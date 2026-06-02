Aigo Starlight EV Quiet Platinum: 1000 W gacha quvvatli shovqinsiz bloklar
Aigo kompaniyasi toʻliq modulli konstruksiyaga ega boʻlgan Starlight EV Quiet Platinum quvvatlantirish bloklari seriyasini taqdim etdi. Yangi liniya 850 W va 1000 W quvvatga ega modellarni oʻz ichiga oladi. Xitoy bozorida ushbu qurilmalarning boshlangʻich narxi 569 yuan yoki taxminan 85 dollarni tashkil etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi quvvatlantirish bloklarining asosiy oʻziga xosligi ularning juda past shovqin darajasida ishlashidir. Qurilmalar PPLP Dual S-Level Silent Operation standarti boʻyicha sertifikatlangan boʻlib, hatto yuqori yuklama ostida ham shovqin darajasi 25 dBA atrofida saqlanib qoladi. Sovutish tizimi uchun gidrodinamik podshipnikli 135 mm li ventilyator masʼuldir.
Texnik jihatdan bloklar ATX 3.1 standartiga javob beradi va PCIe 5.1 interfeysini qoʻllab-quvvatlaydi. Zamonaviy videokartalar uchun 600 W gacha quvvat yetkazib bera oladigan 16-pinli maxsus ulagich ham mavjud. Korpusdagi antivibratsiya elementlari rezonansni kamaytirishga xizmat qiladi.
Konstruksiyada yuqori sifatli yapon kondensatorlari, termoyostiqchali mis radiator va toʻliq qalaylangan kabellardan foydalanilgan. Bu esa qurilmaning uzoq muddatli va barqaror ishlashini taʼminlaydi. Aigo Starlight EV Quiet Platinum seriyasi ham samaradorlik, ham jimlikni qadrlovchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan.
…