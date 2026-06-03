Koinot bilan aloqa: Rossiyada uzoq masofali tizimlar takomillashtirildi

·37·Texno
Koinot bilan aloqa: Rossiyada uzoq masofali tizimlar takomillashtirildi

Moskva aviatsiya instituti mutaxassislari uzoq koinotda faoliyat yurituvchi kosmik apparatlar bilan aloqa ishonchliligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar seriyasini yakunladilar. Ushbu ishlanmalar bort aloqa tizimlariga xalaqit berishi mumkin boʻlgan elektr-raketa dvigatellaridan foydalanuvchi sayyoralararo missiyalar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasidagi asosiy yechimlardan biri signallarni koʻr-koʻrona ajratish usullarini, jumladan, mustaqil komponentlar tahlilini qoʻllash boʻldi. Bunday yondashuv foydali signalni statistik xarakteristikalar asosida yuzaga keladigan shovqinlardan ajratib olish imkonini beradi. Bu Yerda yuzlab million kilometr uzoqlikda ishlaydigan apparatlar uchun ilmiy va texnik vazifalarni bajarishda oʻta muhim ahamiyatga ega.

Olimlar, shuningdek, retranslyatorlardan foydalanishning yangi usulini taklif qilishdi. Ularni qatʼiy orbitalarga joylashtirish oʻrniga, elektr-raketa dvigatelli hamroh-apparatlarni asosiy kosmik kema marshruti bilan muvofiqlashtirilgan individual trayektoriyalarga chiqarish koʻzda tutilmoqda. Tadqiqotchilarning fikricha, bu butun parvoz davomida barqaror aloqani taʼminlaydi.

Olingan natijalar murakkab sayyoralararo dasturlarni amalga oshirish uchun yangi texnologik zaxira yaratadi va uzoq masofalarda ishonchli aloqa oʻrnatish imkoniyatlarini kengaytiradi. Hozirda ushbu ishlanmalar amaliy sinovdan oʻtkazish uchun raketa-kosmik tarmogʻining ixtisoslashgan korxonalariga topshirilgan.

KoinotTexnologiyaAloqa TizimlariRossiyaSayyoralararo Missiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin