Koinot bilan aloqa: Rossiyada uzoq masofali tizimlar takomillashtirildi
Moskva aviatsiya instituti mutaxassislari uzoq koinotda faoliyat yurituvchi kosmik apparatlar bilan aloqa ishonchliligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar seriyasini yakunladilar. Ushbu ishlanmalar bort aloqa tizimlariga xalaqit berishi mumkin boʻlgan elektr-raketa dvigatellaridan foydalanuvchi sayyoralararo missiyalar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha doirasidagi asosiy yechimlardan biri signallarni koʻr-koʻrona ajratish usullarini, jumladan, mustaqil komponentlar tahlilini qoʻllash boʻldi. Bunday yondashuv foydali signalni statistik xarakteristikalar asosida yuzaga keladigan shovqinlardan ajratib olish imkonini beradi. Bu Yerda yuzlab million kilometr uzoqlikda ishlaydigan apparatlar uchun ilmiy va texnik vazifalarni bajarishda oʻta muhim ahamiyatga ega.
Olimlar, shuningdek, retranslyatorlardan foydalanishning yangi usulini taklif qilishdi. Ularni qatʼiy orbitalarga joylashtirish oʻrniga, elektr-raketa dvigatelli hamroh-apparatlarni asosiy kosmik kema marshruti bilan muvofiqlashtirilgan individual trayektoriyalarga chiqarish koʻzda tutilmoqda. Tadqiqotchilarning fikricha, bu butun parvoz davomida barqaror aloqani taʼminlaydi.
Olingan natijalar murakkab sayyoralararo dasturlarni amalga oshirish uchun yangi texnologik zaxira yaratadi va uzoq masofalarda ishonchli aloqa oʻrnatish imkoniyatlarini kengaytiradi. Hozirda ushbu ishlanmalar amaliy sinovdan oʻtkazish uchun raketa-kosmik tarmogʻining ixtisoslashgan korxonalariga topshirilgan.
…