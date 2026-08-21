Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdi

·5·Sport
Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdi

Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo Ispaniya chempionatining ikkinchi turi doirasida safarda Espanyolga qarshi kechadigan bahs oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida jamoaning joriy holati va yulduz futbolchilarning tayyorgarligiga oid muhim fikrlarni bildirib oʻtdi. Goal.com xabar qilishicha, tajribali mutaxassis shogirdlarini ortiqcha havozalikka berilmaslikka chaqirib, mavsumning dastlabki qiyinchiliklari haqida ogohlantirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, qirollik klubi uchun bu Ispaniya chempionatining 2026/2027-yilgi mavsumidagi ilk rasmiy safar oʻyini boʻladi. Real Madridning Real Sosedadga qarshi birinchi turdagi uchrashuvi 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etgan futbolchilarga qoʻshimcha dam olish hamda tiklanish vaqti berish maqsadida istisno tariqasida qoldirilgandi. Natijada jamoa mavsumga tayyorgarlik jarayonida har xil guruhlarga boʻlinib qolgan edi.

Mourinyoning tayyorgarlik jarayoni haqidagi xavotirlari

Matbuot anjumanida murabbiy jamoani bir xil jismoniy holatga keltirish qiyin kechganini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ayrim futbolchilar 36 ta mashgʻulot va 6 tadan ortiq oʻyin oʻtkazib ulgurgan boʻlsa, boshqalari qisqa muddatli tayyorgarlik va kam sonli oʻyinlar bilan cheklangan.

Shu boisdan ham Joze Mourinyo futbolchilardan sabr va maksimal masʼuliyat talab etilishini, qiyinchiliklar vaqtinchalik xarakterga ega ekanini tushuntirdi. "Gapirish oson, lekin harakat qilish qiyinroq", deya Real Madrid yulduzlariga oʻziga xos qattiq xabar yoʻlladi murabbiy.

Raqibning imkoniyatlari va jamoa kayfiyati

Ertangi raqib – Espanyol jamoasi mavsum boshini ajoyib tarzda boshlagan. Kataloniyaliklar oʻz uyida Levantega qarshi kechgan bahsda uchta gol urib, oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan holda yirik gʻalaba qozonishdi va dastlabki uch ochkoni qoʻlga kiritishdi. Oʻz muxlislari koʻz oʻngida oʻynaydigan mezbonlar yuqori kayfiyatda maydonga tushadi.

Mourinyo raqibning imkoniyatlarini yuqori baholab, shunday dedi: "Ular yaxshi jamoa. Bir murabbiy qoʻl ostida uzoq vaqtdan beri oʻynab kelayotgan jamoalar mukammal tayyorgarlikka, oʻziga xos dinamikaga ega. Espanyol yaxshi oʻynaydi va ularda katta ambitsiya bor. Biz ularga qarshi bahsga tayyormiz".

Mutaxassis mavsum boshidagi holati haqida gapirar ekan, oʻzini xotirjam his qilayotganini va yana bir qiziqarli chempionat sinoviga tayyorligini qoʻshimcha qildi. Real Madrid yulduzlari – Vinisius Junior, Kilian Mbappe, Jud Bellingem hamda boshqa yetakchilar uchun bu mavsum chinakam xarakter sinovi boʻlishi kutilmoqda.

Joze MourinoReal MadridEspanyolIspaniya chempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiMattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiBugun, 15:15Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiTottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 14:58Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiJoze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiBugun, 14:53Martin Kyoun Maks Doumenning Arsenal asosiy jamoasidagi o‘rnini baholadiMartin Kyoun Maks Doumenning Arsenal asosiy jamoasidagi o‘rnini baholadiBugun, 14:37Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqqdaBugun, 14:17Aston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqdaAston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqdaBugun, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)