Rossiya 2036-yilgacha moʻljallangan oy dasturini eʼlon qildi

·86·Texno
Rossiya 2036-yilgacha moʻljallangan oy dasturini eʼlon qildi

Rossiya oʻzining oy dasturi boʻyicha yaqin oʻn yillik uchun yangi rejalarni belgilab oldi. Rossiya Fanlar akademiyasi Koinot tadqiqotlari instituti ilmiy rahbari Lev Zelyoniyning taqdimotiga koʻra, “Luna-31” missiyasini uchirish 2035-yilga rejalashtirilgan. Ushbu loyiha doirasida Yerning tabiiy yoʻldoshiga qoʻnish va uchish apparati yuborilib, u Oyning eng sirli va noyob hududlarini oʻrganish bilan shugʻullanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dasturga koʻra, 2033-yilda “Luna-30” ogʻir lunoxodi qutb yaqinidagi hududlarni tadqiq qilsa, 2035-yilda “Luna-31” missiyasi ish boshlaydi. 2036-yilda esa astronomiya, resurslar va biologiya masalalariga ixtisoslashgan navbatdagi qoʻnish apparati uchirilishi koʻzda tutilgan. Bu missiyalar Rossiyaning ketma-ket amalga oshiriladigan oy ekspeditsiyalarining mantiqiy davomi boʻladi.

Bundan avvalroq “Luna-26” va “Luna-27” loyihalarini amalga oshirish rejalashtirilgan. “Luna-26” orbital stansiyasi dastlab 60–80 km balandlikda ishlab, keyinchalik maʼlumotlarni uzatuvchi retranslyator vazifasini bajaradi. “Luna-27” missiyasi esa yuqori aniqlikdagi xavfsiz qoʻnish texnologiyalarini sinovdan oʻtkazish va qutb hududlarida tadqiqotlar olib borish uchun oʻta muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, xalqaro hamkorlik ham rivojlanmoqda. 2025-yil may oyida Roskosmos va Xitoy milliy koinot maʼmuriyati Xalqaro ilmiy oy stansiyasi uchun elektr stansiyasi qurish boʻyicha memorandum imzolagan edi. Ushbu loyiha kelajakda insonning Oyda boʻlishini taʼminlash uchun uzoq muddatli uchuvchisiz ishlash texnologiyalarini sinovdan oʻtkazish imkonini beradi.

RossiyaRoskosmosOyKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin