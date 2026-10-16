Chempionlik poygasi keskinlashdi: «Neftchi» Qo‘qonda g‘alaba qozonib, 1-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Neftchi»
- Qo‘qonda «Qo‘qon-1912» ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozonib, 55 ochko bilan turnir jadvalida «Paxtakor»ni (52 ochko) ortda qoldirib, chempionlik poygasida peshqadam bo‘ldi.
- Bellashuvda Zoran Marushich dubl qayd etdi va Nurmuhammad Abdug‘aniyev gol urib, keyinroq qizil kartochka oldi.
- Koffi Kuao 86-daqiqada yakuniy golni urib, «Neftchi»ning g‘alabasini ta’minladi. Ushbu natija chempionlik poygasidagi raqobatni yanada keskinlashtirdi.
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasining 24-turi doirasida vodiyning ikki prinsipial jamoasi — «Qo‘qon-1912» hamda Farg‘onaning «Neftchi» klublari o‘rtasida kechgan derbi tomoshabinlarga unutilmas dramani taqdim etdi. Qo‘qon shahridagi «Markaziy» stadionda kechgan bellashuvda farg‘onaliklar 4:2 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi.
Mazkur muhim muvaffaqiyat ortidan ochkolarini 55 taga yetkazib olgan «Neftchi» turnir jadvalida «Paxtakor»ni (52 ochko) ortda qoldirib, chempionlik poygasida yakkapeshqadam bo‘lib oldi.
Derbida haqiqiy gollar shousi va chetlatish
Bellashuv juda yuqori temp va hujumkor ruhda boshlandi:
Dastlabki almashinuv: O‘yinning 11-daqiqasida mezbonlar hujumchisi Toma Tabatadze hisobni ochgan bo‘lsa, oradan atigi uch daqiqa o‘tib (14-daqiqa) Zoran Marushich muvozanatni tikladi;
Ikkinchi bo‘limdagi keskinlik: Tanaffusdan so‘ng 48-daqiqada Nurmuhammad Abdug‘aniyev farg‘onaliklarni oldinga olib chiqdi, biroq 50-daqiqadayoq Shahzod Akromov muvozanatni tiklab, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Dubl va bir kishi kam bo‘lib qolish: 58-daqiqada Marushich o‘z dublini nishonlab, «Neftchi»ni yana oldinga olib chiqdi. Ammo 59-daqiqada gol muallifi Nurmuhammad Abdug‘aniyev to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, maydonni tark etdi;
Kuaoning yakuniy nuqtasi: Bir kishi kam bo‘lib qolgan mehmonlar himoyaga yotib olmadi — 86-daqiqada Koffi Kuao qarshi hujumda to‘p kiritib, yakuniy 4:2 hisobidagi g‘alabani naqd qildi.
O‘yin bayonnomasi:
Superliga. 24-tur
«Qo‘qon-1912» — «Neftchi» 2:4
Qo‘qon, «Markaziy» stadioni
Gollar: Toma Tabatadze (11), Shahzod Akromov (50) — Zoran Marushich (14, 58), Nurmuhammad Abdug‘aniyev (48), Koffi Kuao (86).
«Qo‘qon-1912»: Rahim Davronov, Jasur Yoqubov, Shota Gvazava (Muhriddin Pazildinov, 82), Shohrux Gadoyev, Zafar Hakimov (Asliddin Toshtemirov, 62), Shahzod Akramov (Shohrux Mahmudhojiyev, 74), Iqbol Malikjonov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Toma Tabatadze (Javohir Husanov, 62), Elbek Yo‘lchiyev, Muhammadanas Hasanov (Akbar O‘ktamov, 82).
«Neftchi»: Akbar To‘rayev, Vladimir Yovovich (Abror Ismoilov, 64), Xurshid G‘iyosov (Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, 74), Asilbek Jumayev (Anvar G‘ofurov, 64), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Muhsin Ubaydullayev, Alisher Odilov (Bilol Toshmirzayev, 82), Zoran Marushich (Stipe Peritsa, 74), Farrux Sayfiyev, Koffi Kuao, Ratinio.
Ogohlantirish: Shahzod Akramov (38).
Chetlatish: Nurmuhammad Abdug‘aniyev (59).
Chempionlik intrigasi cho‘qqiga chiqmoqda
Ushbu g‘alabadan so‘ng barcha e’tibor turnir jadvalidagi asosiy raqobatchiga qaratilmoqda. Endilikda «Paxtakor» mazkur tur doirasida safarda Namanganning kuchli uchinchi o‘rindagi «Navbahor» klubiga qarshi og‘ir sinovdan o‘tishiga to‘g‘ri keladi. Har bir ochko oltinga teng bo‘lgan mavsum finali tobora shiddatli tus olmoqda.
Izohlar 0
…