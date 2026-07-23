Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCh-2026 finalidan keyingi suhbat tafsilotlarini ochiqladi

·70·Sport
Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCh-2026 finalidan keyingi suhbat tafsilotlarini ochiqladi

Futbol olamining eng yorqin yosh yulduzlaridan biri Lamine Yamal 2026-yilgi Jahon chempionati finalidan soʻng afsonaviy Lionel Messi bilan boʻlib oʻtgan hissiyotlarga boy muloqot haqida soʻzlab berdi. Ispaniya terma jamoasining Argentina ustidan qozonilgan gʻalabasidan soʻng, ikki avlod vakillari oʻrtasidagi ushbu uchrashuv ramziy maʼnoga ega boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nyu-Yorkda boʻlib oʻtgan dramatik final bahsidan soʻng, Barselona klubining sobiq va amaldagi qahramonlari maydon markazida uzoq suhbatlashishgan edi. Yamalning soʻzlariga koʻra, sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining aytgan gaplari u uchun jahon chempionligi oltin medalidan kam boʻlmagan qadrga ega.

Kelajak avlodga bildirilgan ishonch

Goal.com nashri xabariga koʻra, Lionel Messi yosh hujumchiga oʻz yoʻlida davom etishi kerakligini va futbol kelajagi aynan yangi avlod qoʻlida ekanligini taʼkidlagan. "U menga oʻz yoʻlimda davom etishimni va kelajak bizning avlodimizga tegishli ekanini aytdi. Bu soʻzlar boʻynimdagi oltin medal kabi men uchun juda qadrli", — deya taʼkidladi Lamine Yamal.

Magʻlubiyatga uchraganiga qaramay, 39 yoshli Lionel Messi turnir davomida oʻzining yuqori saviyada ekanligini yana bir bor isbotladi. U musobaqa davomida 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirib, Argentina terma jamoasining finalga qadar yetib kelishida asosiy rolni oʻynadi. Biroq finalda Ispaniyaning yosh va shiddatli tarkibi ustunlik qildi.

Ustoz va shogird ehtiromi

Lamine Yamal bolaligidan Lionel Messiga havas qilib ulgʻayganini va u bilan eng nufuzli turnir finalida toʻqnash kelish uning ushalgan orzusi ekanini yashirmadi. "U men doim hayrat bilan kuzatgan inson. Oʻyin yakunlangach, unga boʻlgan cheksiz hurmatimni izhor qildim", — deydi Ispaniya terma jamoasi aʼzosi.

Eʼtiborlisi shundaki, Lionel Messi hali final uchrashuvi boshlanmasidanoq Yamal haqida iliq fikrlar bildirgan edi. Argentina sardori 19 yoshli vingerning iqtidorini yuqori baholab, uni "jahon miqyosidagi yulduz" deb atagan va uning oldida buyuk karyera kutayotganini bashorat qilgan edi.

Ushbu uchrashuv futbol jamoatchiligi tomonidan ramziy maʼnoda "estafeta tayyogʻini topshirish" deb baholanmoqda. Lionel Messi oʻzining soʻnggi yirik turnirlaridan birini oʻtkazayotgan bir paytda, Lamine Yamal Barselona va Ispaniya futbolining yangi davri yetakchisi sifatida namoyon boʻlmoqda.

Lamine YamalLionel MessiJahon ChempionatiBarcelonaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...