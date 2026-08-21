ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?

·4·Sport
ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?
Qisqacha

ESPNning 2026 yilgi FC 100 reytingida markaziy va tayanch yarimhimoyachilar orasida «PSJ» va Portugaliya terma jamoasi futbolchisi Vitinya birinchi o'rinni egalladi. Reyting futbolchilarning o'tgan mavsumdagi o'yini, umumiy ta'siri va butun mavsum davomida ko'rsatgan barqarorligiga asoslangan. Deklan Rays ikkinchi, Rodri uchinchi, Joau Nevesh to'rtinchi, Pedri beshinchi va Federiko Valverde oltinchi o'rindan joy oldi.

ESPN markaziy va tayanch yarimhimoyachilar o‘rtasidagi navbatdagi reytingini e’lon qildi. Ro‘yxatda Yevropa futbolidagi eng katta yulduzlar jam bo‘ldi, ammo birinchi o‘rin kimga nasib etgani alohida e’tiborga loyiq.

Asosiy intriga shunda: Vitinya, Deklan Rays va Rodri orasida ESPN kimni eng yuqori baholadi?

Vitinya birinchi o‘rinda: ESPN eng kuchli 10 yarimhimoyachini e’lon qildi

ESPNning 2026 yilgi FC 100 reytingida markaziy va tayanch yarimhimoyachilar orasida birinchi o‘rin «PSJ» va Portugaliya terma jamoasi futbolchisi Vitinyaga nasib etdi. Reyting futbolchilarning o‘tgan mavsum davomidagi o‘yini va umumiy ta’sirini hisobga olgan holda tuzilgan.

ESPN talqinida top-10

O‘rin

Futbolchi

Klub

1

Vitinya

«PSJ»

2

Deklan Rays

«Arsenal»

3

Rodri

«Barselona»

4

Joau Nevesh

«PSJ»

5

Pedri

«Barselona»

6

Federiko Valverde

«Real»

7

Yozua Kimmix

«Bavariya»

8

Enso Fernandes

«Chelsi»

9

Moyses Kaysedo

«Chelsi»

10

Fabian Ruis

«PSJ»

«PSJ» va «Barselona» yarimhimoyada yetakchilik qilmoqda

Ro‘yxatda «PSJ»dan uch nafar — Vitinya, Joau Nevesh va Fabian Ruis o‘rin oldi. «Barselona»dan Rodri va Pedri, «Chelsi»dan esa Enso Fernandes hamda Moyses Kaysedo top-10ga kirdi.

ESPN baholashida futbolchining faqat qisqa muddatli formasi emas, balki butun mavsum davomidagi barqaror o‘yini asosiy omillardan biri bo‘ldi.

Endi asosiy bahs — Vitinya haqiqatan ham birinchi raqamlimi?

Vitinya birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, Deklan Rays va Rodri unga eng yaqin ta’qibchilar sifatida qayd etildi. Shu bilan birga, Pedrining faqat beshinchi, Valverdening esa oltinchi o‘ringa joylashishi muxlislar o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Vitinya haqiqatan ham dunyodagi eng yaxshi markaziy yoki tayanch yarimhimoyachimi? Yoki birinchi o‘rin Rays, Rodri yoki Pedriga tegishli bo‘lishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Flik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiFlik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiBugun, 06:14Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiJasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 06:10Konferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariKonferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariBugun, 06:08Yevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdiYevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdiBugun, 06:03Yuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariYuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariBugun, 01:39Manchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiManchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiBugun, 00:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)