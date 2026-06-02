Xiaomi Yevropa uchun yangi Mijia Air Conditioner GentleAir konditsionerini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi Vena shahrida boʻlib oʻtgan tadbirda global bozor uchun moʻljallangan yangi Mijia Air Conditioner GentleAir aqlli konditsionerini namoyish qildi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi — foydalanuvchiga noqulaylik tugʻdiradigan keskin sovuq havo oqimidan voz kechilganidir. Buning uchun muhandislar havo yoʻllari konstruksiyasini qayta ishlab chiqib, oqimni xona boʻylab yumshoq tarqatuvchi mikro-perforatsiyalangan jalyuzilarni joriy etishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tizim havoni yoʻnaltirilgan oqim koʻrinishida emas, balki bir tekis va yumshoq taqsimlash orqali skvoznyak hissini kamaytiradi. Konditsioner uch xil sirkulyatsiya rejimini taklif etadi: Halo Flow havoni toʻgʻridan-toʻgʻri puflamasdan tarqatadi, Canopy Flow sovutishni yuqoridan pastga yoʻnaltiradi, Carpet Flow esa isitish rejimida issiq havoni poldan yuqoriga koʻtarish uchun xizmat qiladi.
Xiaomi maʼlumotlariga koʻra, qurilma xonani atigi 30 soniyada sovutishga va 60 soniya ichida isitish rejimiga oʻtishga qodir. Maksimal quvvat uchun Turbo rejimi, shuningdek, foydalanuvchi odatlariga moslashib, energiya sarfini 24,5 foizgacha tejaydigan AI Energy Saving funksiyasi mavjud.
Yangi model 2,6 kW dan 7,0 kW gacha boʻlgan bir nechta quvvat variantlarida taqdim etildi. Qurilmani Xiaomi Home ilovasi orqali boshqarish mumkin, shuningdek, Google Assistant yordamida ovozli buyruqlar berish imkoniyati ham koʻzda tutilgan.
…