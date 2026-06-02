Xiaomi smartfonlari AirDrop orqali fayl almashish imkoniyatiga ega boʻldi

·99·Texno
Xiaomi smartfonlari AirDrop orqali fayl almashish imkoniyatiga ega boʻldi

Xiaomi kompaniyasi Samsung qurilmalaridan soʻng oʻz smartfonlarida iPhone bilan Quick Share va AirDrop orqali fayl almashish funksiyasini joriy qildi. Bu yangilik haqida kompaniya oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Endilikda HyperOS 3 boshqaruvi ostida ishlovchi Xiaomi smartfonlari foydalanuvchilari Android tizimining standart tezkor uzatish vositasi yordamida Apple qurilmalariga maʼlumotlarni yuborishlari mumkin boʻladi. Bu platformalararo toʻsiqlarni bartaraf etishda muhim qadam hisoblanadi.

Hozircha ushbu funksiya faqat Xiaomi 17T Pro modelida eʼlon qilingan boʻlsa-da, kompaniya yaqin haftalar ichida brendning boshqa modellari, birinchi navbatda flagmanlar ushbu imkoniyatga ega boʻlishini taʼkidlamoqda. Xiaomi brendining yangi chiqariladigan qurilmalari esa AirDrop qoʻllab-quvvatlash funksiyasi bilan bevosita sotuvga chiqadi.

Avvalroq shunga oʻxshash funksiya Google Pixel apparatlari, Samsung Galaxy flagmanlari (masalan, Galaxy S26 liniyasi), shuningdek, Oppo Find X9 Ultra va Vivo X300 Ultra modellarida ham paydo boʻlgan edi. Bu texnologiya turli ekotizimlar oʻrtasidagi fayl almashish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

XiaomiAirDropiPhoneHyperOSTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin