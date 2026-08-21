Eng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqida

·8·Sport
Eng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqida

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino jamoaning asosiy yulduzlaridan biri — braziliyalik qanot hujumchisi Vinisius Juniorning klub bilan yangi shartnoma imzolaganiga o‘z munosabatini bildirdi. Ispaniyaning nufuzli Diario AS nashriga intervyu bergan portugaliyalik mutaxassis futbolchining qarori u uchun kutilmagan holat bo‘lmaganini va «Qirollik klubi» falsafasiga to‘liq mos kelishini ta’kidladi.

«Menda faqat bir savol bor edi»: Mourinoning bayonoti

Joze Mourino Vinisiusning shartnoma uzaytirish jarayoni va uning jamoadagi o‘rni haqida to‘xtalib, quyidagi fikrlarni bildirdi:

"Bu men uchun hech qanday kutilmagan yangilik bo‘lgani yo‘q. Menga vaziyat haqida ma’lum qilishganida, yagona savolim shunday bo‘lgandi: «U qolishni istaydimi yoki yo‘q?». Menga uning qolmoqchi ekanini aytishdi, shu bois mutlaqo xotirjam edim. U dunyoning top-10 eng kuchli futbolchilari qatoriga kiradimi yoki yo‘qmi, bunga alohida baho berishni istamayman. Lekin u eng yaxshilardan biri ekanligi aniq, eng yaxshilar esa doimo «Real»da to‘p surishi kerak.", — dedi Joze Mourino.

Vinisius Juniorning «Real»dagi holati va ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich

Holat va tafsilotlar

Futbolchi

Vinisius Junior (26 yosh, Braziliya)

Jamoadagi roli

Asosiy qanot hujumchisi va yetakchi yulduz

O‘tgan mavsumdagi o‘yinlari

Barcha musobaqalarda 53 ta uchrashuv

Sermahsullik

22 ta gol va 14 ta golli uzatma (jami 36 ta samarali harakat)

Bosh murabbiy pozitsiyasi

Uning qolishini to‘liq qo‘llab-quvvatladi va xotirjamlik bildirdi

Madriddagi yangi davr va barqarorlik

O‘tgan mavsumda 53 ta uchrashuvda maydonga tushib, 22 ta gol va 14 ta assist qayd etgan 26 yoshli Vinisius Madrid hujum chizig‘ining ajralmas bo‘lagiga aylanib ulgurgan. Mourino qo‘l ostida yangi mavsumga kirishayotgan «Real» o‘z yetakchisi bilan bitimni uzaytirish orqali tarkib barqarorligini mustahkamlab oldi.

Sizningcha, Joze Mourino boshchiligidagi yangi tizimda Vinisius Junior o‘z sermahsulligini yanada oshirib, «Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogarga aylana oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Real Madrid» muxlislariga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!

José MourinhoReal MadridVinícius JúniorDiario AS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdiAjoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdiBugun, 18:26UFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiUFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiBugun, 18:07Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiRo‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiBugun, 18:00Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Bugun, 17:49Toshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariToshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariBugun, 17:42Chelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiChelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiBugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)