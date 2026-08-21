Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdi
Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo Ispaniya chempionatining ikkinchi turi doirasida safarda Espanyolga qarshi kechadigan bahs oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida jamoaning joriy holati va yulduz futbolchilarning tayyorgarligiga oid muhim fikrlarni bildirib oʻtdi. Goal.com xabar qilishicha, tajribali mutaxassis shogirdlarini ortiqcha havozalikka berilmaslikka chaqirib, mavsumning dastlabki qiyinchiliklari haqida ogohlantirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, qirollik klubi uchun bu Ispaniya chempionatining 2026/2027-yilgi mavsumidagi ilk rasmiy safar oʻyini boʻladi. Real Madridning Real Sosedadga qarshi birinchi turdagi uchrashuvi 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etgan futbolchilarga qoʻshimcha dam olish hamda tiklanish vaqti berish maqsadida istisno tariqasida qoldirilgandi. Natijada jamoa mavsumga tayyorgarlik jarayonida har xil guruhlarga boʻlinib qolgan edi.
Mourinyoning tayyorgarlik jarayoni haqidagi xavotirlariMatbuot anjumanida murabbiy jamoani bir xil jismoniy holatga keltirish qiyin kechganini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ayrim futbolchilar 36 ta mashgʻulot va 6 tadan ortiq oʻyin oʻtkazib ulgurgan boʻlsa, boshqalari qisqa muddatli tayyorgarlik va kam sonli oʻyinlar bilan cheklangan.
Shu boisdan ham Joze Mourinyo futbolchilardan sabr va maksimal masʼuliyat talab etilishini, qiyinchiliklar vaqtinchalik xarakterga ega ekanini tushuntirdi. "Gapirish oson, lekin harakat qilish qiyinroq", deya Real Madrid yulduzlariga oʻziga xos qattiq xabar yoʻlladi murabbiy.
Raqibning imkoniyatlari va jamoa kayfiyatiErtangi raqib – Espanyol jamoasi mavsum boshini ajoyib tarzda boshlagan. Kataloniyaliklar oʻz uyida Levantega qarshi kechgan bahsda uchta gol urib, oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan holda yirik gʻalaba qozonishdi va dastlabki uch ochkoni qoʻlga kiritishdi. Oʻz muxlislari koʻz oʻngida oʻynaydigan mezbonlar yuqori kayfiyatda maydonga tushadi.
Mourinyo raqibning imkoniyatlarini yuqori baholab, shunday dedi: "Ular yaxshi jamoa. Bir murabbiy qoʻl ostida uzoq vaqtdan beri oʻynab kelayotgan jamoalar mukammal tayyorgarlikka, oʻziga xos dinamikaga ega. Espanyol yaxshi oʻynaydi va ularda katta ambitsiya bor. Biz ularga qarshi bahsga tayyormiz".
Mutaxassis mavsum boshidagi holati haqida gapirar ekan, oʻzini xotirjam his qilayotganini va yana bir qiziqarli chempionat sinoviga tayyorligini qoʻshimcha qildi. Real Madrid yulduzlari – Vinisius Junior, Kilian Mbappe, Jud Bellingem hamda boshqa yetakchilar uchun bu mavsum chinakam xarakter sinovi boʻlishi kutilmoqda.
…