Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCh-2026 finalidan keyingi suhbat tafsilotlarini ochiqladi
Futbol olamining eng yorqin yosh yulduzlaridan biri Lamine Yamal 2026-yilgi Jahon chempionati finalidan soʻng afsonaviy Lionel Messi bilan boʻlib oʻtgan hissiyotlarga boy muloqot haqida soʻzlab berdi. Ispaniya terma jamoasining Argentina ustidan qozonilgan gʻalabasidan soʻng, ikki avlod vakillari oʻrtasidagi ushbu uchrashuv ramziy maʼnoga ega boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nyu-Yorkda boʻlib oʻtgan dramatik final bahsidan soʻng, Barselona klubining sobiq va amaldagi qahramonlari maydon markazida uzoq suhbatlashishgan edi. Yamalning soʻzlariga koʻra, sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining aytgan gaplari u uchun jahon chempionligi oltin medalidan kam boʻlmagan qadrga ega.
Kelajak avlodga bildirilgan ishonchGoal.com nashri xabariga koʻra, Lionel Messi yosh hujumchiga oʻz yoʻlida davom etishi kerakligini va futbol kelajagi aynan yangi avlod qoʻlida ekanligini taʼkidlagan. "U menga oʻz yoʻlimda davom etishimni va kelajak bizning avlodimizga tegishli ekanini aytdi. Bu soʻzlar boʻynimdagi oltin medal kabi men uchun juda qadrli", — deya taʼkidladi Lamine Yamal.
Magʻlubiyatga uchraganiga qaramay, 39 yoshli Lionel Messi turnir davomida oʻzining yuqori saviyada ekanligini yana bir bor isbotladi. U musobaqa davomida 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirib, Argentina terma jamoasining finalga qadar yetib kelishida asosiy rolni oʻynadi. Biroq finalda Ispaniyaning yosh va shiddatli tarkibi ustunlik qildi.
Ustoz va shogird ehtiromiLamine Yamal bolaligidan Lionel Messiga havas qilib ulgʻayganini va u bilan eng nufuzli turnir finalida toʻqnash kelish uning ushalgan orzusi ekanini yashirmadi. "U men doim hayrat bilan kuzatgan inson. Oʻyin yakunlangach, unga boʻlgan cheksiz hurmatimni izhor qildim", — deydi Ispaniya terma jamoasi aʼzosi.
Eʼtiborlisi shundaki, Lionel Messi hali final uchrashuvi boshlanmasidanoq Yamal haqida iliq fikrlar bildirgan edi. Argentina sardori 19 yoshli vingerning iqtidorini yuqori baholab, uni "jahon miqyosidagi yulduz" deb atagan va uning oldida buyuk karyera kutayotganini bashorat qilgan edi.
Ushbu uchrashuv futbol jamoatchiligi tomonidan ramziy maʼnoda "estafeta tayyogʻini topshirish" deb baholanmoqda. Lionel Messi oʻzining soʻnggi yirik turnirlaridan birini oʻtkazayotgan bir paytda, Lamine Yamal Barselona va Ispaniya futbolining yangi davri yetakchisi sifatida namoyon boʻlmoqda.
…