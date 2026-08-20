Barselona Julian Alvares transferidan voz kechdi
Barselona Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvares transferidan voz kechib, transfer oynasi yopilguniga qadar boshqa nomzodlarni izlashga qaror qildi. Madrid klubi kataloniyaliklarning 100 million yevrolik taklifini rad etgan, garchi argentinalik futbolchi jamoasini o'zgartirish istagini bildirgan bo'lsa-da, rahbariyat o'z pozitsiyasida qolgan.
Barselona klubi Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresni o'z safiga qo'shib olish urinishlarini to'xtatdi. Ma'lum qilinishicha, Madrid jamoasi kataloniyaliklarning 100 million yevrolik taklifini rad etganidan so'ng, transfer oynasi yopilishiga qadar boshqa muqobil nomzodlarni qidirishga qaror qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, argentinalik futbolchi jamoasini o'zgartirish istagini ochiq bildirganiga qaramay, Los Rojiblancos rahbariyati o'z pozitsiyasida qat'iy turib olgan. Yozda qilingan salmoqli taklif ham natija bermagach, Barselona sport direktori Deku boshqa variantlarni o'rganishga majbur bo'ldi.
Robert Levandovskining o'rnini bosish muammosiKlub bosh murabbiyi Hansi Flik jamoa tarkibini kuchaytirish uchun markaziy hujumchi izlashda davom etmoqda. Biroq rahbariyat uchun asosiy muammo hujum chizig'ini tark etgan tajribali futbolchilarning o'rnini munosib to'ldirish bo'lib turibdi.
Dekuning fikricha, jamoa Ferran Torresning yo'qligini amalga oshirilgan transferlar evaziga yopa oladi, biroq Robert Levandovskiga munosib voris topish nihoyatda murakkab vazifa hisoblanadi. Mutaxassis bu borada jiddiy qiyinchiliklar borligini tan olgan.
Hansi Flik chorshanba kuni bergan intervyusida transfer oynasi yopilguniga qadar o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Agar yangi hujumchi kelmasa, klub ichki zaxiralar va taktik o'zgarishlarga tayanishiga to'g'ri keladi.
Ichki imkoniyatlar va taktik rejalarKlub rahbariyatining ayrim vakillari agar transfer bozori muvaffaqiyatsiz yakunlansa, mavjud tarkib ham vaziyatni saqlab qolishiga ishonishadi. Bosh murabbiy quyidagi futbolchilardan markaziy hujumchi sifatida foydalanishi mumkin:
- Rafinya va Lamin Yamal kabi qanot vakillari
- Karim Adeyemi hamda Entoni Gordon
- Fermin Lopes va Dani Olmo (soxta to'qqizlik pozitsiyasida)
…