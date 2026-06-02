Oppo Reno 16 Pro: 200 MP kamera va 6 700 mA·soat batareya bilan keladi

·81·Texno
Oppo Reno 16 Pro: 200 MP kamera va 6 700 mA·soat batareya bilan keladi

Yangi Reno 16 turkumiga oid maʻlumotlar rasmiy anonsdan avval tarqaldi. Oppo Reno 16 Pro smartfoni kameralar, displey va avtonomlik borasida jiddiy yangilanishlarga ega boʻlishi kutilmoqda. Qurilma 1,5K aniqlikdagi, 144 Gs yangilanish chastotasiga ega 6,32 dyuymli AMOLED-displey bilan jihozlanadi va Gorilla Glass 7i himoya oynasiga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning unumdorligi uchun MediaTek Dimensity 8550 chipseti masʻul etib tayinlangan. Kamera tizimi esa haqiqiy flagman darajasida: optik barqarorlashtirishga (OIS) ega 200 MP asosiy sensor, 3,5 karra optik zumli 50 MP teleobʻyektiv va 50 MP oʻta keng burchakli moduldan iborat. Shuningdek, selfi ishqibozlari uchun 50 MP old kamera koʻzda tutilgan.

Qurilmaning eng kuchli jihatlaridan biri — 6 700 mA·soat sigʻimli akkumulyator boʻlib, u 80 W quvvatlanish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Qoʻshimcha xususiyatlar qatorida alyuminiy rom, stereodinamiklar, NFC va IP69 darajasidagi suv va changdan himoya tizimi mavjud.

Turkumning bazaviy modeli boʻlmish Reno 16 ham eʻtibordan chetda qolmagan. U 120 Gs chastotali 6,32 dyuymli ekran, Snapdragon 7 Gen 4 protsessori va 6 000 mA·soatli akkumulyator bilan taʻminlanishi aytilmoqda. Ikkala model ham ixcham korpusda taqdim etilishi kutilmoqda.

OppoReno 16 ProSmartfonTexnologiyaMediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin