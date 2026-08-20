Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!

·5·Sport
Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!
Qisqacha

Uesli So Rameshbabu Pragnanandhani hal qiluvchi tay-brekda mag'lub etib, Sinquefield Cup g'olibiga aylandi. Rapid bahslaridagi ikki durangdan so'ng Armageddonda kerakli durangni qayd etgan Uesli So 87 500 dollarlik mukofotni qo'lga kiritdi. Javohir Sindarov 9 ta klassik partiyada 5 ochko jamg'arib, Vinsent Keymer bilan birga 3-o'rinni egalladi va 42 500 dollar mukofot oldi.

Shaxmat bo‘yicha dunyoning eng nufuzli turnirlaridan biri hisoblangan Sinquefield Cup musobaqasi dramatik yakun topdi. AQSH sharafini himoya qiluvchi grossmeyster Uesli So hindistonlik yosh yulduz Rameshbabu Pragnanandhani hal qiluvchi tay-brekda mag‘lub etib, qatorasiga ikkinchi, faoliyatida esa uchinchi bor bosh sovrin sohibiga aylandi. O‘zbekistonlik yosh grossmeyster Javohir Sindarov esa dunyoning eng kuchli shaxmatchilari orasida kuchli uchlikdan joy oldi.

Armageddondagi durang va chempionlik kubogi

Musobaqaning g‘oliblik bahsida rapid yo‘nalishidagi ikkita partiya ham durang bilan yakunlangach, chempionlik taqdiri «Armageddon» bahsiga ko‘chdi. Unda qora donalarda o‘ynash imtiyoziga ega bo‘lgan Uesli So kerakli durang natijasini qayd etib, turnir chempioniga aylandi va 87 500 dollarlik mukofotni naqd qildi.

O‘zbekistonlik 20 yoshli iste’dod egasi Javohir Sindarov 9 ta klassik partiya yakunlariga ko‘ra 5 ochko jamg‘arib, germaniyalik Vinsent Keymer bilan birga 3-o‘rinni egalladi.

Sinquefield Cup: Yakuniy natijalar va mukofot jamg‘armasi

O‘rin

Grossmeyster / Davlat

To‘plagan ochkosi / Holati

Yutuq summasi ($)

1-o‘rin

Uesli So (AQSH)

Chempion (Armageddondagi g‘alaba)

$87 500

2-o‘rin

R. Pragnanandha (Hindiston)

Finalchi (tay-brekda mag‘lubiyat)

$77 500

3-o‘rin

Javohir Sindarov (O‘zbekiston)

9 partiyada 5 ochko

$42 500

3-o‘rin

Vinsent Keymer (Germaniya)

9 partiyada 5 ochko

$42 500

O‘zbek shaxmat maktabining yana bir muvaffaqiyati

Javohir Sindarovning superturnirda kuchli uchlikdan o‘rin olishi va yirik mukofotga ega chiqishi uning jahon shaxmat elitasida mustahkam o‘rin egallab borayotganini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Javohir Sindarov yaqin yillarda jahon toji uchun da’vogarlar turnirida g‘olib chiqishga to‘liq tayyormi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sport ixlosmandlariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 16:35Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Bugun, 16:32Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaYuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 16:18Bernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyorBernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyorBugun, 15:57Inter aksiyalarining bir qismi sotilishi mumkinInter aksiyalarining bir qismi sotilishi mumkinBugun, 15:54Yuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaYuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi