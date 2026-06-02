Startup Battlefield Top 20 roʻyxatiga qanday kirish mumkin

·85·Texno
Startup Battlefield Top 20 roʻyxatiga qanday kirish mumkin

Har bir startap asoschisi TechCrunch Disrupt sahnasiga chiqishni, Silikon vodiysining eng nufuzli investorlari qarshisida olti daqiqalik taqdimot qilishni va 100 000 dollarlik mukofot jamgʻarmasi hamda Disrupt Cup kubogi uchun kurashishni orzu qiladi. Ushbu muvaffaqiyat sari ilk qadam ariza topshirishdan boshlanadi. Joriy yilgi koxorta uchun muddat 8-iyunga qadar uzaytirildi, shuning uchun oʻz loyihasini taqdim etmoqchi boʻlganlarda hali imkoniyat bor. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Startup Battlefield Top 20 roʻyxati Startup Battlefield 200 guruhining eng sara vakillaridan shakllantiriladi. Tanlov jarayonida gʻoyasi tubdan farq qiladigan, oʻz sohasida yangi yoʻnalish ochadigan va sanoatda katta oʻzgarish yasashga qodir kompaniyalarga ustunlik beriladi. Saralashda mahsulotning oʻziga xosligi va global sahnaga tayyorligi asosiy mezon hisoblanadi.

Nomzodlar uchun mahsulot va asoschilar haqidagi videolar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu hakamlarda qoladigan birinchi taassurot boʻlib, kompaniyaning Disrupt sahnasiga tayyorligini koʻrsatadi. Videoda mahsulotni amalda namoyish etish, faqatgina raqamlarga tayanmasdan, loyihaga boʻlgan ishonchni kamera qarshisida namoyon qilish tavsiya etiladi.

Tanlab olingan kompaniyalar TechCrunch jamoasi bilan birgalikda taqdimotga tayyorgarlik koʻrishadi. Har bir ishtirokchi olti daqiqa davomida oʻz loyihasini namoyish etadi va undan soʻng Aileen Lee, Kirsten Green va Navin Chaddha kabi taniqli investorlarning savollariga javob beradi. Top 20 talikdan beshtasi final bosqichiga yoʻl oladi va gʻolib 100 000 dollarlik investitsiya koʻrinishidagi boʻlmagan mukofotni qoʻlga kiritadi.

Startup BattlefieldTechCrunchDisruptStartapInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin