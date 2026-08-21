Christian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas edi

·14·Sport
Christian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas edi
Qisqacha

Christian Vieri Ronaldoni mashg'ulotlarda himoyachilarni osongina aldab o'tib, istalgan nuqtadan gol ura oladigan va to'xtatib bo'lmaydigan futbolchi sifatida esladi. Vieri 1999–2000-yilgi mavsum oldidan aynan Ronaldo bilan tandem hosil qilish maqsadida "Inter" safiga o'tgan. Biroq Ronaldoning og'ir jarohatlari sabab ular birga atigi 11 ta uchrashuvda, jami 667 daqiqa to'p surdi va birgalikdagi samaradorlik uchta gol bilan cheklandi.

Italiyalik futbol afsonasi Christian Vieri oʻz vaqtida "Inter" safida braziliyalik hujumchi Ronaldo bilan birga toʻp surgani va mashgʻulotlardagi taassurotlari haqida qiziqarli xotiralar bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar qilishicha, sobiq hujumchi oʻzining braziliyalik sherigi bilan birga oʻynash uchun ataylab milanliklar safiga oʻtganini va mashgʻulot paytida koʻrganlaridan hayratga tushib kulib yuborganini esga oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Christian Vieri 1999–2000-yilgi mavsum oldidan "Inter" jamoasiga qoʻshilgan edi. Uning asosiy maqsadi aynan Ronaldo bilan tandem hosil qilish boʻlgan. Braziliyalik futbolchi esa oʻsha paytda milanliklar safida ikki mavsumdan beri toʻp surib, jamoaning asosiy yulduzi va ramzi maqomiga ulgurgan edi. Vieri jamoaga kelib qoʻshilishi bilan "Neradzurri" muxlislari va futbol jamoatchiligi oʻrtasida ulkan hayajon uygʻongandi.

Tarixiy tandem va uning mashgʻulotlardagi taassuroti

Qogʻozda Vieri va Ronaldo juftligi jahon futbolidagi, hatto "Inter" tarixidagi eng xavfli hujum chizigʻi sifatida baholangan edi. Ularning yuqori darajadagi mahorati Italiya va Yevropa maydonlarida mutlaq ustunlikka erishishiga qaratilgan ulkan umidlarni tugʻdirgandi. The Late Run koʻrsatuvida soʻz yuritgan Vieri yangi jamoadoshining darajasini birinchi mashgʻulotdayoq qanday anglab yetgani haqida gapirib berdi.

Uning soʻzlariga koʻra, Ronaldo maydonda oddiygina harakat qilibgina qolmay, himoyachilarni osongina ortda qoldirib, istalgan nuqtadan gol ura olgan. "U markazdan toʻpni olib, hamma-hammani aldab oʻtardi va gol urardi. Men shunchaki qah-qah otib kula boshladim. Yonimdagilar ‘Nega kulyapsan?’ deb soʻrashdi. Men esa: ‘Uni oʻzi koʻrdingizmi?’ deb javob berdim. U Ben Jonsonchalik tezkor, tengsiz texnikaga ega edi, uni shunchaki toʻxtatib boʻlmasdi", deya xotirlaydi Vieri.

Jarohatlar sabab uzilgan orzular

Biroq, qogʻozdagi ulkan salohiyat va hayajonli reallik maydonda turlicha koʻrinish oldi. Ronaldoni taʼqib qilgan ogʻir jarohatlar bu yulduzli juftlikning toʻlaqonli ochilishiga yoʻl qoʻymadi. Achinarlisi shundaki, Vieri va Ronaldo birgalikda biror-bir yirik sovrinni qoʻlga kirita olmadi va maydonda atigi 11 ta uchrashuvda birga harakat qildi.

Ikkalasi umumiy hisobda 667 daqiqa birga toʻp surgan boʻlib, ularning birgalikdagi samaradorligi uchta gol bilan cheklangan xolos. Ushbu qisqa muddatli hamkorlik davomida Vieri Ronaldoning uzatmalari evaziga ikkita gol muallifi boʻlgan boʻlsa, bitta gol Ronaldoning hisobiga yozilib, unga Vieri assistentlik qilgan edi.

Christian VieriRonaldoInterA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiYuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiBugun, 11:58Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiLionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiBugun, 11:54La Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydiLa Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydiBugun, 11:19Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiDeku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiBugun, 10:11«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildiBugun, 10:07Troy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiTroy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiBugun, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)