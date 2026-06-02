Xiaomi Yevropa uchun yangi Mijia Air Conditioner GentleAir konditsionerini taqdim etdi

·50·Texno
Xiaomi Yevropa uchun yangi Mijia Air Conditioner GentleAir konditsionerini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi Vena shahrida boʻlib oʻtgan tadbirda global bozor uchun moʻljallangan yangi Mijia Air Conditioner GentleAir aqlli konditsionerini namoyish qildi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi — foydalanuvchiga noqulaylik tugʻdiradigan keskin sovuq havo oqimidan voz kechilganidir. Buning uchun muhandislar havo yoʻllari konstruksiyasini qayta ishlab chiqib, oqimni xona boʻylab yumshoq tarqatuvchi mikro-perforatsiyalangan jalyuzilarni joriy etishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tizim havoni yoʻnaltirilgan oqim koʻrinishida emas, balki bir tekis va yumshoq taqsimlash orqali skvoznyak hissini kamaytiradi. Konditsioner uch xil sirkulyatsiya rejimini taklif etadi: Halo Flow havoni toʻgʻridan-toʻgʻri puflamasdan tarqatadi, Canopy Flow sovutishni yuqoridan pastga yoʻnaltiradi, Carpet Flow esa isitish rejimida issiq havoni poldan yuqoriga koʻtarish uchun xizmat qiladi.

Xiaomi maʼlumotlariga koʻra, qurilma xonani atigi 30 soniyada sovutishga va 60 soniya ichida isitish rejimiga oʻtishga qodir. Maksimal quvvat uchun Turbo rejimi, shuningdek, foydalanuvchi odatlariga moslashib, energiya sarfini 24,5 foizgacha tejaydigan AI Energy Saving funksiyasi mavjud.

Yangi model 2,6 kW dan 7,0 kW gacha boʻlgan bir nechta quvvat variantlarida taqdim etildi. Qurilmani Xiaomi Home ilovasi orqali boshqarish mumkin, shuningdek, Google Assistant yordamida ovozli buyruqlar berish imkoniyati ham koʻzda tutilgan.

XiaomiKonditsionerMijiaTexnologiyaGoogle Assistant
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin