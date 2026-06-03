Google firibgarlarga qarshi sunʼiy intellektli himoya tizimini ishga tushirdi
Google kompaniyasi Android foydalanuvchilarini sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan deepfake firibgarliklaridan himoya qilish uchun yangi funksiya ishga tushirilganini eʼlon qildi. Mazkur tizim shaxsni soxtalashtirish orqali amalga oshiriladigan qoʻngʻiroqlarni aniqlashga yordam beradi. Yangilanish shu oydan boshlab Android 12 va undan yuqori talqindagi qurilmalarda, xususan, Pixel smartfonlarida Phone by Google ilovasi orqali ishlay boshlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda firibgarlar ishonchli telefon raqamlarini soxtalashtirish (spoofing) va AI texnologiyalari yordamida yaqin qarindoshlar yoki rahbarlarning ovozini oʻxshatish orqali pul undirishga urinmoqda. Google taqdim etgan yangi yechim qurilmalar oʻrtasidagi oʻziga xos “raqamli qoʻl berib koʻrishish” tamoyili asosida ishlaydi. Agar qoʻngʻiroq qilayotgan tomonning qurilmasi haqiqiylik signalini yubormasa, tizim foydalanuvchini darhol ogohlantiradi.
Ushbu texnologiya Rich Communication Services (RCS) protokoli asosida qurilgan boʻlib, kelajakda boshqa ilovalar va kompaniyalar ham undan foydalanishi mumkin. Google vakillarining taʼkidlashicha, agar tizim shubhali qoʻngʻiroqni aniqlasa, ekranda aloqani darhol uzish haqida tavsiya paydo boʻladi. Bu foydalanuvchilarni kutilmagan moliyaviy yoʻqotishlardan asrashga xizmat qiladi.
Shuningdek, Android tizimiga boshqa qiziqarli yangiliklar ham qoʻshildi. Google Photos ilovasida kiyimlarni virtual tarzda kiyib koʻrish imkonini beruvchi “wardrobe” funksiyasi paydo boʻldi. Google Play Books esa foydalanuvchilarga asarning qolgan joyidan davom ettirish uchun qisqacha mazmunni taqdim etuvchi “Catch me up” funksiyasini joriy qildi.
Yana bir muhim yangilanish Circle to Search funksiyasi bilan bogʻliq boʻlib, endilikda u suratdagi butun bir obrazni (kiyim-kechaklar toʻplamini) bir vaqtning oʻzida qidirib topish imkoniyatiga ega. Avvalari foydalanuvchilar har bir buyumni alohida qidirishga majbur edi. Ushbu yangilanish Android 14 va undan yuqori talqindagi barcha mos keluvchi qurilmalarda foydalanishga topshirildi.
…