Chempionlik poygasi keskinlashdi: «Neftchi» Qo‘qonda g‘alaba qozonib, 1-o‘ringa ko‘tarildi

·73·Sport
Chempionlik poygasi keskinlashdi: «Neftchi» Qo‘qonda g‘alaba qozonib, 1-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Neftchi»
  • Qo‘qonda «Qo‘qon-1912» ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozonib, 55 ochko bilan turnir jadvalida «Paxtakor»ni (52 ochko) ortda qoldirib, chempionlik poygasida peshqadam bo‘ldi.
  • Bellashuvda Zoran Marushich dubl qayd etdi va Nurmuhammad Abdug‘aniyev gol urib, keyinroq qizil kartochka oldi.
  • Koffi Kuao 86-daqiqada yakuniy golni urib, «Neftchi»ning g‘alabasini ta’minladi. Ushbu natija chempionlik poygasidagi raqobatni yanada keskinlashtirdi.

Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasining 24-turi doirasida vodiyning ikki prinsipial jamoasi — «Qo‘qon-1912» hamda Farg‘onaning «Neftchi» klublari o‘rtasida kechgan derbi tomoshabinlarga unutilmas dramani taqdim etdi. Qo‘qon shahridagi «Markaziy» stadionda kechgan bellashuvda farg‘onaliklar 4:2 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi.

Mazkur muhim muvaffaqiyat ortidan ochkolarini 55 taga yetkazib olgan «Neftchi» turnir jadvalida «Paxtakor»ni (52 ochko) ortda qoldirib, chempionlik poygasida yakkapeshqadam bo‘lib oldi.

Derbida haqiqiy gollar shousi va chetlatish

Bellashuv juda yuqori temp va hujumkor ruhda boshlandi:

  • Dastlabki almashinuv: O‘yinning 11-daqiqasida mezbonlar hujumchisi Toma Tabatadze hisobni ochgan bo‘lsa, oradan atigi uch daqiqa o‘tib (14-daqiqa) Zoran Marushich muvozanatni tikladi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi keskinlik: Tanaffusdan so‘ng 48-daqiqada Nurmuhammad Abdug‘aniyev farg‘onaliklarni oldinga olib chiqdi, biroq 50-daqiqadayoq Shahzod Akromov muvozanatni tiklab, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Dubl va bir kishi kam bo‘lib qolish: 58-daqiqada Marushich o‘z dublini nishonlab, «Neftchi»ni yana oldinga olib chiqdi. Ammo 59-daqiqada gol muallifi Nurmuhammad Abdug‘aniyev to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, maydonni tark etdi;

  • Kuaoning yakuniy nuqtasi: Bir kishi kam bo‘lib qolgan mehmonlar himoyaga yotib olmadi — 86-daqiqada Koffi Kuao qarshi hujumda to‘p kiritib, yakuniy 4:2 hisobidagi g‘alabani naqd qildi.

O‘yin bayonnomasi:

Superliga. 24-tur

«Qo‘qon-1912» — «Neftchi» 2:4

Qo‘qon, «Markaziy» stadioni

  • Gollar: Toma Tabatadze (11), Shahzod Akromov (50) — Zoran Marushich (14, 58), Nurmuhammad Abdug‘aniyev (48), Koffi Kuao (86).

  • «Qo‘qon-1912»: Rahim Davronov, Jasur Yoqubov, Shota Gvazava (Muhriddin Pazildinov, 82), Shohrux Gadoyev, Zafar Hakimov (Asliddin Toshtemirov, 62), Shahzod Akramov (Shohrux Mahmudhojiyev, 74), Iqbol Malikjonov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Toma Tabatadze (Javohir Husanov, 62), Elbek Yo‘lchiyev, Muhammadanas Hasanov (Akbar O‘ktamov, 82).

  • «Neftchi»: Akbar To‘rayev, Vladimir Yovovich (Abror Ismoilov, 64), Xurshid G‘iyosov (Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, 74), Asilbek Jumayev (Anvar G‘ofurov, 64), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Muhsin Ubaydullayev, Alisher Odilov (Bilol Toshmirzayev, 82), Zoran Marushich (Stipe Peritsa, 74), Farrux Sayfiyev, Koffi Kuao, Ratinio.

  • Ogohlantirish: Shahzod Akramov (38).

  • Chetlatish: Nurmuhammad Abdug‘aniyev (59).

Chempionlik intrigasi cho‘qqiga chiqmoqda

Ushbu g‘alabadan so‘ng barcha e’tibor turnir jadvalidagi asosiy raqobatchiga qaratilmoqda. Endilikda «Paxtakor» mazkur tur doirasida safarda Namanganning kuchli uchinchi o‘rindagi «Navbahor» klubiga qarshi og‘ir sinovdan o‘tishiga to‘g‘ri keladi. Har bir ochko oltinga teng bo‘lgan mavsum finali tobora shiddatli tus olmoqda.

Qo‘qon-1912NeftchiO‘zbekiston SuperligiMarkaziy stadion
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdi21 sentabr 07:01«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!20 sentabr 22:13«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi10 sentabr 06:51«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi9 sentabr 21:29«Andijon» 90+1-daqiqada «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdi: Stadionni larzaga solgan gollar!«Andijon» 90+1-daqiqada «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdi: Stadionni larzaga solgan gollar!10 sentabr 21:31«Navbahor» ikki bor hisobda ortda qolib, «Dinamo» ustidan irodali g‘alabaga erishdi«Navbahor» ikki bor hisobda ortda qolib, «Dinamo» ustidan irodali g‘alabaga erishdi17 sentabr 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi