Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmi

·8·Sport
Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmi
Qisqacha

Arsenalning 19 yoshli tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli moliyaviy qoidalar va klubning transfer siyosati sabab sotib yuborilishi mumkin, garchi u jamoada qolishdan mamnun bo'lsa ham. Ian Rayt rahbariyat futbolchining sotilmasligini ochiq e'lon qilmayotgani va ijrochi direktor Richard Garlik buni qat'iyan rad etmaganidan xavotir bildirdi. Maylz Lyuis-Skelli xizmatlariga Chelsi hamda Manchester Yunayted qiziqish bildirayotgani aytilmoqda.

Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublaridan biri boʻlgan Arsenal jamoasi atrofidagi moliyaviy qoidalar va transfer siyosati muxlislarni jiddiy tashvishga solmoqda. Londonliklar afsonasi Ian Raytning fikricha, ingliz futbolining yangi yulduzlaridan biri boʻlgan Maylz Lyuis-Skelli foyda olish istagi yoʻlida kutilmaganda sotib yuborilishi xavfi mavjud. Klub tarbiyalanuvchisi boʻlgan 19 yoshli yarim himoyachi Manchester Siti ustidan qozonilgan Superkubok uchrashuvidagi yorqin oʻyini bilan barchaning eʼtiborini tortgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ixbt.com va boshqa sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yosh futbolchining xizmatlariga Chelsi hamda Manchester Yunayted jamoalari tomonidan qiziqishlar bildirilib, transfer mish-mishlari tinmayotgani muxlislarni sarosimaga solmoqda. Arsenal rahbariyati esa Aston Villa himoyachisi Ezri Konsa uchun 51 million funt sterling miqdorida kelishuvga erishgani, shuningdek, boshqa futbolchilar safiga qoʻshib olingani sababli moliyaviy muvozanatni saqlash uchun yirik transferlarni amalga oshirishi talab etilmoqda.

Moliyaviy qoidalar va vositachilar taʼsiri

Stick to Football podkastida soʻz yuritgan Ian Rayt klubdagi transfer siyosati va vositachilarning oshib borayotgan taʼsiridan qattiq xavotirda ekanini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, tarbiyalanuvchining oʻzi jamoada qolishdan mamnun va ketish niyati yoʻq. Biroq klub ijrochi direktori Richard Garlikning futbolchining sotilishini qatʼiyan rad etmagani muxlislarning xavotirlarini yanada kuchaytirdi.

Klub afsonasi bu mish-mishlar futbolchining oilasi yoki yaqinlaridan chiqmayotganini, aksincha, bu jarayonda vositachilarning oʻrni kattaligini tanqid qildi. "Maylz qolishdan baxtiyor ekanini allaqachon aytgan. Nega Arsenal uning sotilmasligini ochiqchasiga eʼlon qilmayapti?", — deya eʼtiroz bildirdi Ian Rayt oʻz chiqishida. Shuningdek, u Gabriel Martinelli atrofidagi vaziyat ham shubhali ekanini, futbolchi klubdan hech qanday aloqa chiqmaganiga qaramay, boshqa jamoalarga faol ravishda taklif qilinayotganini qoʻshimcha qildi.

Transfer siyosatidagi ziddiyatlar

Ian Rayt klub rahbariyatining transfer bozoridagi harakatlarida mantiqsizlik borligiga eʼtibor qaratdi. Bir tomondan yulduz futbolchilarni tarkibga jalb qilish uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashga urinish, ikkinchi tomondan esa oʻz akademiya tarbiyalanuvchilaridan tezroq qutilishga intilish adolatsiz moliyaviy qoidalar natijasi ekanini taʼkidladi.

Mutaxassislarning fikricha, Premyer-liganing foyda va barqarorlik qoidalari klublarni oʻz tarbiyalanuvchilarini sotishga majbur qilmoqda, chunki bu moliyaviy hisobotlarda toza foyda sifatida qayd etiladi. Agar Arsenal rahbariyati bu borada oʻzining qatʼiy pozitsiyasini bildirmasa, klub oʻzining eng istiqbolli yosh isteʼdodlarini raqiblariga boy berib qoʻyishi hech gap emas.

ArsenalIan RaytMaylz Lyuis-SkelliPremyer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiJoau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiBugun, 13:11Kavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiKavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiBugun, 12:58Barselona Julian Alvares transferidan voz kechdiBarselona Julian Alvares transferidan voz kechdiBugun, 12:34Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?Bugun, 12:33Argentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildiArgentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildiBugun, 12:14Liverpul yulduzchasi Rio Ngumoha Muhammad Saloh oʻrnini bosa oladimi?Liverpul yulduzchasi Rio Ngumoha Muhammad Saloh oʻrnini bosa oladimi?Bugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi