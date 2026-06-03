Koinotdagi maʼlumotlar markazlari biznes uchun juda qimmatga tushishi mumkin

·40·Texno
Koinotdagi maʼlumotlar markazlari biznes uchun juda qimmatga tushishi mumkin

Sunʼiy intellekt va bulutli xizmatlarning jadal oʻsishi kompaniyalarni maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (MAM) uchun yangi energiya manbalarini izlashga majbur qilmoqda. Soʻnggi yillarda koinotda quyosh energiyasi hisobiga ishlaydigan orbital maʼlumotlar markazlarini yaratish gʻoyasi ommalashdi. Biroq NASA Reaktiv harakat laboratoriyasi olimi Vyacheslav Turishevning yangi tadqiqoti shuni koʻrsatadiki, ushbu jozibador konsepsiya va tijoriy voqelik oʻrtasida ulkan muhandislik tafovuti mavjud. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot doirasida orbital markazlarning yer ustidagi obʼyektlar bilan tannarx va samaradorlik boʻyicha raqobatlasha olish imkoniyatini tahlil qiluvchi matematik model yaratildi. Unda uskunalar massasi, energiya isteʼmoli, Yer bilan aloqa imkoniyatlari, radiatsiya taʼsiri va sunʼiy yoʻldoshlarning xizmat muddati hisobga olindi. Taxminlarga koʻra, 2028-yilga kelib dunyodagi barcha maʼlumotlar markazlari yiliga 325 dan 580 TVt·soatgacha elektr energiyasi isteʼmol qiladi, bu esa koinotdagi hisoblash tizimlariga boʻlgan qiziqishni oshirmoqda.

Orbita doimiy quyosh nuriga ega boʻlsa-da, fizika qonunlari bu ustunliklarni yoʻqqa chiqaradi. Eng katta muammo — sovutish tizimidir. Yerda serverlar havo yoki suyuqlik yordamida sovutilsa, vakuumda konveksiya mavjud emas. Ortiqcha issiqlikdan xalos boʻlishning yagona yoʻli — koinotga energiya tarqatuvchi ulkan radiatorlardir. Masalan, 1 MW quvvatga ega hisoblash tuguni uchun taxminan 5600 kvadrat metr quyosh panellari va 2500 kvadrat metr radiatorlar talab qilinadi.

Iqtisodiy hisob-kitoblar yanada murakkabroq. Orbital maʼlumotlar markazi yer ustidagi obʼyektlar bilan raqobatlasha olishi uchun uni ishlab chiqarish va orbitaga chiqarishning umumiy qiymati bir kilogramm uchun 250 dollardan 1000 dollargacha boʻlishi kerak. Hozirgi tijoriy parvozlar esa hatto uskunaning oʻz narxini hisobga olmaganda ham ancha qimmatga tushmoqda. Shu sababli, koinotdagi bulutli platformalar hozircha faqat nazariya boʻlib qolmoqda.

NASAKoinotTexnologiyaSunʼiy IntellektMaʼlumotlar Markazi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin