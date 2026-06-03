Google firibgarlarga qarshi sunʼiy intellektli himoya tizimini ishga tushirdi

·34·Texno
Google firibgarlarga qarshi sunʼiy intellektli himoya tizimini ishga tushirdi

Google kompaniyasi Android foydalanuvchilarini sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan deepfake firibgarliklaridan himoya qilish uchun yangi funksiya ishga tushirilganini eʼlon qildi. Mazkur tizim shaxsni soxtalashtirish orqali amalga oshiriladigan qoʻngʻiroqlarni aniqlashga yordam beradi. Yangilanish shu oydan boshlab Android 12 va undan yuqori talqindagi qurilmalarda, xususan, Pixel smartfonlarida Phone by Google ilovasi orqali ishlay boshlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda firibgarlar ishonchli telefon raqamlarini soxtalashtirish (spoofing) va AI texnologiyalari yordamida yaqin qarindoshlar yoki rahbarlarning ovozini oʻxshatish orqali pul undirishga urinmoqda. Google taqdim etgan yangi yechim qurilmalar oʻrtasidagi oʻziga xos “raqamli qoʻl berib koʻrishish” tamoyili asosida ishlaydi. Agar qoʻngʻiroq qilayotgan tomonning qurilmasi haqiqiylik signalini yubormasa, tizim foydalanuvchini darhol ogohlantiradi.

Ushbu texnologiya Rich Communication Services (RCS) protokoli asosida qurilgan boʻlib, kelajakda boshqa ilovalar va kompaniyalar ham undan foydalanishi mumkin. Google vakillarining taʼkidlashicha, agar tizim shubhali qoʻngʻiroqni aniqlasa, ekranda aloqani darhol uzish haqida tavsiya paydo boʻladi. Bu foydalanuvchilarni kutilmagan moliyaviy yoʻqotishlardan asrashga xizmat qiladi.

Shuningdek, Android tizimiga boshqa qiziqarli yangiliklar ham qoʻshildi. Google Photos ilovasida kiyimlarni virtual tarzda kiyib koʻrish imkonini beruvchi “wardrobe” funksiyasi paydo boʻldi. Google Play Books esa foydalanuvchilarga asarning qolgan joyidan davom ettirish uchun qisqacha mazmunni taqdim etuvchi “Catch me up” funksiyasini joriy qildi.

Yana bir muhim yangilanish Circle to Search funksiyasi bilan bogʻliq boʻlib, endilikda u suratdagi butun bir obrazni (kiyim-kechaklar toʻplamini) bir vaqtning oʻzida qidirib topish imkoniyatiga ega. Avvalari foydalanuvchilar har bir buyumni alohida qidirishga majbur edi. Ushbu yangilanish Android 14 va undan yuqori talqindagi barcha mos keluvchi qurilmalarda foydalanishga topshirildi.

GoogleAndroidSunʼiy IntellektXavfsizlikSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin