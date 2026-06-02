Vivo X500 Ultra telekonvertersiz 10 karra optik zumga ega boʻladi
Yangi sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, Vivo kompaniyasi oʻzining navbatdagi Ultra seriyasidagi flagmani uchun ancha uzun masofali zum kamerasini sinovdan oʻtkazmoqda. Maʼlum qilinishicha, Vivo X500 Ultra modeli 10 karra optik yaqinlashtirish imkoniyatiga ega teleobyektiv bilan jihozlanadi. Shu bilan birga, butun Vivo X500 liniyasi qoʻshimcha telekonverterlarni qoʻllab-quvvatlashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi X300 Ultra modeli taxminan 3,7 karra optik zumga ega 200 megapikselli periskopik kameradan foydalanadi. Biroq, raqobatchilar allaqachon kuchliroq yechimlarni taklif qila boshladilar. Masalan, Oppo Find X9 Ultra modeli 3 karra zumli 200 megapikselli teleobyektiv va 10 karra zumli alohida 50 megapikselli periskopik kamera kombinatsiyasidan foydalanadi, bu esa uzoq masofadan suratga olishda unga ustunlik beradi.
Vivo anʼanaviy ravishda mobil fotografiya sohasida, ayniqsa Zeiss bilan koʻp yillik hamkorligi tufayli eng faol brendlardan biri hisoblanadi. Yangi qurilma ushbu hamkorlikning navbatdagi yirik qadami boʻlishi kutilmoqda.
Ushbu maʼlumotlarni tarqatgan Smart Pikachu insayderi avval ham mobil bozor yangiliklari, xususan, Xiaomi qurilmalari haqida aniq xabarlar bergan. U Xiaomi 13 Ultra smartfoni va Xiaomi Pad 6 plansheti haqidagi maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan edi.
…