻrnini bosa oladimi?

Liverpul klubining yosh iqtidori Rio Ngumoha jamoadan ketgan afsonaviy hujumchi Muhammad Salohning oʻrnini egallash uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida qaralmoqda. Biroq, mersisaydliklarning sobiq hujumchisi Emil Heskeyning taʼkidlashicha, oʻsmir futbolchi yuksak choʻqqilarga erishishi uchun oʻz oʻyin uslubida ayrim oʻzgarishlarni amalga oshirishi lozim boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chelsi akademiyasidan kelib qoʻshilgan 17 yoshli iqtidor egasi 2025-26 yilgi mavsumda oʻzining yorqin oʻyinlari bilan jamoatchilik eʼtiborini tortdi. U oʻzining ilk gollarini urib, klub tarixidan joy olishga ulgurdi va hozirda transfer bozorida ham katta qiziqishlarga sabab boʻlmoqda. Jumladan, Bavariya klubi ham uning harakatlarini kuzatgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Goal.com xabar berishicha, Bavariya vakillari Michael Olise atrofidagi transfer mish-mishlari fonida oʻsmir futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqqan. Shunga qaramay, hozircha Germaniya chempionatiga oʻtish amalga oshmadi va Liverpul yosh futbolchiga oʻz rejalaridan kattaroq oʻrin berishga tayyorlanmoqda.

Muhammad Saloh merosi va yangi imkoniyatlar

Liverpul safida 257 ta gol urib, toʻqqizta sovrinni qoʻlga kiritgan uch karra PFA yilning eng yaxshi futbolchisi Muhammad Saloh jamoani tark etdi. Mersisaydliklar uning oʻrniga katta mablagʻ evaziga hech qanday yulduz futbolchini sotib olishmadi, bu esa Rio Ngumohaga oʻz imkoniyatini namoyon etish uchun yoʻl ochdi.

Futbolchi Angliya terma jamoasi safida Yangi Zelandiyaga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvida oʻng qanotda harakat qilib, yaxshi taassurot qoldirdi. Biroq, uning asosiy ampluasi chap qanot qanot hujumi hisoblanadi.

Sobiq hujumchi Emil Heskey BetWright tikish sayti orqali Goal.com nashriga bergan intervyusida yosh futbolchining imkoniyatlari haqida shunday dedi: «Unda ajoyib dribling bor, bu raqib futbolchilarini oʻziga jalb qilib, boshqa zonalarda boʻshliqlar yaratishga yordam beradi. Kelajak uchun juda istiqbolli oʻyinchi. Yagona narsa — biz Riodan Mo taqdim etgan golli natijalarni kutmasligimiz kerak».

Oldindagi asosiy qadam

Emil Heskeyning fikricha, oʻsmir futbolchi oʻng qanotga moslashish uchun oʻzining fikrlash jarayonini oʻzgartirishi kerak, shundagina u raqiblar uchun yanada xavfli qurolga aylanadi.

Shuningdek, Liverpulning yana bir sobiq afsonasi Jon Barnes ham Ngumohaning kelajagi haqida fikr bildirar ekan, uning himoyachilarni qiyin ahvolsa solish qobiliyati shubhasiz ekanini taʼkidladi. Barnesning soʻzlariga koʻra, futbolchi uchun navbatdagi muhim qadam — bu barqaror ravishda asosiy tarkibda maydonga tushishdir.

Rio NgumohaLiverpulMuhammad SalohEmil HeskeyAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildiArgentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildiBugun, 12:14Yuventus yangi hujumchi qidirmoqda: Mateo Retegi asosiy nomzodlar qatoridaYuventus yangi hujumchi qidirmoqda: Mateo Retegi asosiy nomzodlar qatoridaBugun, 11:50Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiMaxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 10:07Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Bugun, 10:02«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldi«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldiBugun, 09:56Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi