Xitoyning SmartSens kompaniyasi Samsung’ga raqib 200 MP sensorini taqdim etdi

·39·Texno
Xitoyning SmartSens kompaniyasi Samsung’ga raqib 200 MP sensorini taqdim etdi

Xitoyning SmartSens kompaniyasi oʻzining ilk 200 megapikselli tasvir sensori — SCC62HS modelini rasman eʼlon qildi. Kompaniyaning shaxsiy Stacked BSI platformasida yaratilgan ushbu yangilik Samsung sensorlariga munosib raqib boʻlishi kutilmoqda. Qurilmaning ommaviy ishlab chiqarilishi 2026-yilning uchinchi choragida boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi sensor 55 nanometrli Stacked BSI texnologiyasi asosida tayyorlangan boʻlib, 1/1,55 dyuymli optik formatga ega. Undagi piksellar hajmi bor-yoʻgʻi 0,5 mikronni tashkil etadi. SCC62HS modelida PixGain HDR, SFCPixel va AllPix ADAF kabi bir qator mualliflik texnologiyalari joriy etilgan. Bu esa dinamik diapazonni kengaytirish, shovqin darajasini pasaytirish va avtofokus tezligini oshirish imkonini beradi.

Sensorning asosiy xususiyatlaridan biri PixGain HDR texnologiyasi boʻlib, u 86,3 dB gacha dinamik diapazonni taʼminlaydi va harakatlanayotgan obyektlarni tasvirga olishda artefaktlar miqdorini kamaytiradi. Shuningdek, u toʻliq 200 MP ruxsatda suratga olishni hamda kadrlar birlashmasini bevosita sensor darajasida amalga oshiruvchi HDR-videolarni yozishni qoʻllab-quvvatlaydi.

SmartSens vakillarining soʻzlariga koʻra, kadrlar birlashmasining ichki tizimi smartfonning bir kristalli tizimiga (SoC) tushadigan yuklamani kamaytiradi va video yozish paytida energiya sarfini tejaydi. Kam yoritilgan sharoitlarda suratga olish uchun sensor 3574 mV/lyuks·s sezgirlik va 0.92e- darajasidagi past shovqin koʻrsatkichiga ega.

Fokuslash tizimi borasida ham yangiliklar mavjud: sensor barcha piksellardan foydalanadigan AllPix ADAF va kundalik suratga olishda quvvatni tejaydigan Sparse PDAF tizimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Ushbu texnologiyalar majmuasi SmartSens mahsulotini yuqori segmentdagi smartfonlar uchun jozibador tanlovga aylantiradi.

SmartSensSamsungSensorSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin