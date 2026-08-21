ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?
ESPNning 2026 yilgi FC 100 reytingida markaziy va tayanch yarimhimoyachilar orasida «PSJ» va Portugaliya terma jamoasi futbolchisi Vitinya birinchi o'rinni egalladi. Reyting futbolchilarning o'tgan mavsumdagi o'yini, umumiy ta'siri va butun mavsum davomida ko'rsatgan barqarorligiga asoslangan. Deklan Rays ikkinchi, Rodri uchinchi, Joau Nevesh to'rtinchi, Pedri beshinchi va Federiko Valverde oltinchi o'rindan joy oldi.
ESPN markaziy va tayanch yarimhimoyachilar o‘rtasidagi navbatdagi reytingini e’lon qildi. Ro‘yxatda Yevropa futbolidagi eng katta yulduzlar jam bo‘ldi, ammo birinchi o‘rin kimga nasib etgani alohida e’tiborga loyiq.
Asosiy intriga shunda: Vitinya, Deklan Rays va Rodri orasida ESPN kimni eng yuqori baholadi?
Vitinya birinchi o‘rinda: ESPN eng kuchli 10 yarimhimoyachini e’lon qildi
ESPNning 2026 yilgi FC 100 reytingida markaziy va tayanch yarimhimoyachilar orasida birinchi o‘rin «PSJ» va Portugaliya terma jamoasi futbolchisi Vitinyaga nasib etdi. Reyting futbolchilarning o‘tgan mavsum davomidagi o‘yini va umumiy ta’sirini hisobga olgan holda tuzilgan.
ESPN talqinida top-10
O‘rin
Futbolchi
Klub
1
Vitinya
«PSJ»
2
Deklan Rays
«Arsenal»
3
Rodri
«Barselona»
4
Joau Nevesh
«PSJ»
5
Pedri
«Barselona»
6
Federiko Valverde
«Real»
7
Yozua Kimmix
«Bavariya»
8
Enso Fernandes
«Chelsi»
9
Moyses Kaysedo
«Chelsi»
10
Fabian Ruis
«PSJ»
«PSJ» va «Barselona» yarimhimoyada yetakchilik qilmoqda
Ro‘yxatda «PSJ»dan uch nafar — Vitinya, Joau Nevesh va Fabian Ruis o‘rin oldi. «Barselona»dan Rodri va Pedri, «Chelsi»dan esa Enso Fernandes hamda Moyses Kaysedo top-10ga kirdi.
ESPN baholashida futbolchining faqat qisqa muddatli formasi emas, balki butun mavsum davomidagi barqaror o‘yini asosiy omillardan biri bo‘ldi.
Endi asosiy bahs — Vitinya haqiqatan ham birinchi raqamlimi?
Vitinya birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, Deklan Rays va Rodri unga eng yaqin ta’qibchilar sifatida qayd etildi. Shu bilan birga, Pedrining faqat beshinchi, Valverdening esa oltinchi o‘ringa joylashishi muxlislar o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Vitinya haqiqatan ham dunyodagi eng yaxshi markaziy yoki tayanch yarimhimoyachimi? Yoki birinchi o‘rin Rays, Rodri yoki Pedriga tegishli bo‘lishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…