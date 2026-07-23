Parma Milan akademiyasining yana bir iqtidorli yulduziga koʻz tikmoqda
Italiya A Seriyasiga qaytgan Parma jamoasi tarkibni yoshartirish va istiqbolli futbolchilarni jalb etish borasidagi ishlarini davom ettirmoqda. Klubning navbatdagi nishoni Milan tizimidagi eng iqtidorli yarim himoyachilardan biri sanalgan Christian Comotto boʻlib turibdi. Maʼlumotlarga koʻra, parmaliklar allaqachon futbolchining holati boʻyicha dastlabki soʻrovlarni amalga oshirishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Parma sport direktori Federico Cherubini futbolchining agenti Giuseppe Riso bilan aloqaga chiqqan. Muzokaralar davomida nafaqat Comotto, balki Milan muxlislarining asosiy umidi boʻlgan Francesco Camarda masalasi ham muhokama qilingan. Har ikki futbolchi hozirda "rossonerilar"ning kelajakdagi poydevori sifatida koʻrilmoqda.
Christian Comotto yaqindagina Milan bilan 2031-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bu klubning futbolchiga boʻlgan ishonchi yuqori ekanligidan dalolat beradi. Biroq, yosh iqtidor egasining asosiy tarkibda yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi soʻroq ostida qolayotgani sababli, uning boshqa jamoaga ijaraga berilishi varianti koʻrib chiqilmoqda.
Transfer tafsilotlari va ijara ehtimoliParma rahbariyati Comottoni jamoaning oʻrta chizigʻini kuchaytira oladigan va yuqori texnik salohiyatga ega oʻyinchi deb hisoblamoqda. Futbolchi oʻtgan mavsumni Spetsiya safida ijara asosida oʻtkazib, u yerda oʻzining ijobiy tomonlarini koʻrsatishga ulgurgan edi. Endilikda u yuqori divizionda oʻzini sinab koʻrish imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin.
Milan rahbariyati Comotto va Camarda kabi yosh yulduzlarining sotilishiga mutlaqo qarshi. Shu sababli, Parma bilan olib borilayotgan muzokaralarda faqatgina vaqtinchalik ijara shartnomasi haqida gap borishi mumkin. Bu har ikki tomon uchun ham manfaatli boʻlishi kutilmoqda: Parma sifatli ijrochilarga ega boʻladi, Milan esa oʻz tarbiyalanuvchilarining tajriba orttirishini taʼminlaydi.
Hozirda Christian Comotto Milan mashgʻulotlar yigʻinida ishtirok etmoqda va murabbiylar shtabi uning jismoniy holatini kuzatib bormoqda. Parma esa via Aldo Rossi (Milan qarorgohi)dan keladigan yakuniy javobni kutmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, A Seriyaning yangi mavsumida ushbu yosh iqtidorning oʻyinlarini kuzatish yanada qiziqarli boʻladi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Italiya chempionati doimo diqqat markazida boʻlib kelgan. Ayniqsa, Parma kabi tarixiy klublarning elitaga qaytishi va u yerda yosh iqtidorlarning kashf etilishi chempionat saviyasini yanada oshirishi shubhasiz.
…