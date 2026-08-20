Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!
Uesli So Rameshbabu Pragnanandhani hal qiluvchi tay-brekda mag'lub etib, Sinquefield Cup g'olibiga aylandi. Rapid bahslaridagi ikki durangdan so'ng Armageddonda kerakli durangni qayd etgan Uesli So 87 500 dollarlik mukofotni qo'lga kiritdi. Javohir Sindarov 9 ta klassik partiyada 5 ochko jamg'arib, Vinsent Keymer bilan birga 3-o'rinni egalladi va 42 500 dollar mukofot oldi.
Shaxmat bo‘yicha dunyoning eng nufuzli turnirlaridan biri hisoblangan Sinquefield Cup musobaqasi dramatik yakun topdi. AQSH sharafini himoya qiluvchi grossmeyster Uesli So hindistonlik yosh yulduz Rameshbabu Pragnanandhani hal qiluvchi tay-brekda mag‘lub etib, qatorasiga ikkinchi, faoliyatida esa uchinchi bor bosh sovrin sohibiga aylandi. O‘zbekistonlik yosh grossmeyster Javohir Sindarov esa dunyoning eng kuchli shaxmatchilari orasida kuchli uchlikdan joy oldi.
Armageddondagi durang va chempionlik kubogi
Musobaqaning g‘oliblik bahsida rapid yo‘nalishidagi ikkita partiya ham durang bilan yakunlangach, chempionlik taqdiri «Armageddon» bahsiga ko‘chdi. Unda qora donalarda o‘ynash imtiyoziga ega bo‘lgan Uesli So kerakli durang natijasini qayd etib, turnir chempioniga aylandi va 87 500 dollarlik mukofotni naqd qildi.
O‘zbekistonlik 20 yoshli iste’dod egasi Javohir Sindarov 9 ta klassik partiya yakunlariga ko‘ra 5 ochko jamg‘arib, germaniyalik Vinsent Keymer bilan birga 3-o‘rinni egalladi.
Sinquefield Cup: Yakuniy natijalar va mukofot jamg‘armasi
O‘rin
Grossmeyster / Davlat
To‘plagan ochkosi / Holati
Yutuq summasi ($)
1-o‘rin
Uesli So (AQSH)
Chempion (Armageddondagi g‘alaba)
$87 500
2-o‘rin
R. Pragnanandha (Hindiston)
Finalchi (tay-brekda mag‘lubiyat)
$77 500
3-o‘rin
Javohir Sindarov (O‘zbekiston)
9 partiyada 5 ochko
$42 500
3-o‘rin
Vinsent Keymer (Germaniya)
9 partiyada 5 ochko
$42 500
O‘zbek shaxmat maktabining yana bir muvaffaqiyati
Javohir Sindarovning superturnirda kuchli uchlikdan o‘rin olishi va yirik mukofotga ega chiqishi uning jahon shaxmat elitasida mustahkam o‘rin egallab borayotganini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Javohir Sindarov yaqin yillarda jahon toji uchun da’vogarlar turnirida g‘olib chiqishga to‘liq tayyormi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sport ixlosmandlariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
…