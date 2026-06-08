Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqda

·73·Sport
Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqda

Yevropa futbolida kutilmagan va shov-shuvli murabbiylik rotatsiyasi amalga oshish arafasida turibdi. Mashhur insayder Janluka Di Marsio tarqatgan so‘nggi ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, tajribali mutaxassis Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligiga qaytishga juda yaqin turibdi. Manbaning ta’kidlashicha, 61 yoshli ustoz bilan Italiya futbol federatsiyasi o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan va tomonlar 2030 yilga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolashadi. Yangi bitimga ko‘ra, italiyalik dahoning yillik maoshi 2 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda.

Bu tajribali murabbiyning «Skuadra Adzurra» rulidagi ilk faoliyati emas. Manchini bundan avval, ya’ni 2018 yildan to 2023 yilga qadar ham vatani bosh jamoasini muvaffaqiyatli boshqargan edi. Uning qo‘l ostida italiyaliklar o‘ziga xos renessansni boshdan kechirib, 2021 yilgi Yevropa chempionatida mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritgan va qit’a taxtiga ko‘tarilishgan edi. Biroq shundan so‘ng jamoa inqirozga yuz tutib, kutilmaganda 2022 yili Qatarda o‘tgan Jahon chempionati yo‘llanmasidan mahrum bo‘lgan va bu holat mutaxassisning lavozimini tark etishiga sabab bo‘lgan edi. U Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasida ham ma’lum muddat faoliyat yuritishga ulgurdi.

Italiya terma jamoasining yana eski va ishonchli ustoziga murojaat qilishi bejiz emas. Joriy yilning mart oyida Jahon chempionati saralash bosqichidagi navbatdagi muvaffaqiyatsizlik va omadsiz o‘yinlardan so‘ng, mamlakat futbol federatsiyasi sobiq bosh murabbiy Jennaro Gattuzoni iste’foga chiqarishga qaror qilgan edi. Endilikda Apennin yarim oroli vakillari Manchini boshchiligida jamoani qayta jonlantirish va 2030 yilgi global mundialgacha bo‘lgan davrda avvalgi ulug‘vorlikni tiklashni maqsad qilgan.

Roberto Manchinining Italiya terma jamoasidagi yangi davri, kutilayotgan taktik islohotlar va Yevropa futbolining eng so‘nggi qaynoq yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Roberto ManciniItaliyaJankuka Di MarcioSaudiya ArabistoniJennaro Gattuzo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaAntonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaBugun, 16:36Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiBugun, 15:52Real Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaReal Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:35De la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiDe la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiBugun, 15:16Real Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaReal Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaBugun, 15:16Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...Bugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)