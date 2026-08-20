Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmi
Arsenalning 19 yoshli tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli moliyaviy qoidalar va klubning transfer siyosati sabab sotib yuborilishi mumkin, garchi u jamoada qolishdan mamnun bo'lsa ham. Ian Rayt rahbariyat futbolchining sotilmasligini ochiq e'lon qilmayotgani va ijrochi direktor Richard Garlik buni qat'iyan rad etmaganidan xavotir bildirdi. Maylz Lyuis-Skelli xizmatlariga Chelsi hamda Manchester Yunayted qiziqish bildirayotgani aytilmoqda.
Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublaridan biri boʻlgan Arsenal jamoasi atrofidagi moliyaviy qoidalar va transfer siyosati muxlislarni jiddiy tashvishga solmoqda. Londonliklar afsonasi Ian Raytning fikricha, ingliz futbolining yangi yulduzlaridan biri boʻlgan Maylz Lyuis-Skelli foyda olish istagi yoʻlida kutilmaganda sotib yuborilishi xavfi mavjud. Klub tarbiyalanuvchisi boʻlgan 19 yoshli yarim himoyachi Manchester Siti ustidan qozonilgan Superkubok uchrashuvidagi yorqin oʻyini bilan barchaning eʼtiborini tortgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ixbt.com va boshqa sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yosh futbolchining xizmatlariga Chelsi hamda Manchester Yunayted jamoalari tomonidan qiziqishlar bildirilib, transfer mish-mishlari tinmayotgani muxlislarni sarosimaga solmoqda. Arsenal rahbariyati esa Aston Villa himoyachisi Ezri Konsa uchun 51 million funt sterling miqdorida kelishuvga erishgani, shuningdek, boshqa futbolchilar safiga qoʻshib olingani sababli moliyaviy muvozanatni saqlash uchun yirik transferlarni amalga oshirishi talab etilmoqda.
Moliyaviy qoidalar va vositachilar taʼsiriStick to Football podkastida soʻz yuritgan Ian Rayt klubdagi transfer siyosati va vositachilarning oshib borayotgan taʼsiridan qattiq xavotirda ekanini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, tarbiyalanuvchining oʻzi jamoada qolishdan mamnun va ketish niyati yoʻq. Biroq klub ijrochi direktori Richard Garlikning futbolchining sotilishini qatʼiyan rad etmagani muxlislarning xavotirlarini yanada kuchaytirdi.
Klub afsonasi bu mish-mishlar futbolchining oilasi yoki yaqinlaridan chiqmayotganini, aksincha, bu jarayonda vositachilarning oʻrni kattaligini tanqid qildi. "Maylz qolishdan baxtiyor ekanini allaqachon aytgan. Nega Arsenal uning sotilmasligini ochiqchasiga eʼlon qilmayapti?", — deya eʼtiroz bildirdi Ian Rayt oʻz chiqishida. Shuningdek, u Gabriel Martinelli atrofidagi vaziyat ham shubhali ekanini, futbolchi klubdan hech qanday aloqa chiqmaganiga qaramay, boshqa jamoalarga faol ravishda taklif qilinayotganini qoʻshimcha qildi.
Transfer siyosatidagi ziddiyatlarIan Rayt klub rahbariyatining transfer bozoridagi harakatlarida mantiqsizlik borligiga eʼtibor qaratdi. Bir tomondan yulduz futbolchilarni tarkibga jalb qilish uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashga urinish, ikkinchi tomondan esa oʻz akademiya tarbiyalanuvchilaridan tezroq qutilishga intilish adolatsiz moliyaviy qoidalar natijasi ekanini taʼkidladi.
Mutaxassislarning fikricha, Premyer-liganing foyda va barqarorlik qoidalari klublarni oʻz tarbiyalanuvchilarini sotishga majbur qilmoqda, chunki bu moliyaviy hisobotlarda toza foyda sifatida qayd etiladi. Agar Arsenal rahbariyati bu borada oʻzining qatʼiy pozitsiyasini bildirmasa, klub oʻzining eng istiqbolli yosh isteʼdodlarini raqiblariga boy berib qoʻyishi hech gap emas.
…