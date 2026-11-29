Javohir Sindarov Gukesh Dommarajuni mag‘lub etdi
Javohir Sindarov jahon chempionligi uchun kechayotgan matchda birinchi g‘alabasini qo‘lga kiritdi. Hamyurtimiz beshinchi partiyada oq donalarda o‘ynab, amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommarajuni mag‘lub etdi.
Matchning dastlabki to‘rt partiyasi durang bilan yakunlangan edi. Beshinchi bahsda esa Gukeshning 31-yurishda farzinlarni almashtirishga urinishi jiddiy xatoga aylandi. Javohir raqibining xatosidan unumli foydalanib, partiyani o‘z foydasiga hal qildi.
Shu tariqa, 20 yoshli grossmeyster matchdagi birinchi g‘alabasini rasmiylashtirdi va umumiy hisobda 3:2 hisobida oldinga chiqdi.
Jahon chempionligi uchun jami 14 ta klassik partiya o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Musobaqada 7,5 ochko to‘plagan shaxmatchi jahon tojiga ega bo‘ladi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…