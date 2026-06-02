Xitoyning SmartSens kompaniyasi Samsung’ga raqib 200 MP sensorini taqdim etdi
Xitoyning SmartSens kompaniyasi oʻzining ilk 200 megapikselli tasvir sensori — SCC62HS modelini rasman eʼlon qildi. Kompaniyaning shaxsiy Stacked BSI platformasida yaratilgan ushbu yangilik Samsung sensorlariga munosib raqib boʻlishi kutilmoqda. Qurilmaning ommaviy ishlab chiqarilishi 2026-yilning uchinchi choragida boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi sensor 55 nanometrli Stacked BSI texnologiyasi asosida tayyorlangan boʻlib, 1/1,55 dyuymli optik formatga ega. Undagi piksellar hajmi bor-yoʻgʻi 0,5 mikronni tashkil etadi. SCC62HS modelida PixGain HDR, SFCPixel va AllPix ADAF kabi bir qator mualliflik texnologiyalari joriy etilgan. Bu esa dinamik diapazonni kengaytirish, shovqin darajasini pasaytirish va avtofokus tezligini oshirish imkonini beradi.
Sensorning asosiy xususiyatlaridan biri PixGain HDR texnologiyasi boʻlib, u 86,3 dB gacha dinamik diapazonni taʼminlaydi va harakatlanayotgan obyektlarni tasvirga olishda artefaktlar miqdorini kamaytiradi. Shuningdek, u toʻliq 200 MP ruxsatda suratga olishni hamda kadrlar birlashmasini bevosita sensor darajasida amalga oshiruvchi HDR-videolarni yozishni qoʻllab-quvvatlaydi.
SmartSens vakillarining soʻzlariga koʻra, kadrlar birlashmasining ichki tizimi smartfonning bir kristalli tizimiga (SoC) tushadigan yuklamani kamaytiradi va video yozish paytida energiya sarfini tejaydi. Kam yoritilgan sharoitlarda suratga olish uchun sensor 3574 mV/lyuks·s sezgirlik va 0.92e- darajasidagi past shovqin koʻrsatkichiga ega.
Fokuslash tizimi borasida ham yangiliklar mavjud: sensor barcha piksellardan foydalanadigan AllPix ADAF va kundalik suratga olishda quvvatni tejaydigan Sparse PDAF tizimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Ushbu texnologiyalar majmuasi SmartSens mahsulotini yuqori segmentdagi smartfonlar uchun jozibador tanlovga aylantiradi.
…