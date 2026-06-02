Aigo Starlight EV Quiet Platinum: 1000 W gacha quvvatli shovqinsiz bloklar

·41·Texno
Aigo Starlight EV Quiet Platinum: 1000 W gacha quvvatli shovqinsiz bloklar

Aigo kompaniyasi toʻliq modulli konstruksiyaga ega boʻlgan Starlight EV Quiet Platinum quvvatlantirish bloklari seriyasini taqdim etdi. Yangi liniya 850 W va 1000 W quvvatga ega modellarni oʻz ichiga oladi. Xitoy bozorida ushbu qurilmalarning boshlangʻich narxi 569 yuan yoki taxminan 85 dollarni tashkil etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi quvvatlantirish bloklarining asosiy oʻziga xosligi ularning juda past shovqin darajasida ishlashidir. Qurilmalar PPLP Dual S-Level Silent Operation standarti boʻyicha sertifikatlangan boʻlib, hatto yuqori yuklama ostida ham shovqin darajasi 25 dBA atrofida saqlanib qoladi. Sovutish tizimi uchun gidrodinamik podshipnikli 135 mm li ventilyator masʼuldir.

Texnik jihatdan bloklar ATX 3.1 standartiga javob beradi va PCIe 5.1 interfeysini qoʻllab-quvvatlaydi. Zamonaviy videokartalar uchun 600 W gacha quvvat yetkazib bera oladigan 16-pinli maxsus ulagich ham mavjud. Korpusdagi antivibratsiya elementlari rezonansni kamaytirishga xizmat qiladi.

Konstruksiyada yuqori sifatli yapon kondensatorlari, termoyostiqchali mis radiator va toʻliq qalaylangan kabellardan foydalanilgan. Bu esa qurilmaning uzoq muddatli va barqaror ishlashini taʼminlaydi. Aigo Starlight EV Quiet Platinum seriyasi ham samaradorlik, ham jimlikni qadrlovchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan.

AigoStarlight EVQuvvatlantirish BlokiTexnologiyaATX 3.1
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin