Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqda
Yevropa futbolida kutilmagan va shov-shuvli murabbiylik rotatsiyasi amalga oshish arafasida turibdi. Mashhur insayder Janluka Di Marsio tarqatgan so‘nggi ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, tajribali mutaxassis Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligiga qaytishga juda yaqin turibdi. Manbaning ta’kidlashicha, 61 yoshli ustoz bilan Italiya futbol federatsiyasi o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan va tomonlar 2030 yilga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolashadi. Yangi bitimga ko‘ra, italiyalik dahoning yillik maoshi 2 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda.
Bu tajribali murabbiyning «Skuadra Adzurra» rulidagi ilk faoliyati emas. Manchini bundan avval, ya’ni 2018 yildan to 2023 yilga qadar ham vatani bosh jamoasini muvaffaqiyatli boshqargan edi. Uning qo‘l ostida italiyaliklar o‘ziga xos renessansni boshdan kechirib, 2021 yilgi Yevropa chempionatida mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritgan va qit’a taxtiga ko‘tarilishgan edi. Biroq shundan so‘ng jamoa inqirozga yuz tutib, kutilmaganda 2022 yili Qatarda o‘tgan Jahon chempionati yo‘llanmasidan mahrum bo‘lgan va bu holat mutaxassisning lavozimini tark etishiga sabab bo‘lgan edi. U Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasida ham ma’lum muddat faoliyat yuritishga ulgurdi.
Italiya terma jamoasining yana eski va ishonchli ustoziga murojaat qilishi bejiz emas. Joriy yilning mart oyida Jahon chempionati saralash bosqichidagi navbatdagi muvaffaqiyatsizlik va omadsiz o‘yinlardan so‘ng, mamlakat futbol federatsiyasi sobiq bosh murabbiy Jennaro Gattuzoni iste’foga chiqarishga qaror qilgan edi. Endilikda Apennin yarim oroli vakillari Manchini boshchiligida jamoani qayta jonlantirish va 2030 yilgi global mundialgacha bo‘lgan davrda avvalgi ulug‘vorlikni tiklashni maqsad qilgan.
Roberto Manchinining Italiya terma jamoasidagi yangi davri, kutilayotgan taktik islohotlar va Yevropa futbolining eng so‘nggi qaynoq yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…