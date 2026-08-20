Barselona Julian Alvares transferidan voz kechdi

·22·Sport
Barselona Julian Alvares transferidan voz kechdi
Qisqacha

Barselona Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvares transferidan voz kechib, transfer oynasi yopilguniga qadar boshqa nomzodlarni izlashga qaror qildi. Madrid klubi kataloniyaliklarning 100 million yevrolik taklifini rad etgan, garchi argentinalik futbolchi jamoasini o'zgartirish istagini bildirgan bo'lsa-da, rahbariyat o'z pozitsiyasida qolgan.

Barselona klubi Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresni o'z safiga qo'shib olish urinishlarini to'xtatdi. Ma'lum qilinishicha, Madrid jamoasi kataloniyaliklarning 100 million yevrolik taklifini rad etganidan so'ng, transfer oynasi yopilishiga qadar boshqa muqobil nomzodlarni qidirishga qaror qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, argentinalik futbolchi jamoasini o'zgartirish istagini ochiq bildirganiga qaramay, Los Rojiblancos rahbariyati o'z pozitsiyasida qat'iy turib olgan. Yozda qilingan salmoqli taklif ham natija bermagach, Barselona sport direktori Deku boshqa variantlarni o'rganishga majbur bo'ldi.

Robert Levandovskining o'rnini bosish muammosi

Klub bosh murabbiyi Hansi Flik jamoa tarkibini kuchaytirish uchun markaziy hujumchi izlashda davom etmoqda. Biroq rahbariyat uchun asosiy muammo hujum chizig'ini tark etgan tajribali futbolchilarning o'rnini munosib to'ldirish bo'lib turibdi.

Dekuning fikricha, jamoa Ferran Torresning yo'qligini amalga oshirilgan transferlar evaziga yopa oladi, biroq Robert Levandovskiga munosib voris topish nihoyatda murakkab vazifa hisoblanadi. Mutaxassis bu borada jiddiy qiyinchiliklar borligini tan olgan.

Hansi Flik chorshanba kuni bergan intervyusida transfer oynasi yopilguniga qadar o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Agar yangi hujumchi kelmasa, klub ichki zaxiralar va taktik o'zgarishlarga tayanishiga to'g'ri keladi.

Ichki imkoniyatlar va taktik rejalar

Klub rahbariyatining ayrim vakillari agar transfer bozori muvaffaqiyatsiz yakunlansa, mavjud tarkib ham vaziyatni saqlab qolishiga ishonishadi. Bosh murabbiy quyidagi futbolchilardan markaziy hujumchi sifatida foydalanishi mumkin:

  • Rafinya va Lamin Yamal kabi qanot vakillari
  • Karim Adeyemi hamda Entoni Gordon
  • Fermin Lopes va Dani Olmo (soxta to'qqizlik pozitsiyasida)
Garchi Barselona kelajakda Julian Alvares masalasiga yana qaytish ehtimolini butunlay istisno etmasa-da, hozirgi vaziyatda klub rahbariyati transfer oynasining qolgan vaqtida aniq qarorga kelish ustida ish olib bormoqda.

BarselonaJulian AlvaresAtletiko MadridRobert LevandovksiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBugun, 13:58Yuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaYuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaBugun, 13:53Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiArsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiBugun, 13:14Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiJoau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiBugun, 13:11Kavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiKavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiBugun, 12:58Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?Bugun, 12:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi