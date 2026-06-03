Wildberries oʻzining shaxsiy messenjerini yaratdi
Wildberries kompaniyasi oʻzining shaxsiy messenjerini ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda. Bu haqda Wildberries & Russ (RVB) rahbari Tatyana Kim maʼlum qildi. Hozirda ushbu platforma xodimlar uchun test rejimida ishga tushirilgan boʻlib, u birinchi navbatda jamoa ichidagi muloqot muammolarini hal qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tatyana Kimning soʻzlariga koʻra, loyiha ustida ishlayotgan mutaxassislarning rejalari ulkan. Ular nafaqat ichki ehtiyojlarni qondiradigan, balki kelajakda keng bozorga, jumladan, xalqaro maydonlarga ham chiqadigan mahsulot yaratishni maqsad qilganlar. Hozirgi bosqichda asosiy eʼtibor tizimning barqaror ishlashini taʼminlashga qaratilgan.
Kompaniya Russ bilan birlashganidan soʻng shunday messenjer yaratish gʻoyasi paydo boʻlgan. Bu qaror Rossiyadagi eng yirik tashqi reklama operatori bilan hamkorlik doirasida mantiqiy qadam sifatida baholanmoqda. Shunga qaramay, bozorning ushbu yoʻnalishda juda raqobatbardosh ekanligi tan olingan.
Wildberries rahbari mamlakatdagi obuna biznesi modellariga nisbatan oʻzining tanqidiy fikrlarini ham bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, agar kompaniya ushbu bozorga kirsa, albatta yangi va noodatiy yechimlarni taklif qilishi kerak boʻladi. Hozirda kompaniya Wibes deb nomlangan videoshoping platformasini ham rivojlantirmoqda.
Wibes platformasida allaqachon messenjerning sodda shakli mavjud. Hozircha unda guruhli chatlar yaratish imkoniyati yoʻq, biroq ishlab chiquvchilar yaqin orada ushbu funksiya ham qoʻshilishini vaʼda qilmoqdalar. Wildberries oʻz ekotizimini kengaytirish orqali foydalanuvchilar uchun yanada qulay sharoitlar yaratishni koʻzlamoqda.
…