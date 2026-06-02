Eski An-24 oʻrnini bosuvchi Il-114-300 sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi

·45·Texno
Eski An-24 oʻrnini bosuvchi Il-114-300 sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi

Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) Il-114-300 yoʻlovchi samolyotini sertifikatlashning yakuniy bosqichiga keldi. OAK rahbari Vadim Badexa TASS agentligiga bergan intervyusida maʻlum qilishicha, tur sertifikatini olish uchun zarur boʻlgan barcha sinov parvozlari muvaffaqiyatli yakunlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi havo kemasini ishlab chiqish ishlari tarkibiga OAK kiruvchi "Rostex" davlat korporatsiyasi korxonalari tomonidan olib borilmoqda. Il-114-300 samolyoti sobiq ittifoq davrida yaratilgan Il-114 modelining modernizatsiya qilingan varianti hisoblanadi.

OAK ushbu loyiha orqali seriyali ishlab chiqarishni qayta tiklashni maqsad qilgan. Kutilishicha, yangi layner ichki avialiniyalarda maʻnan eskirgan An-24 samolyotlari, shuningdek, xuddi shu toifadagi xorijiy havo kemalari oʻrnini egallaydi.

Avvalroq samolyot Arktika sharoitida qoʻshimcha sinovlardan oʻtib, oʻzining parvoz-texnik xususiyatlarini tasdiqlagan edi. Rejaga koʻra, 2030-yilga borib ishlab chiqarish hajmi yiliga 12 ta samolyotga yetkazilishi lozim.

Yangi texnikaning ilk foydalanuvchilari shimoliy hududlarda faoliyat yurituvchi aviakompaniyalar, xususan, Ikkinchi Arxangelsk aviatsiya otryadi boʻlishi kutilmoqda.

AviatsiyaTexnologiyaIl-114-300SamolyotRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin