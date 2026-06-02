Startup Battlefield Top 20 roʻyxatiga qanday kirish mumkin
Har bir startap asoschisi TechCrunch Disrupt sahnasiga chiqishni, Silikon vodiysining eng nufuzli investorlari qarshisida olti daqiqalik taqdimot qilishni va 100 000 dollarlik mukofot jamgʻarmasi hamda Disrupt Cup kubogi uchun kurashishni orzu qiladi. Ushbu muvaffaqiyat sari ilk qadam ariza topshirishdan boshlanadi. Joriy yilgi koxorta uchun muddat 8-iyunga qadar uzaytirildi, shuning uchun oʻz loyihasini taqdim etmoqchi boʻlganlarda hali imkoniyat bor. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Startup Battlefield Top 20 roʻyxati Startup Battlefield 200 guruhining eng sara vakillaridan shakllantiriladi. Tanlov jarayonida gʻoyasi tubdan farq qiladigan, oʻz sohasida yangi yoʻnalish ochadigan va sanoatda katta oʻzgarish yasashga qodir kompaniyalarga ustunlik beriladi. Saralashda mahsulotning oʻziga xosligi va global sahnaga tayyorligi asosiy mezon hisoblanadi.
Nomzodlar uchun mahsulot va asoschilar haqidagi videolar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu hakamlarda qoladigan birinchi taassurot boʻlib, kompaniyaning Disrupt sahnasiga tayyorligini koʻrsatadi. Videoda mahsulotni amalda namoyish etish, faqatgina raqamlarga tayanmasdan, loyihaga boʻlgan ishonchni kamera qarshisida namoyon qilish tavsiya etiladi.
Tanlab olingan kompaniyalar TechCrunch jamoasi bilan birgalikda taqdimotga tayyorgarlik koʻrishadi. Har bir ishtirokchi olti daqiqa davomida oʻz loyihasini namoyish etadi va undan soʻng Aileen Lee, Kirsten Green va Navin Chaddha kabi taniqli investorlarning savollariga javob beradi. Top 20 talikdan beshtasi final bosqichiga yoʻl oladi va gʻolib 100 000 dollarlik investitsiya koʻrinishidagi boʻlmagan mukofotni qoʻlga kiritadi.
…