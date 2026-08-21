Eng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqida
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino jamoaning asosiy yulduzlaridan biri — braziliyalik qanot hujumchisi Vinisius Juniorning klub bilan yangi shartnoma imzolaganiga o‘z munosabatini bildirdi. Ispaniyaning nufuzli Diario AS nashriga intervyu bergan portugaliyalik mutaxassis futbolchining qarori u uchun kutilmagan holat bo‘lmaganini va «Qirollik klubi» falsafasiga to‘liq mos kelishini ta’kidladi.
«Menda faqat bir savol bor edi»: Mourinoning bayonoti
Joze Mourino Vinisiusning shartnoma uzaytirish jarayoni va uning jamoadagi o‘rni haqida to‘xtalib, quyidagi fikrlarni bildirdi:
"Bu men uchun hech qanday kutilmagan yangilik bo‘lgani yo‘q. Menga vaziyat haqida ma’lum qilishganida, yagona savolim shunday bo‘lgandi: «U qolishni istaydimi yoki yo‘q?». Menga uning qolmoqchi ekanini aytishdi, shu bois mutlaqo xotirjam edim. U dunyoning top-10 eng kuchli futbolchilari qatoriga kiradimi yoki yo‘qmi, bunga alohida baho berishni istamayman. Lekin u eng yaxshilardan biri ekanligi aniq, eng yaxshilar esa doimo «Real»da to‘p surishi kerak.", — dedi Joze Mourino.
Vinisius Juniorning «Real»dagi holati va ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkich
Holat va tafsilotlar
Futbolchi
Vinisius Junior (26 yosh, Braziliya)
Jamoadagi roli
Asosiy qanot hujumchisi va yetakchi yulduz
O‘tgan mavsumdagi o‘yinlari
Barcha musobaqalarda 53 ta uchrashuv
Sermahsullik
22 ta gol va 14 ta golli uzatma (jami 36 ta samarali harakat)
Bosh murabbiy pozitsiyasi
Uning qolishini to‘liq qo‘llab-quvvatladi va xotirjamlik bildirdi
Madriddagi yangi davr va barqarorlik
O‘tgan mavsumda 53 ta uchrashuvda maydonga tushib, 22 ta gol va 14 ta assist qayd etgan 26 yoshli Vinisius Madrid hujum chizig‘ining ajralmas bo‘lagiga aylanib ulgurgan. Mourino qo‘l ostida yangi mavsumga kirishayotgan «Real» o‘z yetakchisi bilan bitimni uzaytirish orqali tarkib barqarorligini mustahkamlab oldi.
Sizningcha, Joze Mourino boshchiligidagi yangi tizimda Vinisius Junior o‘z sermahsulligini yanada oshirib, «Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogarga aylana oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Real Madrid» muxlislariga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!
…