Wildberries tovarlarni sunʼiy intellekt yordamida solishtirish funksiyasini ishga tushirdi

·42·Texno
Wildberries tovarlarni sunʼiy intellekt yordamida solishtirish funksiyasini ishga tushirdi

Wildberries marketpleysi foydalanuvchilarga tovar tanlashni osonlashtirish maqsadida sunʼiy intellektga asoslangan “Aqlli solishtirish” funksiyasini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Wildberries & Russ birlashgan kompaniyasi matbuot xizmatining xabar berishicha, ushbu vosita bir nechta mahsulotni tanlab, ularning asosiy farqlari, afzalliklari va kamchiliklari haqida tizimlashtirilgan tahlil olish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiyaning asosiy maqsadi — foydalanuvchiga aniq bir maqsad, masalan, ish, oʻqish yoki oʻyinlar uchun qaysi mahsulot koʻproq mos kelishi haqida qisqa va tushunarli tavsiya berishdir. Mahsulot boʻyicha direktor Kristina Moshkoning soʻzlariga koʻra, ushbu vosita foydalanuvchi muammosini platformaning oʻzida, boshqa saytlarga oʻtmasdan turib samarali hal qilishga yordam beradi.

Ishlab chiquvchilarning fikricha, “Aqlli solishtirish” funksiyasi ayniqsa murakkab texnik xususiyatlarga ega boʻlgan elektronika, maishiy texnika va asbob-uskunalar kabi kategoriyalarda juda qoʻl keladi. Endilikda xaridor oʻnlab parametrlarni qoʻlda solishtirib oʻtirmasdan, sunʼiy intellekt tomonidan tayyorlangan oddiy va tushunarli tushuntirishni oladi.

Kompaniya kelgusida foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari asosida ushbu vositani yanada takomillashtirishni rejalashtirmoqda. Mazkur yangilik Wildberries platformasidagi sunʼiy intellekt ssenariylarining davomi boʻlib, hozirda saytda virtual kiyib koʻrish xonasi, foto orqali aqlli qidiruv va sharhlarni neyrotarmoq yordamida qisqacha bayon qilish funksiyalari ishlab turibdi.

WildberriesSunʼiy IntellektMarketpleysTexnologiyaOnlayn Savdo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin