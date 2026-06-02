Vivo X500 Ultra telekonvertersiz 10 karra optik zumga ega boʻladi

·47·Texno
Vivo X500 Ultra telekonvertersiz 10 karra optik zumga ega boʻladi

Yangi sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, Vivo kompaniyasi oʻzining navbatdagi Ultra seriyasidagi flagmani uchun ancha uzun masofali zum kamerasini sinovdan oʻtkazmoqda. Maʼlum qilinishicha, Vivo X500 Ultra modeli 10 karra optik yaqinlashtirish imkoniyatiga ega teleobyektiv bilan jihozlanadi. Shu bilan birga, butun Vivo X500 liniyasi qoʻshimcha telekonverterlarni qoʻllab-quvvatlashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi X300 Ultra modeli taxminan 3,7 karra optik zumga ega 200 megapikselli periskopik kameradan foydalanadi. Biroq, raqobatchilar allaqachon kuchliroq yechimlarni taklif qila boshladilar. Masalan, Oppo Find X9 Ultra modeli 3 karra zumli 200 megapikselli teleobyektiv va 10 karra zumli alohida 50 megapikselli periskopik kamera kombinatsiyasidan foydalanadi, bu esa uzoq masofadan suratga olishda unga ustunlik beradi.

Vivo anʼanaviy ravishda mobil fotografiya sohasida, ayniqsa Zeiss bilan koʻp yillik hamkorligi tufayli eng faol brendlardan biri hisoblanadi. Yangi qurilma ushbu hamkorlikning navbatdagi yirik qadami boʻlishi kutilmoqda.

Ushbu maʼlumotlarni tarqatgan Smart Pikachu insayderi avval ham mobil bozor yangiliklari, xususan, Xiaomi qurilmalari haqida aniq xabarlar bergan. U Xiaomi 13 Ultra smartfoni va Xiaomi Pad 6 plansheti haqidagi maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan edi.

VivoSmartfonKameraTexnologiyaZeiss
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin