Parma Milan akademiyasining yana bir iqtidorli yulduziga koʻz tikmoqda

·22·Sport
Parma Milan akademiyasining yana bir iqtidorli yulduziga koʻz tikmoqda

Italiya A Seriyasiga qaytgan Parma jamoasi tarkibni yoshartirish va istiqbolli futbolchilarni jalb etish borasidagi ishlarini davom ettirmoqda. Klubning navbatdagi nishoni Milan tizimidagi eng iqtidorli yarim himoyachilardan biri sanalgan Christian Comotto boʻlib turibdi. Maʼlumotlarga koʻra, parmaliklar allaqachon futbolchining holati boʻyicha dastlabki soʻrovlarni amalga oshirishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Parma sport direktori Federico Cherubini futbolchining agenti Giuseppe Riso bilan aloqaga chiqqan. Muzokaralar davomida nafaqat Comotto, balki Milan muxlislarining asosiy umidi boʻlgan Francesco Camarda masalasi ham muhokama qilingan. Har ikki futbolchi hozirda "rossonerilar"ning kelajakdagi poydevori sifatida koʻrilmoqda.

Christian Comotto yaqindagina Milan bilan 2031-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bu klubning futbolchiga boʻlgan ishonchi yuqori ekanligidan dalolat beradi. Biroq, yosh iqtidor egasining asosiy tarkibda yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi soʻroq ostida qolayotgani sababli, uning boshqa jamoaga ijaraga berilishi varianti koʻrib chiqilmoqda.

Transfer tafsilotlari va ijara ehtimoli

Parma rahbariyati Comottoni jamoaning oʻrta chizigʻini kuchaytira oladigan va yuqori texnik salohiyatga ega oʻyinchi deb hisoblamoqda. Futbolchi oʻtgan mavsumni Spetsiya safida ijara asosida oʻtkazib, u yerda oʻzining ijobiy tomonlarini koʻrsatishga ulgurgan edi. Endilikda u yuqori divizionda oʻzini sinab koʻrish imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin.

Milan rahbariyati Comotto va Camarda kabi yosh yulduzlarining sotilishiga mutlaqo qarshi. Shu sababli, Parma bilan olib borilayotgan muzokaralarda faqatgina vaqtinchalik ijara shartnomasi haqida gap borishi mumkin. Bu har ikki tomon uchun ham manfaatli boʻlishi kutilmoqda: Parma sifatli ijrochilarga ega boʻladi, Milan esa oʻz tarbiyalanuvchilarining tajriba orttirishini taʼminlaydi.

Hozirda Christian Comotto Milan mashgʻulotlar yigʻinida ishtirok etmoqda va murabbiylar shtabi uning jismoniy holatini kuzatib bormoqda. Parma esa via Aldo Rossi (Milan qarorgohi)dan keladigan yakuniy javobni kutmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, A Seriyaning yangi mavsumida ushbu yosh iqtidorning oʻyinlarini kuzatish yanada qiziqarli boʻladi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Italiya chempionati doimo diqqat markazida boʻlib kelgan. Ayniqsa, Parma kabi tarixiy klublarning elitaga qaytishi va u yerda yosh iqtidorlarning kashf etilishi chempionat saviyasini yanada oshirishi shubhasiz.

MilanParmaA SeriyaTransferlarChristian Comotto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...