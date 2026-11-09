“Futbolchilardan uzr so‘rayman”: Ro‘ziqul Berdiyev Buxorodagi og‘ir g‘alaba haqida gapirdi
O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida kechgan muhim to‘qnashuvda Qarshining «Nasaf» jamoasi safarda «Buxoro» ustidan 1:0 hisobida irodali va o‘ta qiyin g‘alabani rasmiylashtirdi.
O‘yindan so‘ng qarshiliklar ustozi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis 8 soatlab aeroportda kutishga majbur qilgan og‘ir yo‘l azobi, tarkibdagi yo‘qotishlar va murabbiylikdan dam olish haqidagi savollarga javob berar ekan, eng avvalo Buxorodagi maydon sifatini keskin tanqid qilib, ikkala jamoa futbolchilaridan rasman uzr so‘radi.
«Bunday maydonni yaqin orada ko‘rmagandim»: Maydon holati bo‘yicha keskin e’tiroz
Ro‘ziqul Berdiyev o‘yin sifati nima sababdan faqat uzun to‘p oshirishlar va kurashlardan iborat bo‘lib qolganiga aniqlik kiritdi:
Futbolchilarning jasorati: «Shaxsan o‘zim ikkala jamoa futbolchilaridan uzr so‘rayman. Ularni shunday maydonda to‘p surishga majbur qilayotganimiz juda og‘ir holat. Bunaqa maydonni yaqin atrofda umuman ko‘rmagandim. Bunday gazonda chiqib o‘ynashning o‘zi haqiqiy jasorat»;
Taktikaga ta’siri: «O‘yinga kelsak, bunday holatdagi maydonda bahs boshqacha kechishi ham mumkin emasdi — faqat uzun paslar, havodagi kurashlar va standart vaziyatlar. Shunga qaramay, yigitlar oxirigacha kurashdi va muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi».
Aeroportdagi 8 soat, yo‘qotishlar va jarohatlar
Murabbiy xalqaro va ichki safarlar tufayli yuzaga kelgan charchoq hamda yetakchi futbolchilarning yo‘qligi xususida ham batafsil to‘xtaldi:
Yo‘l mashaqqati: Jamoa uzoq parvozlardan keyin yetib kelgan va hatto 8 soatlab aeroportda qolib ketishga to‘g‘ri kelgan. Bu esa o‘yinchilarga jiddiy jismoniy yuklama bo‘lgan;
Abdurahmatov va Bahromovning holati: «Zafarmurod Abdurahmatov va Sardor Bahromov biz uchun katta yo‘qotish bo‘ldi. Bahromovda oldingi o‘yindan qolgan jarohat bor edi. Abdurahmatovning oyog‘ida yengil jarohat sezilgani sabab tavakkal qilmadik. Shuningdek, Murod Rahmatov ham maydonga tusha olmadi. Shunga qaramay, yigitlar ruhiy kuch topa bilishdi».
«Jamoaga qancha kerak bo‘lsam, shuncha yordam beraman»
Gvardiola va Anchelotti singari buyuk murabbiylar faoliyatida kuzatiladigan tanaffuslar (sabbatikal) haqidagi savolga «Nasaf» bosh murabbiyi samimiy javob qaytardi:
«Albatta, biz ham insonmiz, charchaymiz. Biroz dam olishni istagan paytlarim bo‘lgan, oldin ham buni aytganman. Tanaffus yomon bo‘lmasdi. Lekin hozir bunga qisqa javob beraman: klubga va jamoaga qancha kerak bo‘lsam, shuncha xizmat qilaman va yordam beraman».
Izohlar 0
…