Wildberries oʻzining shaxsiy messenjerini yaratdi

·41·Texno
Wildberries oʻzining shaxsiy messenjerini yaratdi
Audio versiyasi

Wildberries kompaniyasi oʻzining shaxsiy messenjerini ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda. Bu haqda Wildberries & Russ (RVB) rahbari Tatyana Kim maʼlum qildi. Hozirda ushbu platforma xodimlar uchun test rejimida ishga tushirilgan boʻlib, u birinchi navbatda jamoa ichidagi muloqot muammolarini hal qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tatyana Kimning soʻzlariga koʻra, loyiha ustida ishlayotgan mutaxassislarning rejalari ulkan. Ular nafaqat ichki ehtiyojlarni qondiradigan, balki kelajakda keng bozorga, jumladan, xalqaro maydonlarga ham chiqadigan mahsulot yaratishni maqsad qilganlar. Hozirgi bosqichda asosiy eʼtibor tizimning barqaror ishlashini taʼminlashga qaratilgan.

Kompaniya Russ bilan birlashganidan soʻng shunday messenjer yaratish gʻoyasi paydo boʻlgan. Bu qaror Rossiyadagi eng yirik tashqi reklama operatori bilan hamkorlik doirasida mantiqiy qadam sifatida baholanmoqda. Shunga qaramay, bozorning ushbu yoʻnalishda juda raqobatbardosh ekanligi tan olingan.

Wildberries rahbari mamlakatdagi obuna biznesi modellariga nisbatan oʻzining tanqidiy fikrlarini ham bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, agar kompaniya ushbu bozorga kirsa, albatta yangi va noodatiy yechimlarni taklif qilishi kerak boʻladi. Hozirda kompaniya Wibes deb nomlangan videoshoping platformasini ham rivojlantirmoqda.

Wibes platformasida allaqachon messenjerning sodda shakli mavjud. Hozircha unda guruhli chatlar yaratish imkoniyati yoʻq, biroq ishlab chiquvchilar yaqin orada ushbu funksiya ham qoʻshilishini vaʼda qilmoqdalar. Wildberries oʻz ekotizimini kengaytirish orqali foydalanuvchilar uchun yanada qulay sharoitlar yaratishni koʻzlamoqda.

WildberriesMessenjerTatyana KimTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi