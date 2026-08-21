Christian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas edi
Christian Vieri Ronaldoni mashg'ulotlarda himoyachilarni osongina aldab o'tib, istalgan nuqtadan gol ura oladigan va to'xtatib bo'lmaydigan futbolchi sifatida esladi. Vieri 1999–2000-yilgi mavsum oldidan aynan Ronaldo bilan tandem hosil qilish maqsadida "Inter" safiga o'tgan. Biroq Ronaldoning og'ir jarohatlari sabab ular birga atigi 11 ta uchrashuvda, jami 667 daqiqa to'p surdi va birgalikdagi samaradorlik uchta gol bilan cheklandi.
Italiyalik futbol afsonasi Christian Vieri oʻz vaqtida "Inter" safida braziliyalik hujumchi Ronaldo bilan birga toʻp surgani va mashgʻulotlardagi taassurotlari haqida qiziqarli xotiralar bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar qilishicha, sobiq hujumchi oʻzining braziliyalik sherigi bilan birga oʻynash uchun ataylab milanliklar safiga oʻtganini va mashgʻulot paytida koʻrganlaridan hayratga tushib kulib yuborganini esga oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Christian Vieri 1999–2000-yilgi mavsum oldidan "Inter" jamoasiga qoʻshilgan edi. Uning asosiy maqsadi aynan Ronaldo bilan tandem hosil qilish boʻlgan. Braziliyalik futbolchi esa oʻsha paytda milanliklar safida ikki mavsumdan beri toʻp surib, jamoaning asosiy yulduzi va ramzi maqomiga ulgurgan edi. Vieri jamoaga kelib qoʻshilishi bilan "Neradzurri" muxlislari va futbol jamoatchiligi oʻrtasida ulkan hayajon uygʻongandi.
Tarixiy tandem va uning mashgʻulotlardagi taassurotiQogʻozda Vieri va Ronaldo juftligi jahon futbolidagi, hatto "Inter" tarixidagi eng xavfli hujum chizigʻi sifatida baholangan edi. Ularning yuqori darajadagi mahorati Italiya va Yevropa maydonlarida mutlaq ustunlikka erishishiga qaratilgan ulkan umidlarni tugʻdirgandi. The Late Run koʻrsatuvida soʻz yuritgan Vieri yangi jamoadoshining darajasini birinchi mashgʻulotdayoq qanday anglab yetgani haqida gapirib berdi.
Uning soʻzlariga koʻra, Ronaldo maydonda oddiygina harakat qilibgina qolmay, himoyachilarni osongina ortda qoldirib, istalgan nuqtadan gol ura olgan. "U markazdan toʻpni olib, hamma-hammani aldab oʻtardi va gol urardi. Men shunchaki qah-qah otib kula boshladim. Yonimdagilar ‘Nega kulyapsan?’ deb soʻrashdi. Men esa: ‘Uni oʻzi koʻrdingizmi?’ deb javob berdim. U Ben Jonsonchalik tezkor, tengsiz texnikaga ega edi, uni shunchaki toʻxtatib boʻlmasdi", deya xotirlaydi Vieri.
Jarohatlar sabab uzilgan orzularBiroq, qogʻozdagi ulkan salohiyat va hayajonli reallik maydonda turlicha koʻrinish oldi. Ronaldoni taʼqib qilgan ogʻir jarohatlar bu yulduzli juftlikning toʻlaqonli ochilishiga yoʻl qoʻymadi. Achinarlisi shundaki, Vieri va Ronaldo birgalikda biror-bir yirik sovrinni qoʻlga kirita olmadi va maydonda atigi 11 ta uchrashuvda birga harakat qildi.
Ikkalasi umumiy hisobda 667 daqiqa birga toʻp surgan boʻlib, ularning birgalikdagi samaradorligi uchta gol bilan cheklangan xolos. Ushbu qisqa muddatli hamkorlik davomida Vieri Ronaldoning uzatmalari evaziga ikkita gol muallifi boʻlgan boʻlsa, bitta gol Ronaldoning hisobiga yozilib, unga Vieri assistentlik qilgan edi.
…